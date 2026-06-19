YouTube teste actuellement une nouvelle version qui supprime les étiquettes des boutons

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YouTube teste actuellement une nouvelle version qui supprime les étiquettes des...
Publié le: 19/06/2026 @ 15:05:28: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube a modifié les boutons sous le lecteur vidéo en octobre dernier, les agrandissant et les rendant plus visibles. Moins d'un an plus tard, la plateforme teste déjà une refonte qui va à l'encontre de ce principe : les étiquettes textuelles des boutons sont supprimées, ne conservant que les icônes. La modification est apparue de manière sporadique sur plusieurs appareils Android, notamment le Samsung Galaxy S25 Ultra et le OnePlus 15, tous deux fonctionnant sous Android 16, dans la version 21.23.487 de l'application. Tous les appareils utilisant le même système d'exploitation ne la constatent pas, ce qui confirme qu'il s'agit d'un test en cours . Outre la suppression du texte des boutons, la refonte apporte d'autres modifications à la mise en page : le nom de la chaîne est remplacé par le nom d'utilisateur et placé au-dessus du logo, les compteurs de vues et de mentions « J'aime » sont déplacés, et les boutons « Enregistrer » et « Télécharger » disparaissent de l'interface principale pour se retrouver dans le menu à trois points. À en juger par les commentaires sur Reddit , où le test a été signalé il y a quelques semaines, l'accueil des utilisateurs est loin d'être enthousiaste .

Il est intéressant de noter que YouTube expérimente également, en parallèle, la suppression du bouton « Je n'aime pas » dans Shorts , remplacé par un cœur, à l'instar d'Instagram et TikTok. Bref, l'application semble vivre une période d'expérimentation intense. Comme toujours avec ce type de tests, rien n'est définitif : après tout, de nombreuses modifications testées par YouTube ne sont jamais intégrées à la version stable , il y a donc encore de l'espoir.
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