Android 17 fait des siennes sur ces smartphones. Soyez prudents.

Android 17 est déjà disponible pour certains utilisateurs de Pixel, qui peuvent ainsi découvrir la dernière version du système d'exploitation de Google. Malheureusement, outre les nouvelles fonctionnalités et les correctifs, cette mise à jour comporte également des bugs, notamment liés au Wi-Fi. Des utilisateurs de différents modèles Pixel signalent des problèmes de Wi-Fi. Après la mise à jour vers Android 17, les smartphones se connectent au réseau Wi-Fi domestique, mais certaines applications se comportent comme si Internet était indisponible. Dans la plupart des cas, les applications ne fonctionnent correctement qu'après le passage à la connexion Internet mobile. Les applications Google sont les plus fréquemment citées, mais il semblerait que le problème ne se limite pas à elles. Certains services fonctionnent correctement, tandis que d'autres refusent de se connecter. Ce problème peut survenir si votre routeur a le protocole IPv6 désactivé. Dans ce cas, réactiver IPv6 dans les paramètres de votre réseau domestique est censé rétablir le fonctionnement normal des applications Wi-Fi. Cependant, cette solution n'est pas toujours efficace La situation est d'autant plus surprenante qu'Android 17 a été testé pendant environ quatre mois dans des versions bêta et a également été développé en parallèle sur le canal Android Canary. Il n'existe actuellement aucune solution efficace à ce problème. Google reste silencieux, bien qu'il travaille probablement déjà à une solution. Par conséquent, il est probable qu'un correctif soit inclus dans une prochaine mise à jour. En attendant, il est préférable d'attendre avant de passer à Android 17.
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