Test WILL: Follow The Light (PS5) - Pas seulement un gardien de phare.

PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 14:34:55: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
DÃ©veloppÃ© par TomorrowHead Studio , WILL: Follow The Light est un jeu d'aventure narratif en 3D Ã la premiÃ¨re personne, Ã©galement appelÃ© walking simulator , qui met l'accent sur l'atmosphÃ¨re et les Ã©nigmes environnementales, offrant un rÃ©cit profondÃ©ment introspectif. WILL: Follow The Light est avant tout une histoire entremÃªlant prÃ©sent et passÃ©. C'est l'histoire de Will, le protagoniste incontestÃ© des Ã©vÃ©nements qui, sans surprise, donnent Ã©galement son titre au jeu. Will est gardien de phare dans une ville isolÃ©e d'une Ã®le des mers du Nord. On parle d'un homme dont le quotidien est essentiellement solitaire, ponctuÃ© de tÃ¢ches importantes mais relativement peu nombreuses. Maintenir le phare allumÃ© , entretenir les systÃ¨mes et assurer la liaison radio pour toute mise Ã jour : voilÃ son quotidien. Pourtant, Will est aussi le pÃ¨re de Thomas , son fils unique, et ce lien est mis Ã rude Ã©preuve par un Ã©vÃ©nement catastrophique qui frappe sa ville. Lors d'une tempÃªte, Will rÃ©alise que le phare est privÃ© d'Ã©lectricitÃ©, et dÃ¨s lors, le prologue bascule dans un crescendo dramatique qui culmine avec l'objectif du jeu : retrouver notre fils. Apparemment, Thomas n'est pas en ville et semble avoir Ã©chappÃ© Ã la catastrophe. Tout cela grÃ¢ce au pÃ¨re de Will, qui a dÃ» emmener son petit-fils outre-mer, sur une Ã®le voisine, probablement celle oÃ¹ Will est nÃ© et a grandi. Notre protagoniste, dÃ©terminÃ© Ã revoir son fils et espÃ©rant qu'il ait rÃ©ellement survÃ©cu, dÃ©poussiÃ¨re le Molly , un voilier Ã moteur, et se met en route. L'idÃ©e n'est pas des plus originales, mais l'histoire est bien construite et parvient Ã explorer plusieurs pistes narratives.
Liens
Lire l'article (0 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
17-06Jeux VidÃ©osLe mode Xbox Ã©tait censÃ© accÃ©lÃ©rer les jeux sous Windows 11. Les premiers tests montrent un rÃ©sultat complÃ¨tement diffÃ©rent.
16-06Jeux VidÃ©osTest Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre RÃªvÃ©e - Nintendo Switch 2 Edition
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©