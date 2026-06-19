ChatGPT fonctionne désormais de manière autonome : les tâches planifiées arrivent bientôt.

Publié le: 19/06/2026 @ 15:04:18: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI vient de mettre à jour ChatGPT avec la planification des tâches , une fonctionnalité qui transforme l'assistant, d'un simple chatbot, en un outil fonctionnant même sans interaction. Le principe est simple : au lieu de poser sans cesse la même question, nous pouvons déléguer des tâches récurrentes ou une surveillance continue à ChatGPT. Le déploiement a déjà commencé et concerne les utilisateurs des forfaits Plus, Pro, Business et Enterprise. Concrètement, les tâches planifiées vous permettent de faire trois choses : définir des rappels automatiques , gérer les tâches récurrentes et laisser ChatGPT surveiller les sources externes, comme le Web ou les applications connectées. En cas d’information pertinente, vous recevrez une notification, sans spam. Pour gérer tout cela, OpenAI a ajouté une section « Planifié » dans la barre latérale, où l'on peut consulter les tâches en cours, leur prochaine exécution, et les mettre en pause, les modifier ou les supprimer. Selon OpenAI, le système est également plus rapide et plus fiable qu'auparavant.
Un détail utile à savoir : les tâches ne peuvent pas s’exécuter plus d’une fois par heure , et celles qui restent inactives pendant une longue période sont automatiquement mises en pause. Cette fonctionnalité remplace Pulse , l'ancien système de tâches proactives de ChatGPT, qui sera supprimé d'ici 14 jours. Les utilisateurs de Pulse devront migrer vers le nouveau système de tâches planifiées. OpenAI a également mis à jour d'autres fonctionnalités en parallèle : la mémoire de ChatGPT a évolué avec Dreaming et des agents partagés pour les équipes sont désormais disponibles , signe que l'orientation se porte clairement sur un assistant autonome. De toute évidence, Google s'oriente lui aussi dans cette direction avec ses Agents d'information .
Un détail utile à savoir : les tâches ne peuvent pas s’exécuter plus d’une fois par heure , et celles qui restent inactives pendant une longue période sont automatiquement mises en pause. Cette fonctionnalité remplace Pulse , l'ancien système de tâches proactives de ChatGPT, qui sera supprimé d'ici 14 jours. Les utilisateurs de Pulse devront migrer vers le nouveau système de tâches planifiées. OpenAI a également mis à jour d'autres fonctionnalités en parallèle : la mémoire de ChatGPT a évolué avec Dreaming et des agents partagés pour les équipes sont désormais disponibles , signe que l'orientation se porte clairement sur un assistant autonome. De toute évidence, Google s'oriente lui aussi dans cette direction avec ses Agents d'information .
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