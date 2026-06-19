Adieu Dolby Vision sur Disney+ en Europe : il s’agit d’une décision de justice, et non d’un bug.

Si vous avez constaté ces dernières heures que Disney+ ne propose plus de contenu Dolby Vision , sachez qu'il ne s'agit pas d'un problème technique temporaire : c'est la conséquence directe d'une décision de justice. Le Tribunal unifié des brevets , juridiction européenne compétente en matière de brevets, a fait droit au recours déposé par la société américaine InterDigital contre Disney. Par conséquent, la technologie Dolby Vision HDR a été désactivée sur Disney+ dans plusieurs pays européens . Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit : début février, Dolby Vision avait déjà été retiré de l'application Disney+ en Europe, mais la mesure concernait alors principalement l'Allemagne . Cette fois-ci, l'injonction a une portée bien plus large. L'enjeu principal réside dans un brevet relatif à l'encodage vidéo lié à la norme HEVC , technologie sous-jacente au streaming haute définition. InterDigital a obtenu une injonction obligeant Disney à désactiver la lecture Dolby Vision HDR jusqu'à la résolution du litige, et les procédures d'appel pourraient être longues.
Disney a publié un communiqué officiel dans plusieurs pays européens : « Suite à une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets, nous avons été contraints de modifier la disponibilité des contenus Dolby Vision et 3D dans certains pays. Nous regrettons cette situation et comprenons la frustration de nos clients. » La plateforme a également supprimé toute mention de Dolby Vision de ses sites web. Pour ceux qui souhaitent toujours regarder du contenu en haute qualité, le HDR10 reste disponible , associé à la 4K. Ce n'est pas la même chose que le Dolby Vision, qui offre une gestion dynamique de la luminosité image par image, mais cela reste un format HDR très respectable. Cette affaire présente un précédent qu'il convient de mentionner : Amazon a conclu un accord avec InterDigital la semaine dernière, évitant ainsi un procès et continuant à proposer le Dolby Vision sur Prime Video sans interruption. Le différend avec Disney devrait se terminer par un accord financier similaire, mais en attendant, les abonnés européens paient le prix d'une bataille de brevets qui ne les affecte pas directement.
Disney a publié un communiqué officiel dans plusieurs pays européens : « Suite à une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets, nous avons été contraints de modifier la disponibilité des contenus Dolby Vision et 3D dans certains pays. Nous regrettons cette situation et comprenons la frustration de nos clients. » La plateforme a également supprimé toute mention de Dolby Vision de ses sites web. Pour ceux qui souhaitent toujours regarder du contenu en haute qualité, le HDR10 reste disponible , associé à la 4K. Ce n'est pas la même chose que le Dolby Vision, qui offre une gestion dynamique de la luminosité image par image, mais cela reste un format HDR très respectable. Cette affaire présente un précédent qu'il convient de mentionner : Amazon a conclu un accord avec InterDigital la semaine dernière, évitant ainsi un procès et continuant à proposer le Dolby Vision sur Prime Video sans interruption. Le différend avec Disney devrait se terminer par un accord financier similaire, mais en attendant, les abonnés européens paient le prix d'une bataille de brevets qui ne les affecte pas directement.
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-06VidéoYouTube Premium devient plus cher. Google augmente ses tarifs d'abonnement sur de plus en plus de marchés.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité