La Chine propose l'IA gratuitement, et l'Europe et les Ã‰tats-Unis ne savent pas quoi faire.

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La Chine propose l'IA gratuitement, et l'Europe et les Ã‰tats-Unis ne savent pas...
PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 12:18:55: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationWang Yi a annoncÃ© l'accÃ©lÃ©ration des travaux en vue de la crÃ©ation d'une organisation mondiale de coopÃ©ration dans le domaine de l'intelligence artificielle et a invitÃ© tous les pays Ã  y participer, indÃ©pendamment de leur niveau technologique. Cette dÃ©claration du ministre chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res coÃ¯ncide avec la publication d'un livre blanc sur la gouvernance technologique mondiale, dans lequel PÃ©kin critique les modÃ¨les de dÃ©veloppement fermÃ©s et l'accÃ¨s limitÃ© aux outils numÃ©riques. Le message chinois est clair : lâ€™intelligence artificielle doit Ãªtre largement accessible, y compris aux pays qui nâ€™ont pas les moyens dâ€™utiliser les modÃ¨les commerciaux des entreprises occidentales. Le soutien aux pays du Sud et lâ€™argument selon lequel la technologie ne doit pas Ãªtre soumise Ã  des critÃ¨res politiques et commerciaux sont Ã©galement prÃ©sents. Dans le mÃªme temps, le G7 a examinÃ© un modÃ¨le de distribution plus sÃ©lectif pour l'intelligence artificielle dÃ©veloppÃ©e aux Ã‰tats-Unis. Les discussions ont notamment portÃ© sur la possibilitÃ© de limiter l'accÃ¨s aux Â« partenaires de confiance Â», ce qui renforcerait encore le contrÃ´le de l'Ã©cosystÃ¨me des modÃ¨les d'IA les plus performants. Le dÃ©bat ne porte plus uniquement sur la technologie, mais aussi sur les personnes autorisÃ©es Ã  l'utiliser et sur les conditions de cet accÃ¨s. ConcrÃ¨tement, cela se traduit par une segmentation de plus en plus marquÃ©e du marchÃ© mondial en zones d'accÃ¨s, oÃ¹ la disponibilitÃ© des mÃªmes outils peut varier considÃ©rablement d'un pays Ã  l'autre.

La diffÃ©rence entre les approches chinoise et amÃ©ricaine se manifeste de plus en plus clairement dans la pratique. Les entreprises amÃ©ricaines qui dÃ©veloppent des modÃ¨les d'IA fonctionnent sur un modÃ¨le d'abonnement et sont de plus en plus soumises Ã  des restrictions d'exportation et de licences. L'accÃ¨s aux systÃ¨mes les plus avancÃ©s est rÃ©glementÃ© et certains services ne sont disponibles que sur certains marchÃ©s. La Chine promeut simultanÃ©ment des modÃ¨les tÃ©lÃ©chargeables et dÃ©ployables directement, souvent sans frais d'entrÃ©e. Des systÃ¨mes comme DeepSeek et Qwen sont dÃ©veloppÃ©s pour une large diffusion, y compris auprÃ¨s des institutions et entreprises de pays qui ne participent pas Ã  la course mondiale aux budgets pour les grandes entreprises technologiques. La diffÃ©rence rÃ©side non seulement dans le prix, mais aussi dans la maniÃ¨re dont les connaissances et l'infrastructure sont distribuÃ©es. Wang Yi a citÃ© la coopÃ©ration au sein des BRICS et de l'Organisation de coopÃ©ration de Shanghai comme exemples de plateformes pouvant soutenir un modÃ¨le alternatif de gouvernance technologique. Les annonces chinoises mettent Ã©galement en avant des programmes de dÃ©veloppement des compÃ©tences et des infrastructures en IA dans les pays en dÃ©veloppement, mis en Å“uvre avec le soutien d'institutions internationales.

ParallÃ¨lement, les Ã‰tats-Unis, avec le soutien de certaines entreprises technologiques, soulignent la nÃ©cessitÃ© de constituer une coalition de pays qui Ã©tabliraient conjointement des normes de sÃ©curitÃ© et un accÃ¨s aux modÃ¨les les plus avancÃ©s. Dans cette perspective, l'accÃ¨s Ã  l'IA devient un enjeu politique, et non plus seulement commercial. Ces derniers mois ont Ã©galement Ã©tÃ© marquÃ©s par des dÃ©cisions rÃ©glementaires illustrant la fragmentation croissante de l'Ã©cosystÃ¨me. Aux Ã‰tats-Unis, l'accÃ¨s Ã  certains modÃ¨les a Ã©tÃ© restreint pour les utilisateurs situÃ©s hors du pays, tandis que la Chine met en Å“uvre des initiatives visant Ã  faciliter l'exportation de ses solutions d'IA vers des pays partenaires. De ce fait, des systÃ¨mes technologiques parallÃ¨les Ã©mergent, chacun se dÃ©veloppant selon des principes diffÃ©rents. Les diffÃ©rences ne concernent plus seulement les paramÃ¨tres des modÃ¨les, mais aussi les personnes autorisÃ©es Ã  les utiliser et la forme sous laquelle ils sont mis Ã  disposition. Les Ã‰tats-Unis en bloquent l'accÃ¨s Ã  une poignÃ©e d'individus, tandis que la Chine rend les pays les plus pauvres dÃ©pendants de ses solutions.

Pour de nombreux pays hors G7, le choix ne se rÃ©sume pas Ã  Ã©valuer la qualitÃ© des modÃ¨les, mais plutÃ´t leur accessibilitÃ© et leur coÃ»t. Selon un modÃ¨le, l'IA fonctionne comme un service commercial, selon l'autre comme un Ã©lÃ©ment d'une large diffusion technologique. Ces deux approches se dÃ©veloppent en parallÃ¨le, mais leurs diffÃ©rences commencent Ã  dÃ©finir le fonctionnement du marchÃ© mondial des technologies dans les annÃ©es Ã  venir. ConcrÃ¨tement, cela se traduit par l'Ã©mergence de deux Ã©cosystÃ¨mes d'IA distincts, de plus en plus incompatibles.
« Un ordinateur prÃ©-assemblÃ© coÃ»te dÃ©s...
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