 Se connecter 
 Se connecter 
        
Apple travaille toujours sur une deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration d'iPhone Air.
PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 14:27:46: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'iPhone Air ultra-fin semble bel et bien avoir un successeur. Les premiÃ¨res fuites suggÃ¨rent qu'Apple entend corriger certains dÃ©fauts du modÃ¨le de premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration et apporter plusieurs amÃ©liorations majeures. Selon un journaliste de Bloomberg, la firme dÃ©veloppe un iPhone Air de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration, nom de code V62. Sa sortie pourrait avoir lieu au printemps 2027. Ce smartphone devrait conserver son design ultra-fin emblÃ©matique, tout en intÃ©grant des composants plus performants. Parmi les innovations clÃ©s, on peut citer l'ajout d'un capteur ultra grand-angle.

L'iPhone Air actuel est Ã©quipÃ© d'un unique capteur principal de 48 mÃ©gapixels, un choix critiquÃ© par les utilisateurs qui souhaitaient une plus grande polyvalence en photographie. Si Apple intÃ¨gre un second module de 48 mÃ©gapixels, le modÃ¨le Air se rapprochera considÃ©rablement des iPhone classiques en termes de performances photographiques, tout en conservant une certaine distance par rapport Ã  la gamme Pro. L'autonomie sera un autre axe d'amÃ©lioration. Apple travaillerait activement Ã  l'augmentation de la durÃ©e de vie de la batterie. On ignore encore si cela passera par une batterie plus grande, une nouvelle conception interne, une meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des composants, ou une combinaison de ces solutions. Mais le constructeur a manifestement bien compris les raisons du manque de succÃ¨s de la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration et s'efforce d'y remÃ©dier.

https://i.ibb.co/v6swqfBP/icon.webp
Test WILL: Follow The Light (PS5) - Pas ... »« Lenovo lance un ordinateur pour travaill...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 16-06AppleL'iPhone pliable sera prÃ©sentÃ© ultÃ©rieurement. Son prix a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©.
 12-06AppleLe nouveau MacBook Ultra sera dotÃ© d'un Ã©cran tactile OLED.
 12-06AppleLe nouveau MacBook Ultra sera dotÃ© d'un Ã©cran tactile OLED.
 11-06AppleL'iPhone 18 sera dotÃ© d'un Ã©cran obsolÃ¨te au profit de 12 Go de RAM.
 10-06AppleApple se prÃ©pare dÃ©jÃ  Ã  lancer le MacBook Neo 2. 1
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os18-06
Test WILL: Follow The Light (PS5) - Pas seulement un gardien de phare.
 Apple18-06
Apple travaille toujours sur une deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration d'iPhone Air.
 MatÃ©riel18-06
Lenovo lance un ordinateur pour travailler avec des modÃ¨les d'IA
 Microsoft18-06
Microsoft a dÃ©voilÃ© un PC portable et une tablette Ã©quipÃ©s d'un processeur Snapdragon X2.
 Programmation18-06
La Chine propose l'IA gratuitement, et l'Europe et les Ã‰tats-Unis ne savent pas quoi faire.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page