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Qualcomm prépare deux versions du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
Publié le: 19/06/2026 @ 19:10:05: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileDes sources internes avaient précédemment indiqué que le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro pourrait être proposé en six versions dès son lancement afin de couvrir la demande sur différents segments de prix. Cependant, une autre information, parue aujourd'hui, suggère que l'entreprise ne préparerait que deux versions principales : l'une compatible avec la RAM LPDDR5X, et l'autre, plus performante, avec la LPDDR6. Néanmoins, l'arrivée de variantes allégées n'est pas à exclure, car des sources internes estiment que Qualcomm pourrait adopter une stratégie de segmentation similaire à celle d'Apple.

D'après les premières estimations, le prix de la version de base, c'est-à-dire sans réduction du nombre de cœurs, pourrait dépasser 300 dollars. Face à la hausse des prix de la mémoire, cela représente un fardeau considérable pour les fabricants de smartphones. Dans ces conditions, l'utilisation de versions allégées pourrait être la seule solution pour maintenir les coûts des appareils. Ainsi, seuls les modèles les plus chers, comme le Galaxy S27 Ultra, pourront bénéficier du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro complet, tandis que les autres appareils utiliseront soit le Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard, soit ses variantes allégées. Par ailleurs, Qualcomm pourrait ultérieurement développer une gamme plus étendue de processeurs haut de gamme afin d'offrir aux fabricants une plus grande flexibilité dans le choix de leur plateforme. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs qui restent à confirmer – heureusement, la présentation officielle est imminente.
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