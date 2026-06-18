Google utilisera votre adresse IP Ã  des fins publicitaires.

Google s'apprÃªte Ã modifier en profondeur son utilisation des donnÃ©es des utilisateurs en Europe. Ã€ compter du 3 aoÃ»t 2026, les adresses IP des utilisateurs de ses services dans l'Espace Ã©conomique europÃ©en, au Royaume-Uni et en Suisse seront intÃ©grÃ©es aux processus de personnalisation et de mesure des publicitÃ©s. Auparavant, ces adresses servaient principalement Ã la diffusion de contenu et Ã l'analyse du trafic, mais leur rÃ´le sera dÃ©sormais Ã©tendu Ã l'identification des appareils Ã des fins publicitaires. Ce changement vient d'Ãªtre communiquÃ© aux annonceurs. ConcrÃ¨tement, cela signifie un changement de frontiÃ¨re entre les donnÃ©es utilisÃ©es Ã des fins opÃ©rationnelles et celles susceptibles d'influencer le profilage publicitaire. Dans les rÃ©gions couvertes par le RGPD, les adresses IP sont considÃ©rÃ©es comme des donnÃ©es personnelles et leur utilisation pour identifier un utilisateur ou un appareil est soumise Ã des rÃ¨gles de consentement spÃ©cifiques. Google traite les adresses IP dans ses systÃ¨mes publicitaires depuis des annÃ©es, mais jusqu'Ã prÃ©sent, elles Ã©taient principalement utilisÃ©es Ã des fins de sÃ©curitÃ©, de dÃ©tection des fraudes et de ciblage publicitaire basique. Dans le nouveau modÃ¨le, les adresses IP deviendront un Ã©lÃ©ment d'identification des appareils permettant de mesurer l'efficacitÃ© et la personnalisation des publicitÃ©s. L'entreprise souligne que les adresses IP constituent un signal omniprÃ©sent dans chaque requÃªte Internet. Dans l'Ã©cosystÃ¨me publicitaire, elles reprÃ©sentent l'un des points de rÃ©fÃ©rence les plus facilement accessibles pour les services en temps rÃ©el. Leur intÃ©gration dans la couche de personnalisation vise Ã permettre une attribution plus cohÃ©rente des interactions aux appareils spÃ©cifiques au sein d'une mÃªme session.
Dans le cadre de cette mise en Å“uvre, Google annonce son inscription au cadre de transparence et de consentement de l'IAB Europe, dans la section relative Ã l'identification des appareils Ã partir de donnÃ©es transmises automatiquement. Cette catÃ©gorie inclut notamment les adresses IP, qui permettent de reconnaÃ®tre les appareils sans recourir aux cookies traditionnels. Le changement concerne principalement l'interprÃ©tation de ces donnÃ©es. Si leur collecte n'est pas nouvelle en soi, leur utilisation pour la personnalisation des publicitÃ©s et la mesure de l'efficacitÃ© des campagnes relÃ¨ve du consentement de l'utilisateur en vertu de la lÃ©gislation europÃ©enne sur la protection des donnÃ©es. Au Royaume-Uni et dans l'Union europÃ©enne, les adresses IP sont considÃ©rÃ©es comme des donnÃ©es personnelles. ConcrÃ¨tement, leur utilisation Ã des fins de profilage peut Ãªtre assimilÃ©e Ã une forme d'empreinte numÃ©rique, une technique permettant d'identifier un appareil sans recourir aux mÃ©canismes de suivi traditionnels. Le Bureau du commissaire Ã l'information souligne depuis des annÃ©es les limites de ces mÃ©thodes. En 2024, il avait dÃ©jÃ critiquÃ© les modifications apportÃ©es Ã l'approche du Â« printing Â», mettant en avant le risque d'une perte de contrÃ´le des utilisateurs sur leurs donnÃ©es. Dans ses derniÃ¨res recommandations, datant de mai 2026, l'autoritÃ© de rÃ©gulation suggÃ¨re de maintenir la distinction entre publicitÃ© contextuelle et profilage comportemental sur diffÃ©rents services. Google souligne toutefois que le dÃ©veloppement de technologies de protection de la vie privÃ©e, telles que le traitement des donnÃ©es sur l'appareil et les environnements informatiques sÃ©curisÃ©s, contribue Ã attÃ©nuer les risques liÃ©s Ã l'analyse des donnÃ©es sensibles. Dans ses communications avec les annonceurs, l'entreprise dÃ©lÃ¨gue une partie de la responsabilitÃ© de la conformitÃ© rÃ©glementaire Ã ses partenaires qui utilisent ses outils publicitaires.
