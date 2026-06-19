La norme HDMI 2.2 sera bientôt disponible

En début d'année, le Forum HDMI a officiellement dévoilé la spécification HDMI 2.2, qui double la bande passante de la norme HDMI 2.1 et ouvre la voie à des moniteurs et téléviseurs offrant des résolutions et des fréquences de rafraîchissement encore plus élevées. On apprend désormais que les premiers appareils compatibles avec cette nouvelle norme ne seront disponibles qu'en 2027. Le changement le plus significatif de la norme HDMI 2.2 réside dans l'augmentation de la bande passante maximale, qui passe de 48 Gbit/s à un impressionnant 96 Gbit/s. Cette performance est rendue possible grâce à la technologie FRL (Fixed Rate Link) de nouvelle génération, qui permet le transfert d'un volume de données considérablement plus important sans compression d'image DSC. À titre de comparaison, la norme HDMI 1.4 offrait 10,2 Gbit/s, tandis que la norme HDMI 2.1 portait cette limite à 48 Gbit/s. La norme HDMI 2.2 va encore plus loin, surpassant même la norme DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s) en termes de bande passante. La bande passante supplémentaire permettra la prise en charge de configurations d'affichage très exigeantes, comme la 4K à 240 Hz et la 8K à 60 Hz avec un échantillonnage complet des couleurs. En pratique, la norme HDMI 2.2 vise à préparer le marché à la prochaine génération d'écrans, qui nécessitera encore plus de données.
La nouvelle norme introduit également le programme de certification des câbles Ultra96. Seuls les câbles portant ce logo garantissent une utilisation optimale de la bande passante de 96 Gbit/s offerte par HDMI 2.2. Cela signifie que l'achat d'un moniteur ou d'une carte graphique compatible ne suffit pas ; il est également indispensable d'utiliser le câble approprié. D'après les représentants de l'administrateur des licences HDMI, les fabricants de puces commenceront à tester les nouveaux contrôleurs cette année. Cependant, les appareils commerciaux ne devraient pas arriver sur le marché avant 2027. Cela n'est pas surprenant, car le déploiement de la norme HDMI 2.1 a suivi un parcours similaire. Bien que cette norme ait été introduite en 2017, son adoption massive n'a eu lieu que plusieurs années plus tard. Tout porte à croire que la norme HDMI 2.2 connaîtra le même sort.
La nouvelle norme introduit également le programme de certification des câbles Ultra96. Seuls les câbles portant ce logo garantissent une utilisation optimale de la bande passante de 96 Gbit/s offerte par HDMI 2.2. Cela signifie que l'achat d'un moniteur ou d'une carte graphique compatible ne suffit pas ; il est également indispensable d'utiliser le câble approprié. D'après les représentants de l'administrateur des licences HDMI, les fabricants de puces commenceront à tester les nouveaux contrôleurs cette année. Cependant, les appareils commerciaux ne devraient pas arriver sur le marché avant 2027. Cela n'est pas surprenant, car le déploiement de la norme HDMI 2.1 a suivi un parcours similaire. Bien que cette norme ait été introduite en 2017, son adoption massive n'a eu lieu que plusieurs années plus tard. Tout porte à croire que la norme HDMI 2.2 connaîtra le même sort.
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