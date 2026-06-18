Apple travaille toujours sur une deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration d'iPhone Air.

L'iPhone Air ultra-fin semble bel et bien avoir un successeur. Les premiÃ¨res fuites suggÃ¨rent qu'Apple entend corriger certains dÃ©fauts du modÃ¨le de premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration et apporter plusieurs amÃ©liorations majeures. Selon un journaliste de Bloomberg, la firme dÃ©veloppe un iPhone Air de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration, nom de code V62. Sa sortie pourrait avoir lieu au printemps 2027. Ce smartphone devrait conserver son design ultra-fin emblÃ©matique, tout en intÃ©grant des composants plus performants. Parmi les innovations clÃ©s, on peut citer l'ajout d'un capteur ultra grand-angle.
L'iPhone Air actuel est Ã©quipÃ© d'un unique capteur principal de 48 mÃ©gapixels, un choix critiquÃ© par les utilisateurs qui souhaitaient une plus grande polyvalence en photographie. Si Apple intÃ¨gre un second module de 48 mÃ©gapixels, le modÃ¨le Air se rapprochera considÃ©rablement des iPhone classiques en termes de performances photographiques, tout en conservant une certaine distance par rapport Ã la gamme Pro. L'autonomie sera un autre axe d'amÃ©lioration. Apple travaillerait activement Ã l'augmentation de la durÃ©e de vie de la batterie. On ignore encore si cela passera par une batterie plus grande, une nouvelle conception interne, une meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des composants, ou une combinaison de ces solutions. Mais le constructeur a manifestement bien compris les raisons du manque de succÃ¨s de la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration et s'efforce d'y remÃ©dier.
L'iPhone Air actuel est Ã©quipÃ© d'un unique capteur principal de 48 mÃ©gapixels, un choix critiquÃ© par les utilisateurs qui souhaitaient une plus grande polyvalence en photographie. Si Apple intÃ¨gre un second module de 48 mÃ©gapixels, le modÃ¨le Air se rapprochera considÃ©rablement des iPhone classiques en termes de performances photographiques, tout en conservant une certaine distance par rapport Ã la gamme Pro. L'autonomie sera un autre axe d'amÃ©lioration. Apple travaillerait activement Ã l'augmentation de la durÃ©e de vie de la batterie. On ignore encore si cela passera par une batterie plus grande, une nouvelle conception interne, une meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des composants, ou une combinaison de ces solutions. Mais le constructeur a manifestement bien compris les raisons du manque de succÃ¨s de la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration et s'efforce d'y remÃ©dier.
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