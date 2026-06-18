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Plus besoin de compte Microsoft dans Edge. DÃ©sormais, un compte Google suffit.
PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 17:15:25: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursMicrosoft a opÃ©rÃ© un changement surprenant. Ã€ partir de juillet, le navigateur Edge permettra Ã©galement de se connecter avec son compte Google. Vous aurez donc le choix entre plusieurs comptes, et pas seulement un compte Microsoft. Cette solution pourrait s'avÃ©rer particuliÃ¨rement intÃ©ressante pour les personnes qui utilisent quotidiennement les services Google mais qui prÃ©fÃ¨rent Ã©galement Edge comme navigateur principal. Actuellement, Microsoft Edge ne permet de synchroniser vos favoris, votre historique de navigation, vos mots de passe enregistrÃ©s, vos paramÃ¨tres et autres donnÃ©es que si vous Ãªtes connectÃ© avec un compte Microsoft. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les utilisateurs souhaitant profiter pleinement des fonctionnalitÃ©s du navigateur doivent possÃ©der un compte Microsoft, mÃªme s'ils utilisent habituellement l'Ã©cosystÃ¨me Google. La modification prÃ©vue simplifiera considÃ©rablement l'ensemble du processus. La nouvelle option apparaÃ®tra Ã  la fois sur l'Ã©cran de connexion d'Edge et dans le menu de votre profil utilisateur. Vous pourrez ainsi vous connecter immÃ©diatement avec votre compte Google et synchroniser vos donnÃ©es sur tous vos ordinateurs et appareils, sans avoir Ã  crÃ©er ni Ã  configurer de compte Microsoft.

Microsoft suggÃ¨re que la connexion via un compte Google pourrait simplifier l'authentification unique, permettant aux utilisateurs d'accÃ©der plus rapidement aux sites web et aux services qui utilisent un compte Google comme mÃ©thode d'authentification principale. Jusqu'Ã  prÃ©sent, Microsoft permettait de lier son adresse Gmail Ã  son compte Microsoft ou d'utiliser la synchronisation unidirectionnelle des donnÃ©es entre Edge et Google Chrome. Cette nouvelle solution Ã©limine le besoin de recourir Ã  ces solutions de contournement et simplifie l'ensemble du processus de configuration. D'aprÃ¨s Microsoft, cette fonctionnalitÃ© sera disponible en juillet. Les administrateurs informatiques pourront toujours gÃ©rer sa disponibilitÃ© via la stratÃ©gie NonMicrosoftAccountSignInEnabled sur Windows et macOS, permettant ainsi aux entreprises de dÃ©cider elles-mÃªmes si la nouvelle mÃ©thode de connexion est activÃ©e dans leur environnement professionnel.
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