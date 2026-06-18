Une nouvelle gÃ©nÃ©ration de SSD devrait faire son apparition l'annÃ©e prochaine. Mais pourquoi ?

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Une nouvelle gÃ©nÃ©ration de SSD devrait faire son apparition l'annÃ©e prochaine...
PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 17:14:34: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielAlors que les fabricants se prÃ©parent Ã  lancer une nouvelle gÃ©nÃ©ration de SSD utilisant l'interface PCIe 6.0, les consommateurs risquent d'Ãªtre dÃ©Ã§us par la pÃ©nurie croissante de mÃ©moire NAND, elle-mÃªme due Ã  la demande massive du secteur de l'intelligence artificielle. Depuis des mois, les fabricants d'ordinateurs et de composants sont confrontÃ©s Ã  une flambÃ©e des prix de la RAM et de la mÃ©moire flash NAND. L'essor de l'intelligence artificielle a fait des centres de donnÃ©es les principaux acheteurs de ces composants, rÃ©duisant considÃ©rablement les ressources disponibles pour le marchÃ© grand public. Selon les prÃ©visions, la situation non seulement ne s'amÃ©liorera pas, mais pourrait mÃªme s'aggraver. On estime que d'ici 2027, 70 Ã  80 % de la production mondiale de mÃ©moire NAND sera destinÃ©e aux serveurs et aux centres de donnÃ©es qui prennent en charge les solutions d'IA. MalgrÃ© un contexte difficile, Silicon Motion travaille sur un nouveau contrÃ´leur SSD, nom de code Neptune. La puce devrait Ãªtre commercialisÃ©e l'annÃ©e prochaine et permettra la crÃ©ation de SSD grand public compatibles avec l'interface PCIe 6.0. Cette nouvelle technologie offrira jusqu'Ã  deux fois la bande passante des disques PCIe 5.0 actuels. Il en rÃ©sultera des transferts de donnÃ©es encore plus rapides, des temps de chargement des applications rÃ©duits et des performances amÃ©liorÃ©es pour les applications professionnelles.

Le problÃ¨me, cependant, est que mÃªme les contrÃ´leurs les plus avancÃ©s ne rÃ©soudront pas le problÃ¨me de disponibilitÃ© de la mÃ©moire NAND. Une part croissante de la production est destinÃ©e aux entreprises, qui sont prÃªtes Ã  payer beaucoup plus cher que les particuliers. Par consÃ©quent, les fabricants de SSD pourraient avoir du mal Ã  assurer un approvisionnement suffisant en nouveaux modÃ¨les, et les prix des supports de stockage resteront Ã©levÃ©s, voire continueront d'augmenter. De ce fait, nous doutons fortement que, malgrÃ© la disponibilitÃ© de contrÃ´leurs adaptÃ©s, des disques PCIe 6.0 fassent leur apparition sur le marchÃ© grand public l'annÃ©e prochaine, notamment au vu de la rÃ©cente dÃ©claration d'un reprÃ©sentant de Silicon Motion .
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