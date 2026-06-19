Test Love Chemistry - Sibella's Formula (PS5) - Faites tomber vos ennemis amoureux de vous !

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Love Chemistry - Sibella's Formula (PS5) - Faites tomber vos ennemis amoure...
Publié le: 19/06/2026 @ 15:41:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par Male Doll, Love Chemistry – Sibella's Formula est un titre old-school très simple, assez classique dans son gameplay comme dans son évolution. Love Chemistry – Sibella's Formula nous offre une histoire particulièrement surréaliste , délibérément irrévérencieuse et hilarante. L'héroïne, une professeure de chimie aux formes généreuses, fait ses débuts à l'écran en partageant ses dernières recherches scientifiques : une potion capable d'influencer les esprits. Une sorte de véritable manipulation mentale. Son objectif ? Évidemment : conquérir le monde à l'aide de seringues. Et c'est ainsi que commence l'aventure… Vous avez bien lu : l’aventure consiste à incarner une professeure quasi-démente qui parcourt des niveaux surréalistes en lançant à tout-va des seringues remplies de potions de contrôle mental. De plus, si vous affrontez des adversaires humains, vous pouvez leur accorder une attention particulière, comme des baisers et des câlins non désirés. Un moyen pour notre héroïne absurde de se faire aimer et désirer. Inutile de tourner autour du pot : le protagoniste et la mission en eux-mêmes sont tout à fait absurdes, et c'est précisément ce qui fait la singularité de Love Chemistry – Sibella's Formula. À cela s'ajoutent quelques courts dialogues entre divers personnages, notamment les boss et les boss intermédiaires, qui effleurent à peine une intrigue banale qui ne parvient pas à marquer les esprits, notamment en raison d'une durée de vie d'à peine une heure, d'une rejouabilité très limitée, ainsi que d'une absence totale d'objets à collectionner ou de tout type d'histoire.

« YouTube teste actuellement une nouvelle ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 18-06Jeux VidéosRockstar a annoncé le début des précommandes et a dévoilé la couverture de GTA 6 !
 18-06Jeux VidéosTest WILL: Follow The Light (PS5) - Pas seulement un gardien de phare.
 17-06Jeux VidéosTest The 7th Guest Remake (PS5) - Le classique de 1992 renaît
 17-06Jeux VidéosLe mode Xbox était censé accélérer les jeux sous Windows 11. Les premiers tests montrent un résultat complètement différent.
 16-06Jeux VidéosXbox proposera des jeux et des consoles avec des plans de paiement échelonnés.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos19-06
Test Love Chemistry - Sibella's Formula (PS5) - Faites tomber vos ennemis amoureux de vous !
 Vidéo19-06
YouTube teste actuellement une nouvelle version qui supprime les étiquettes des boutons
 Programmation19-06
ChatGPT fonctionne désormais de manière autonome : les tâches planifiées arrivent bientôt.
 Google19-06
Google met fin aux Nest Mini et Nest Audio, deux icônes de la maison connectée.
 Vidéo19-06
Adieu Dolby Vision sur Disney+ en Europe : il s’agit d’une décision de justice, et non d’un bug.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page