Lenovo lance un ordinateur pour travailler avec des modÃ¨les d'IA

Lenovo a dÃ©voilÃ© en Chine le Lenovo AI Mini PC, un ordinateur compact conÃ§u pour les utilisateurs ayant besoin d'un appareil dÃ©diÃ© Ã l'exÃ©cution locale de modÃ¨les d'IA et de services d'IA personnels. Ce nouvel appareil est livrÃ© avec la plateforme Tianxi Claw prÃ©installÃ©e et est prÃªt Ã l'emploi dÃ¨s sa sortie de l'emballage, permettant ainsi aux utilisateurs d'exploiter la puissance de l'IA Ã domicile ou dans un petit bureau sans configuration complexe. Le Lenovo AI Mini PC est Ã©quipÃ© du processeur Cixin P1, Ã©galement connu sous le nom de CD8180. GravÃ© en 6 nm, il intÃ¨gre un processeur Armv9.2 Ã 12 cÅ“urs, un GPU Immortalis G720 Ã 10 cÅ“urs et un NPU offrant jusqu'Ã 30 TOPS de performances.
La plateforme offre une puissance de calcul totale de 45 TOPS, permettant un traitement local efficace des tÃ¢ches d'IA et de divers scÃ©narios d'automatisation intelligente. L'ordinateur est Ã©galement Ã©quipÃ© de 8 Go de RAM LPDDR5 et d'un SSD de 256 Go. Il dispose de deux ports USB 3.2 Type-A, de deux ports USB Type-C, de deux ports USB 2.0, d'une sortie vidÃ©o DisplayPort 1.4, d'une sortie HDMI 1.4 et d'un port rÃ©seau 2,5 Gbit/s. De plus, ce mini PC prend en charge le mode dÃ©veloppeur et est compatible avec Ubuntu, offrant ainsi des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires aux passionnÃ©s et aux dÃ©veloppeurs. Son prix n'a pas encore Ã©tÃ© communiquÃ©, mais au vu de ses caractÃ©ristiques, il s'agit d'un appareil abordable pour travailler avec l'intelligence artificielle.
La plateforme offre une puissance de calcul totale de 45 TOPS, permettant un traitement local efficace des tÃ¢ches d'IA et de divers scÃ©narios d'automatisation intelligente. L'ordinateur est Ã©galement Ã©quipÃ© de 8 Go de RAM LPDDR5 et d'un SSD de 256 Go. Il dispose de deux ports USB 3.2 Type-A, de deux ports USB Type-C, de deux ports USB 2.0, d'une sortie vidÃ©o DisplayPort 1.4, d'une sortie HDMI 1.4 et d'un port rÃ©seau 2,5 Gbit/s. De plus, ce mini PC prend en charge le mode dÃ©veloppeur et est compatible avec Ubuntu, offrant ainsi des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires aux passionnÃ©s et aux dÃ©veloppeurs. Son prix n'a pas encore Ã©tÃ© communiquÃ©, mais au vu de ses caractÃ©ristiques, il s'agit d'un appareil abordable pour travailler avec l'intelligence artificielle.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
18-06MatÃ©rielUn ordinateur prÃ©-assemblÃ© coÃ»te dÃ©sormais moins cher qu'un ordinateur montÃ© soi-mÃªme
16-06MatÃ©rielLes prix des smartphones et des ordinateurs portables pourraient exploser Ã cause d'une rÃ©sine
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©