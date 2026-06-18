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WhatsApp a perdu son Ã¢me, il veut ressembler Ã ... Snapchat
PubliÃ© le: 18/06/2026 @ 12:15:24: Par Nic007 Dans "Social"
SocialWhatsApp privilÃ©gie la sÃ©curitÃ© et la confidentialitÃ©. Les utilisateurs peuvent dÃ©jÃ  envoyer des photos, des vidÃ©os et des messages vocaux Ã  lecture unique, mais une fonctionnalitÃ© essentielle manquait encore. Cela semble sur le point de changer, car l'application de messagerie, propriÃ©tÃ© de Meta, a commencÃ© Ã  tester des messages texte Ã  lecture unique. Cette fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© repÃ©rÃ©e Ã  la fois dans la derniÃ¨re version bÃªta iOS disponible via TestFlight et dans l'une des versions prÃ©liminaires de l'application Android. La nouvelle solution fonctionne de maniÃ¨re trÃ¨s similaire au systÃ¨me actuel de photos et vidÃ©os Ã  usage unique. AprÃ¨s avoir rÃ©digÃ© un message, l'utilisateur pourra choisir de l'envoyer en mode lecture unique. Le destinataire ne verra le contenu qu'une seule fois. Une fois le message fermÃ©, il sera automatiquement supprimÃ© et ne pourra plus Ãªtre rouvert. Mais ce n'est pas tout. D'aprÃ¨s les informations disponibles, WhatsApp prÃ©voit Ã©galement de restreindre la possibilitÃ© de copier, de transfÃ©rer et de partager ces messages avec d'autres utilisateurs. L'application bloquera Ã©galement les captures d'Ã©cran et les enregistrements d'Ã©cran afin de renforcer la protection des informations transmises.

Messenger, Instagram, Snapchat et Telegram proposent les messages Ã©phÃ©mÃ¨res depuis plusieurs annÃ©es. Auparavant, les utilisateurs de WhatsApp devaient recourir Ã  des solutions moins pratiques, comme la capture d'Ã©cran du message et son envoi comme photo unique. ComparÃ© Ã  ses concurrents, WhatsApp a relativement tardÃ© Ã  intÃ©grer cette fonctionnalitÃ©. Meta n'a pas encore annoncÃ© de date de dÃ©ploiement officielle pour cette fonctionnalitÃ© auprÃ¨s de tous les utilisateurs. Cependant, sa prÃ©sence sur TestFlight laisse penser que son lancement pourrait avoir lieu prochainement.
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