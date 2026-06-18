Microsoft a dÃ©voilÃ© un PC portable et une tablette Ã©quipÃ©s d'un processeur Snapdragon X2.

Microsoft a officiellement dÃ©voilÃ© de nouveaux appareils dans les gammes Surface Laptop et Surface Pro, tous Ã©quipÃ©s de processeurs Qualcomm Snapdragon X2. Par exemple, la tablette convertible Surface Pro 12e Ã©dition dispose d'un Ã©cran de 13 pouces et est disponible avec un processeur Snapdragon X2 Plus Ã 10 cÅ“urs et un processeur Snapdragon X2 Elite Ã 12 cÅ“urs. Le Surface Laptop 8e Ã©dition, quant Ã lui, est disponible avec des Ã©crans de 13,8 et 15 pouces, ainsi qu'avec des configurations X2 Plus et X2 Elite. Le Surface Pro est proposÃ© Ã partir de 1 499 $ pour une version 256 Go (clavier et stylet non inclus), tandis que le Surface Laptop est disponible Ã partir de 1 599 $ avec un SSD de 512 Go.
Cela signifie que les prix de dÃ©part ont augmentÃ© de 100 $ par rapport aux modÃ¨les de la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente. Cependant, les versions de base des deux appareils sont Ã©quipÃ©es de 16 Go de RAM, et des configurations plus performantes sont disponibles en option. L'entreprise annonce Ã©galement une nette amÃ©lioration des performances graphiques, tout en conservant une excellente autonomie. Selon Microsoft, la Surface Pro peut lire des vidÃ©os locales pendant 16 heures, tandis que la Surface Laptop peut atteindre 20 heures. Ces chiffres sont plutÃ´t bons, surtout comparÃ©s aux modÃ¨les concurrents, mais un prix aussi Ã©levÃ© risque de dissuader de nombreux utilisateurs. AprÃ¨s tout, Microsoft ne bÃ©nÃ©ficie pas d'une aussi grande notoriÃ©tÃ© qu'Apple, par exemple, ce qui aura un impact sur les ventes.
Cela signifie que les prix de dÃ©part ont augmentÃ© de 100 $ par rapport aux modÃ¨les de la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente. Cependant, les versions de base des deux appareils sont Ã©quipÃ©es de 16 Go de RAM, et des configurations plus performantes sont disponibles en option. L'entreprise annonce Ã©galement une nette amÃ©lioration des performances graphiques, tout en conservant une excellente autonomie. Selon Microsoft, la Surface Pro peut lire des vidÃ©os locales pendant 16 heures, tandis que la Surface Laptop peut atteindre 20 heures. Ces chiffres sont plutÃ´t bons, surtout comparÃ©s aux modÃ¨les concurrents, mais un prix aussi Ã©levÃ© risque de dissuader de nombreux utilisateurs. AprÃ¨s tout, Microsoft ne bÃ©nÃ©ficie pas d'une aussi grande notoriÃ©tÃ© qu'Apple, par exemple, ce qui aura un impact sur les ventes.
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