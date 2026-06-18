Un ordinateur prÃ©-assemblÃ© coÃ»te dÃ©sormais moins cher qu'un ordinateur montÃ© soi-mÃªme

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Un ordinateur prÃ©-assemblÃ© coÃ»te dÃ©sormais moins cher qu'un ordinateur montÃ...
PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 12:17:47: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielCeux qui envisagent de monter leur propre ordinateur ont de plus en plus de mal Ã  trouver des SSD Ã  prix raisonnable. La raison est simple et bien connue : la majeure partie de la mÃ©moire NAND et DRAM disponible est actuellement rÃ©servÃ©e aux centres de donnÃ©es utilisant lâ€™intelligence artificielle. Il en rÃ©sulte des pÃ©nuries sur le marchÃ© grand public et une flambÃ©e des prix des composants. Lors du Computex 2026, un reprÃ©sentant de Silicon Motion, l'un des plus grands fabricants de contrÃ´leurs SSD, a reconnu que le marchÃ© de dÃ©tail a Ã©tÃ© progressivement Ã©vincÃ© par les fabricants d'ordinateurs et de serveurs. Les contrÃ´leurs utilisÃ©s auparavant dans les disques vendus en magasin sont dÃ©sormais principalement destinÃ©s aux fabricants d'ordinateurs et d'ordinateurs portables prÃ©-assemblÃ©s. ConcrÃ¨tement, cela signifie qu'une part croissante de la mÃ©moire NAND disponible contourne le marchÃ© de dÃ©tail et est directement vendue aux grands clients commandant d'importantes quantitÃ©s de matÃ©riel. Il y a quelques annÃ©es encore, monter son propre ordinateur Ã©tait la meilleure faÃ§on d'obtenir un bon rapport qualitÃ©-prix. Aujourd'hui, la situation est diffÃ©rente. Le prix Ã©levÃ© de la RAM et des SSD fait que les kits d'ordinateurs prÃ©-assemblÃ©s sont souvent plus avantageux que l'achat de composants individuels. Les fabricants d'ordinateurs sÃ©curisent leurs approvisionnements en mÃ©moire bien avant la mise en vente du matÃ©riel, ce qui leur permet de proposer des prix difficiles Ã  obtenir pour les particuliers achetant les composants sÃ©parÃ©ment.

Les effets de la crise se font dÃ©jÃ  sentir dans les rayons des magasins. Le prix de nombreux disques NVMe a plus que doublÃ© par rapport Ã  la pÃ©riode prÃ©cÃ©dant la pÃ©nurie. ParallÃ¨lement, les fabricants d'ordinateurs et d'ordinateurs portables augmentent les prix de leurs appareils jusqu'Ã  40 %. La hausse des prix a Ã©galement crÃ©Ã© des conditions idÃ©ales pour les fraudeurs proposant de faux SSD de plus en plus performants pour imiter les produits authentiques. Malheureusement, les prÃ©visions ne sont pas encourageantes. Selon les informations fournies par les fabricants de mÃ©moire, la situation devrait rester difficile jusqu'Ã  la fin du second semestre 2026, et la pÃ©nurie pourrait s'aggraver en 2027. Les experts prÃ©voient que les problÃ¨mes d'approvisionnement en mÃ©moire NAND persisteront jusqu'en 2028.
La Chine propose l'IA gratuitement, et l... »« WhatsApp a perdu son Ã¢me, il veut resse...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 16-06MatÃ©rielLes prix des smartphones et des ordinateurs portables pourraient exploser Ã  cause d'une rÃ©sine
 15-06MatÃ©rielLes prix de la mÃ©moire DDR5 augmenteront de 500 % d'ici la fin de l'annÃ©e !
 15-06MatÃ©rielLe mini-PC Peladn HO5 avec le Ryzen AI 9 HX 470 est proposÃ© au prix de 1 300 $.
 12-06MatÃ©rielSK Hynix se prÃ©pare Ã  lancer une mÃ©moire de nouvelle gÃ©nÃ©ration.
 12-06MatÃ©rielTSMC dÃ©veloppe une nouvelle technologie de fabrication pour les puces d'IA.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Programmation18-06
La Chine propose l'IA gratuitement, et l'Europe et les Ã‰tats-Unis ne savent pas quoi faire.
 MatÃ©riel18-06
Un ordinateur prÃ©-assemblÃ© coÃ»te dÃ©sormais moins cher qu'un ordinateur montÃ© soi-mÃªme
 Social18-06
WhatsApp a perdu son Ã¢me, il veut ressembler Ã ... Snapchat
 Jeux VidÃ©os17-06
Test The 7th Guest Remake (PS5) - Le classique de 1992 renaÃ®t
 Musique17-06
Spotify va supprimer les connexions par nom d'utilisateur Ã  partir du 1er septembre 2026
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page