Un ordinateur prÃ©-assemblÃ© coÃ»te dÃ©sormais moins cher qu'un ordinateur montÃ© soi-mÃªme

Ceux qui envisagent de monter leur propre ordinateur ont de plus en plus de mal Ã trouver des SSD Ã prix raisonnable. La raison est simple et bien connue : la majeure partie de la mÃ©moire NAND et DRAM disponible est actuellement rÃ©servÃ©e aux centres de donnÃ©es utilisant lâ€™intelligence artificielle. Il en rÃ©sulte des pÃ©nuries sur le marchÃ© grand public et une flambÃ©e des prix des composants. Lors du Computex 2026, un reprÃ©sentant de Silicon Motion, l'un des plus grands fabricants de contrÃ´leurs SSD, a reconnu que le marchÃ© de dÃ©tail a Ã©tÃ© progressivement Ã©vincÃ© par les fabricants d'ordinateurs et de serveurs. Les contrÃ´leurs utilisÃ©s auparavant dans les disques vendus en magasin sont dÃ©sormais principalement destinÃ©s aux fabricants d'ordinateurs et d'ordinateurs portables prÃ©-assemblÃ©s. ConcrÃ¨tement, cela signifie qu'une part croissante de la mÃ©moire NAND disponible contourne le marchÃ© de dÃ©tail et est directement vendue aux grands clients commandant d'importantes quantitÃ©s de matÃ©riel. Il y a quelques annÃ©es encore, monter son propre ordinateur Ã©tait la meilleure faÃ§on d'obtenir un bon rapport qualitÃ©-prix. Aujourd'hui, la situation est diffÃ©rente. Le prix Ã©levÃ© de la RAM et des SSD fait que les kits d'ordinateurs prÃ©-assemblÃ©s sont souvent plus avantageux que l'achat de composants individuels. Les fabricants d'ordinateurs sÃ©curisent leurs approvisionnements en mÃ©moire bien avant la mise en vente du matÃ©riel, ce qui leur permet de proposer des prix difficiles Ã obtenir pour les particuliers achetant les composants sÃ©parÃ©ment.
Les effets de la crise se font dÃ©jÃ sentir dans les rayons des magasins. Le prix de nombreux disques NVMe a plus que doublÃ© par rapport Ã la pÃ©riode prÃ©cÃ©dant la pÃ©nurie. ParallÃ¨lement, les fabricants d'ordinateurs et d'ordinateurs portables augmentent les prix de leurs appareils jusqu'Ã 40 %. La hausse des prix a Ã©galement crÃ©Ã© des conditions idÃ©ales pour les fraudeurs proposant de faux SSD de plus en plus performants pour imiter les produits authentiques. Malheureusement, les prÃ©visions ne sont pas encourageantes. Selon les informations fournies par les fabricants de mÃ©moire, la situation devrait rester difficile jusqu'Ã la fin du second semestre 2026, et la pÃ©nurie pourrait s'aggraver en 2027. Les experts prÃ©voient que les problÃ¨mes d'approvisionnement en mÃ©moire NAND persisteront jusqu'en 2028.
Les effets de la crise se font dÃ©jÃ sentir dans les rayons des magasins. Le prix de nombreux disques NVMe a plus que doublÃ© par rapport Ã la pÃ©riode prÃ©cÃ©dant la pÃ©nurie. ParallÃ¨lement, les fabricants d'ordinateurs et d'ordinateurs portables augmentent les prix de leurs appareils jusqu'Ã 40 %. La hausse des prix a Ã©galement crÃ©Ã© des conditions idÃ©ales pour les fraudeurs proposant de faux SSD de plus en plus performants pour imiter les produits authentiques. Malheureusement, les prÃ©visions ne sont pas encourageantes. Selon les informations fournies par les fabricants de mÃ©moire, la situation devrait rester difficile jusqu'Ã la fin du second semestre 2026, et la pÃ©nurie pourrait s'aggraver en 2027. Les experts prÃ©voient que les problÃ¨mes d'approvisionnement en mÃ©moire NAND persisteront jusqu'en 2028.
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