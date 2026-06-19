Google met fin aux Nest Mini et Nest Audio, deux icônes de la maison connectée.

Ceux qui attendaient une confirmation officielle l'ont enfin : les Nest Mini et Nest Audio ne sont plus commercialisés . Google a partagé l'information avec Tech Advisor le jour même de l'ouverture des précommandes pour la nouvelle enceinte Google Home , sa première enceinte connectée depuis des années. Ce n'est pas une grande surprise, étant donné que les deux appareils étaient déjà indiqués comme « en rupture de stock » sur la boutique en ligne de Google ces dernières semaines. Mais la confirmation officielle met définitivement un terme à cette affaire. Dans un communiqué, Google a déclaré : « Alors que nous continuons à bâtir l’avenir de la maison intelligente , nous perfectionnons notre gamme d’ appareils Google Home et Nest. Dans le cadre de cette évolution, nous avons arrêté la production de Google Nest Mini et de Google Nest Audio . » L' enceinte Nest Audio est commercialisée depuis septembre 2020 , soit depuis près de six ans. La Nest Mini, quant à elle, a une histoire encore plus longue : le premier modèle, la Home Mini, est sorti en 2017, tandis que la deuxième génération date de 2019.
En résumé, tous ceux qui souhaitaient en acheter un avaient eu largement le temps de le faire. Son successeur, l' enceinte Google Home , a été annoncé l'année dernière. Si vous souhaitez tout savoir sur ce nouvel appareil, nous l'avons présenté en détail dans notre article dédié : 5 ans plus tard, voici l'enceinte connectée Gemini . L'arrêt de la production de ces deux enceintes ne change rien pour ceux qui en possèdent déjà une : elles continuent de fonctionner et de bénéficier d'une assistance. En revanche, si vous recherchez une nouvelle enceinte connectée Google, la Nest Audio et la Nest Mini ne sont plus disponibles : seule la nouvelle Home Speaker prend le relais.
En résumé, tous ceux qui souhaitaient en acheter un avaient eu largement le temps de le faire. Son successeur, l' enceinte Google Home , a été annoncé l'année dernière. Si vous souhaitez tout savoir sur ce nouvel appareil, nous l'avons présenté en détail dans notre article dédié : 5 ans plus tard, voici l'enceinte connectée Gemini . L'arrêt de la production de ces deux enceintes ne change rien pour ceux qui en possèdent déjà une : elles continuent de fonctionner et de bénéficier d'une assistance. En revanche, si vous recherchez une nouvelle enceinte connectée Google, la Nest Audio et la Nest Mini ne sont plus disponibles : seule la nouvelle Home Speaker prend le relais.
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