Selon l'UE, les centres de données doivent respecter les objectifs climatiques

La course à la suprématie en intelligence artificielle s'intensifie, mais l'Europe n'a aucune intention de copier à tout prix le modèle de développement américain. Bruxelles adresse un message clair aux géants de la tech : s'ils veulent implanter des centres de données d'IA performants au sein de l'Union européenne, ils doivent s'adapter aux exigences climatiques et énergétiques européennes. Cela implique de nouvelles obligations en matière de consommation d'énergie, d'utilisation des énergies renouvelables, de récupération de la chaleur résiduelle et d'une plus grande transparence opérationnelle. Pour des entreprises comme Google, Microsoft, Meta et Amazon, cela pourrait marquer le début d'une ère d'investissement inédite dans les infrastructures européennes d'intelligence artificielle. En revanche, les entreprises polonaises seront confrontées à des conditions d'exploitation et de développement plus difficiles que leurs concurrentes américaines, sans parler de celles de Chine.
Le commissaire européen à l'Énergie, Dan Jørgensen, a été très clair lors d'un entretien avec Politico : les entreprises développant l'intelligence artificielle sont les bienvenues en Europe, à condition qu'elles prouvent que leurs activités contribuent aux objectifs climatiques de l'UE. Concrètement, cela signifie abandonner progressivement les centres de données alimentés aux énergies fossiles et accroître significativement le recours aux énergies renouvelables et au nucléaire. La Commission européenne attend également des opérateurs de serveurs qu'ils commencent à exploiter l'immense quantité de chaleur générée par les milliers de processeurs exécutant des modèles d'IA. Selon Jørgensen, le potentiel est considérable. La récupération d'une partie de l'énergie thermique produite par les centres de données européens permettrait déjà de chauffer des millions de foyers.
La popularité croissante de l'intelligence artificielle a entraîné une augmentation sans précédent de la demande en puissance de calcul. Chaque nouveau modèle de langage, générateur d'images ou système analytique nécessite des milliers de processeurs graphiques fonctionnant 24 heures sur 24. Les prévisions des économistes de l'Institut de Cologne illustrent l'ampleur du phénomène. D'ici la fin de la décennie, les centres de données de l'Union européenne pourraient consommer jusqu'à 168 térawattheures d'énergie par an. Cette situation représente un défi majeur pour les réseaux électriques européens. Dans de nombreux pays, on s'interroge déjà sur la capacité des infrastructures à supporter la prochaine vague d'investissements liés à l'intelligence artificielle. L'un des exemples les plus souvent cités est l'Irlande, qui attire depuis des années les plus grandes entreprises technologiques du monde. Actuellement, les centres de données y représentent environ 22 % de la consommation totale d'électricité, soit l'un des taux les plus élevés au monde. D'après un rapport de Beyond Fossil Fuels et de Friends of the Earth Ireland, l'expansion rapide des centres de données a également entraîné une hausse des coûts énergétiques pour les ménages. L'analyse indique qu'entre 2015 et 2023, le surcoût pour les ménages irlandais a atteint plusieurs centaines de millions d'euros. C'est précisément ce genre de situation que Bruxelles souhaite éviter dans le cadre de la construction d'un écosystème européen d'IA.
La Commission européenne travaille actuellement à la mise en place d'un système d'évaluation de l'impact environnemental des centres de données. Un label de durabilité spécifique est prévu, couvrant la consommation d'énergie, l'utilisation de l'eau, le recours aux énergies propres et la récupération de chaleur. Cependant, le projet se heurte à d'importantes difficultés. L'approche adoptée en matière d'énergie nucléaire a suscité une vive controverse. Initialement, seules les énergies renouvelables étaient considérées comme des énergies propres. Cette définition a provoqué une forte réaction de la part de certains États membres. La France, la Finlande et d'autres pays affirment que l'énergie nucléaire figure parmi les sources d'énergie les moins polluantes et qu'elle ne doit pas être négligée lors de l'évaluation de la performance environnementale des centres de données. Le désaccord est si important que la mise en œuvre prévue du système a été reportée. Le manque de données exhaustives demeure également problématique. La réglementation actuelle impose aux centres de données de déclarer leur efficacité énergétique. Or, seulement 36 % environ des entités soumises à cette obligation ont fourni les informations requises. Ce constat est alarmant pour la Commission européenne. Il est difficile de réglementer efficacement un secteur dont une part importante ne fournit pas les données de base relatives à la consommation d'énergie. Jørgensen souligne qu'une plus grande transparence est également dans l'intérêt des entreprises technologiques elles-mêmes. Cela leur permettrait de démontrer que les centres de données modernes peuvent soutenir la transition énergétique, et non pas simplement contribuer à l'augmentation de la demande en électricité.
