 Se connecter 
 Se connecter 
        
Android 17 fait des siennes sur ces smartphones. Soyez prudents.
Publié le: 19/06/2026 @ 00:15:32: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidAndroid 17 est déjà disponible pour certains utilisateurs de Pixel, qui peuvent ainsi découvrir la dernière version du système d'exploitation de Google. Malheureusement, outre les nouvelles fonctionnalités et les correctifs, cette mise à jour comporte également des bugs, notamment liés au Wi-Fi. Des utilisateurs de différents modèles Pixel signalent des problèmes de Wi-Fi. Après la mise à jour vers Android 17, les smartphones se connectent au réseau Wi-Fi domestique, mais certaines applications se comportent comme si Internet était indisponible. Dans la plupart des cas, les applications ne fonctionnent correctement qu'après le passage à la connexion Internet mobile. Les applications Google sont les plus fréquemment citées, mais il semblerait que le problème ne se limite pas à elles. Certains services fonctionnent correctement, tandis que d'autres refusent de se connecter. Ce problème peut survenir si votre routeur a le protocole IPv6 désactivé. Dans ce cas, réactiver IPv6 dans les paramètres de votre réseau domestique est censé rétablir le fonctionnement normal des applications Wi-Fi. Cependant, cette solution n'est pas toujours efficace La situation est d'autant plus surprenante qu'Android 17 a été testé pendant environ quatre mois dans des versions bêta et a également été développé en parallèle sur le canal Android Canary. Il n'existe actuellement aucune solution efficace à ce problème. Google reste silencieux, bien qu'il travaille probablement déjà à une solution. Par conséquent, il est probable qu'un correctif soit inclus dans une prochaine mise à jour. En attendant, il est préférable d'attendre avant de passer à Android 17.
L'iPhone espionne l'App Store. Chaque in... »« Selon l'UE, les centres de données doiv...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 17-06AndroidAndroid 17 Officiel : Toutes les nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et les développeurs
 10-06AndroidAndroid Auto transformera vos PDF en livres audio. Votre voiture vous lira les documents.
 02-06AndroidAndroid 17 Beta 4.1 est disponible : voici les correctifs apportés avant la sortie de la version stable.
 21-05AndroidAndroid 17 dit non aux contenus audio indésirables en arrière-plan : voici comment cela fonctionne
 21-05AndroidAndroid 17 QPR1 Beta 3 est disponible
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 iOS19-06
L'iPhone espionne l'App Store. Chaque interaction avec l'écran est enregistrée.
 Android19-06
Android 17 fait des siennes sur ces smartphones. Soyez prudents.
 Economie19-06
Selon l'UE, les centres de données doivent respecter les objectifs climatiques
 Jeux Vidéos18-06
Rockstar a annoncé le début des précommandes et a dévoilé la couverture de GTA 6 !
 Google18-06
Google utilisera votre adresse IP à des fins publicitaires.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page