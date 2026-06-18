 Se connecter 
 Se connecter 
        
Lenovo lance un ordinateur pour travailler avec des modÃ¨les d'IA
PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 14:26:38: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielLenovo a dÃ©voilÃ© en Chine le Lenovo AI Mini PC, un ordinateur compact conÃ§u pour les utilisateurs ayant besoin d'un appareil dÃ©diÃ© Ã  l'exÃ©cution locale de modÃ¨les d'IA et de services d'IA personnels. Ce nouvel appareil est livrÃ© avec la plateforme Tianxi Claw prÃ©installÃ©e et est prÃªt Ã  l'emploi dÃ¨s sa sortie de l'emballage, permettant ainsi aux utilisateurs d'exploiter la puissance de l'IA Ã  domicile ou dans un petit bureau sans configuration complexe. Le Lenovo AI Mini PC est Ã©quipÃ© du processeur Cixin P1, Ã©galement connu sous le nom de CD8180. GravÃ© en 6 nm, il intÃ¨gre un processeur Armv9.2 Ã  12 cÅ“urs, un GPU Immortalis G720 Ã  10 cÅ“urs et un NPU offrant jusqu'Ã  30 TOPS de performances.

La plateforme offre une puissance de calcul totale de 45 TOPS, permettant un traitement local efficace des tÃ¢ches d'IA et de divers scÃ©narios d'automatisation intelligente. L'ordinateur est Ã©galement Ã©quipÃ© de 8 Go de RAM LPDDR5 et d'un SSD de 256 Go. Il dispose de deux ports USB 3.2 Type-A, de deux ports USB Type-C, de deux ports USB 2.0, d'une sortie vidÃ©o DisplayPort 1.4, d'une sortie HDMI 1.4 et d'un port rÃ©seau 2,5 Gbit/s. De plus, ce mini PC prend en charge le mode dÃ©veloppeur et est compatible avec Ubuntu, offrant ainsi des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires aux passionnÃ©s et aux dÃ©veloppeurs. Son prix n'a pas encore Ã©tÃ© communiquÃ©, mais au vu de ses caractÃ©ristiques, il s'agit d'un appareil abordable pour travailler avec l'intelligence artificielle.

https://i.ibb.co/dsByNkKM/icon.webp
Apple travaille toujours sur une deuxiÃ¨... »« Microsoft a dÃ©voilÃ© un PC portable et ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 18-06MatÃ©rielUn ordinateur prÃ©-assemblÃ© coÃ»te dÃ©sormais moins cher qu'un ordinateur montÃ© soi-mÃªme
 16-06MatÃ©rielLes prix des smartphones et des ordinateurs portables pourraient exploser Ã  cause d'une rÃ©sine
 15-06MatÃ©rielLes prix de la mÃ©moire DDR5 augmenteront de 500 % d'ici la fin de l'annÃ©e !
 15-06MatÃ©rielLe mini-PC Peladn HO5 avec le Ryzen AI 9 HX 470 est proposÃ© au prix de 1 300 $.
 12-06MatÃ©rielSK Hynix se prÃ©pare Ã  lancer une mÃ©moire de nouvelle gÃ©nÃ©ration.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os18-06
Test WILL: Follow The Light (PS5) - Pas seulement un gardien de phare.
 Apple18-06
Apple travaille toujours sur une deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration d'iPhone Air.
 MatÃ©riel18-06
Lenovo lance un ordinateur pour travailler avec des modÃ¨les d'IA
 Microsoft18-06
Microsoft a dÃ©voilÃ© un PC portable et une tablette Ã©quipÃ©s d'un processeur Snapdragon X2.
 Programmation18-06
La Chine propose l'IA gratuitement, et l'Europe et les Ã‰tats-Unis ne savent pas quoi faire.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page