Rockstar a annoncÃ© le dÃ©but des prÃ©commandes et a dÃ©voilÃ© la couverture de GTA 6 !

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Rockstar a annoncÃ© le dÃ©but des prÃ©commandes et a dÃ©voilÃ© la couverture de ...
PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 17:37:42: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osRockstar Games a dÃ©voilÃ© la jaquette officielle de Grand Theft Auto 6 et confirmÃ© que les prÃ©commandes dÃ©buteront la semaine prochaine. Il s'agit de la premiÃ¨re initiative marketing concrÃ¨te du studio depuis plus d'un an, signe que la campagne promotionnelle prÃ©cÃ©dant la sortie en novembre bat son plein. L'illustration reprend le style collage classique de la sÃ©rie : Jason et Lucia occupent les cases centrales supÃ©rieures, entourÃ©s de vÃ©hicules et de personnages dans le dÃ©cor pastel de Vice City. Le studio a Ã©galement mis Ã  jour le site officiel de GTA 6, prÃ©sentant un panorama de la ville au coucher du soleil. L'ouverture des prÃ©commandes confirme officiellement la date de sortie en novembre et dissipe les craintes d'un nouveau report. GTA 6 a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© repoussÃ© de 2025 Ã  mai 2026, puis Ã  novembre 2026 ; nous disposons donc enfin d'informations concrÃ¨tes. Les prÃ©commandes dÃ©butent le 25 juin sur les plateformes de tÃ©lÃ©chargement et chez certains revendeurs. Cependant, une information manque encore : Rockstar n'a pas encore communiquÃ© le prix du jeu, un sujet qui semble intÃ©resser toute l'industrie. Des rumeurs circulent Ã©galement concernant une troisiÃ¨me bande-annonce qui accompagnerait le lancement des prÃ©commandes. Bien que Rockstar n'ait rien confirmÃ©, nous croisons les doigtsâ€¦

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