Test Love Chemistry - Sibella's Formula (PS5) - Faites tomber vos ennemis amoureux de vous !

Publié le: 19/06/2026 @ 15:41:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Male Doll, Love Chemistry – Sibella's Formula est un titre old-school très simple, assez classique dans son gameplay comme dans son évolution. Love Chemistry – Sibella's Formula nous offre une histoire particulièrement surréaliste , délibérément irrévérencieuse et hilarante. L'héroïne, une professeure de chimie aux formes généreuses, fait ses débuts à l'écran en partageant ses dernières recherches scientifiques : une potion capable d'influencer les esprits. Une sorte de véritable manipulation mentale. Son objectif ? Évidemment : conquérir le monde à l'aide de seringues. Et c'est ainsi que commence l'aventure… Vous avez bien lu : l’aventure consiste à incarner une professeure quasi-démente qui parcourt des niveaux surréalistes en lançant à tout-va des seringues remplies de potions de contrôle mental. De plus, si vous affrontez des adversaires humains, vous pouvez leur accorder une attention particulière, comme des baisers et des câlins non désirés. Un moyen pour notre héroïne absurde de se faire aimer et désirer. Inutile de tourner autour du pot : le protagoniste et la mission en eux-mêmes sont tout à fait absurdes, et c'est précisément ce qui fait la singularité de Love Chemistry – Sibella's Formula. À cela s'ajoutent quelques courts dialogues entre divers personnages, notamment les boss et les boss intermédiaires, qui effleurent à peine une intrigue banale qui ne parvient pas à marquer les esprits, notamment en raison d'une durée de vie d'à peine une heure, d'une rejouabilité très limitée, ainsi que d'une absence totale d'objets à collectionner ou de tout type d'histoire.
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