Le commissaire européen à l'Énergie, Dan Jørgensen, a été très clair lors d'un entretien avec Politico : les entreprises développant l'intelligence artificielle sont les bienvenues en Europe, à condition qu'elles prouvent que leurs activités contribuent aux objectifs climatiques de l'UE. Concrètement, cela signifie abandonner progressivement les centres de données alimentés aux énergies fossiles et accroître significativement le recours aux énergies renouvelables et au nucléaire. La Commission européenne attend également des opérateurs de serveurs qu'ils commencent à exploiter l'immense quantité de chaleur générée par les milliers de processeurs exécutant des modèles d'IA. Selon Jørgensen, le potentiel est considérable. La récupération d'une partie de l'énergie thermique produite par les centres de données européens permettrait déjà de chauffer des millions de foyers.
La popularité croissante de l'intelligence artificielle a entraîné une augmentation sans précédent de la demande en puissance de calcul. Chaque nouveau modèle de langage, générateur d'images ou système analytique nécessite des milliers de processeurs graphiques fonctionnant 24 heures sur 24. Les prévisions des économistes de l'Institut de Cologne illustrent l'ampleur du phénomène. D'ici la fin de la décennie, les centres de données de l'Union européenne pourraient consommer jusqu'à 168 térawattheures d'énergie par an. Cette situation représente un défi majeur pour les réseaux électriques européens. Dans de nombreux pays, on s'interroge déjà sur la capacité des infrastructures à supporter la prochaine vague d'investissements liés à l'intelligence artificielle. L'un des exemples les plus souvent cités est l'Irlande, qui attire depuis des années les plus grandes entreprises technologiques du monde. Actuellement, les centres de données y représentent environ 22 % de la consommation totale d'électricité, soit l'un des taux les plus élevés au monde. D'après un rapport de Beyond Fossil Fuels et de Friends of the Earth Ireland, l'expansion rapide des centres de données a également entraîné une hausse des coûts énergétiques pour les ménages. L'analyse indique qu'entre 2015 et 2023, le surcoût pour les ménages irlandais a atteint plusieurs centaines de millions d'euros. C'est précisément ce genre de situation que Bruxelles souhaite éviter dans le cadre de la construction d'un écosystème européen d'IA.
La Commission européenne travaille actuellement à la mise en place d'un système d'évaluation de l'impact environnemental des centres de données. Un label de durabilité spécifique est prévu, couvrant la consommation d'énergie, l'utilisation de l'eau, le recours aux énergies propres et la récupération de chaleur. Cependant, le projet se heurte à d'importantes difficultés. L'approche adoptée en matière d'énergie nucléaire a suscité une vive controverse. Initialement, seules les énergies renouvelables étaient considérées comme des énergies propres. Cette définition a provoqué une forte réaction de la part de certains États membres. La France, la Finlande et d'autres pays affirment que l'énergie nucléaire figure parmi les sources d'énergie les moins polluantes et qu'elle ne doit pas être négligée lors de l'évaluation de la performance environnementale des centres de données. Le désaccord est si important que la mise en œuvre prévue du système a été reportée. Le manque de données exhaustives demeure également problématique. La réglementation actuelle impose aux centres de données de déclarer leur efficacité énergétique. Or, seulement 36 % environ des entités soumises à cette obligation ont fourni les informations requises. Ce constat est alarmant pour la Commission européenne. Il est difficile de réglementer efficacement un secteur dont une part importante ne fournit pas les données de base relatives à la consommation d'énergie. Jørgensen souligne qu'une plus grande transparence est également dans l'intérêt des entreprises technologiques elles-mêmes. Cela leur permettrait de démontrer que les centres de données modernes peuvent soutenir la transition énergétique, et non pas simplement contribuer à l'augmentation de la demande en électricité.
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