L'entreprise annonce que la possibilitÃ© de choisir la personnalisation basÃ©e sur l'adresse IP ne sera disponible que dans les prochaines Ã©tapes de mise en Å“uvre, prÃ©vues pour fin 2026 ou dÃ©but 2027. D'ici lÃ , les utilisateurs devront s'appuyer sur les mÃ©canismes de gestion du consentement existants, tels que les paramÃ¨tres publicitaires des comptes Google et le refus des cookies dans les panneaux de consentement. Google rappelle Ã©galement que les rÃ¨gles de consentement en vigueur dans l'EEE restent applicables et exigent un consentement valide pour les activitÃ©s de personnalisation des annonces. Il incombe aux annonceurs et aux Ã©diteurs utilisant les outils de l'entreprise de recueillir ce consentement. Le dÃ©bat autour de l'utilisation des adresses IP en publicitÃ© n'est pas nouveau, mais il refait surface avec une intensitÃ© particuliÃ¨re, consÃ©quence du dÃ©veloppement des techniques d'identification des appareils indÃ©pendantes des cookies. Des positions antÃ©rieures de certains ingÃ©nieurs de Chrome ont indiquÃ© que le fingerprinting limite la capacitÃ© des utilisateurs Ã gÃ©rer efficacement leur vie privÃ©e, car il est difficile Ã supprimer. Les actions actuelles de Google tÃ©moignent d'une Ã©volution vers des modÃ¨les combinant diffÃ©rents signaux systÃ¨me afin de construire des mÃ©canismes de mesure publicitaire plus robustes. ParallÃ¨lement, les autoritÃ©s de rÃ©gulation europÃ©ennes affirment que de telles approches nÃ©cessitent toujours un fondement juridique clair et un consentement explicite de l'utilisateur.
Dans le cadre de cette mise en Å“uvre, Google annonce son inscription au cadre de transparence et de consentement de l'IAB Europe, dans la section relative Ã l'identification des appareils Ã partir de donnÃ©es transmises automatiquement. Cette catÃ©gorie inclut notamment les adresses IP, qui permettent de reconnaÃ®tre les appareils sans recourir aux cookies traditionnels. Le changement concerne principalement l'interprÃ©tation de ces donnÃ©es. Si leur collecte n'est pas nouvelle en soi, leur utilisation pour la personnalisation des publicitÃ©s et la mesure de l'efficacitÃ© des campagnes relÃ¨ve du consentement de l'utilisateur en vertu de la lÃ©gislation europÃ©enne sur la protection des donnÃ©es. Au Royaume-Uni et dans l'Union europÃ©enne, les adresses IP sont considÃ©rÃ©es comme des donnÃ©es personnelles. ConcrÃ¨tement, leur utilisation Ã des fins de profilage peut Ãªtre assimilÃ©e Ã une forme d'empreinte numÃ©rique, une technique permettant d'identifier un appareil sans recourir aux mÃ©canismes de suivi traditionnels. Le Bureau du commissaire Ã l'information souligne depuis des annÃ©es les limites de ces mÃ©thodes. En 2024, il avait dÃ©jÃ critiquÃ© les modifications apportÃ©es Ã l'approche du Â« printing Â», mettant en avant le risque d'une perte de contrÃ´le des utilisateurs sur leurs donnÃ©es. Dans ses derniÃ¨res recommandations, datant de mai 2026, l'autoritÃ© de rÃ©gulation suggÃ¨re de maintenir la distinction entre publicitÃ© contextuelle et profilage comportemental sur diffÃ©rents services. Google souligne toutefois que le dÃ©veloppement de technologies de protection de la vie privÃ©e, telles que le traitement des donnÃ©es sur l'appareil et les environnements informatiques sÃ©curisÃ©s, contribue Ã attÃ©nuer les risques liÃ©s Ã l'analyse des donnÃ©es sensibles. Dans ses communications avec les annonceurs, l'entreprise dÃ©lÃ¨gue une partie de la responsabilitÃ© de la conformitÃ© rÃ©glementaire Ã ses partenaires qui utilisent ses outils publicitaires.
L'entreprise annonce que la possibilitÃ© de choisir la personnalisation basÃ©e sur l'adresse IP ne sera disponible que dans les prochaines Ã©tapes de mise en Å“uvre, prÃ©vues pour fin 2026 ou dÃ©but 2027. D'ici lÃ , les utilisateurs devront s'appuyer sur les mÃ©canismes de gestion du consentement existants, tels que les paramÃ¨tres publicitaires des comptes Google et le refus des cookies dans les panneaux de consentement. Google rappelle Ã©galement que les rÃ¨gles de consentement en vigueur dans l'EEE restent applicables et exigent un consentement valide pour les activitÃ©s de personnalisation des annonces. Il incombe aux annonceurs et aux Ã©diteurs utilisant les outils de l'entreprise de recueillir ce consentement. Le dÃ©bat autour de l'utilisation des adresses IP en publicitÃ© n'est pas nouveau, mais il refait surface avec une intensitÃ© particuliÃ¨re, consÃ©quence du dÃ©veloppement des techniques d'identification des appareils indÃ©pendantes des cookies. Des positions antÃ©rieures de certains ingÃ©nieurs de Chrome ont indiquÃ© que le fingerprinting limite la capacitÃ© des utilisateurs Ã gÃ©rer efficacement leur vie privÃ©e, car il est difficile Ã supprimer. Les actions actuelles de Google tÃ©moignent d'une Ã©volution vers des modÃ¨les combinant diffÃ©rents signaux systÃ¨me afin de construire des mÃ©canismes de mesure publicitaire plus robustes. ParallÃ¨lement, les autoritÃ©s de rÃ©gulation europÃ©ennes affirment que de telles approches nÃ©cessitent toujours un fondement juridique clair et un consentement explicite de l'utilisateur.
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