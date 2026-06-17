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Test The 7th Guest Remake (PS5) - Le classique de 1992 renaît
Publié le: 17/06/2026 @ 18:55:49: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosThe 7th Guest est en fait un jeu d'aventure datant de 1993, l'un des premiers à être sorti sur CD-ROM, qui permettait d'explorer des environnements tridimensionnels pré-rendus et des films avec de vrais acteurs inclus dans l'histoire. C'est vrai, tout comme Myst. Dans le jeu, nous devions explorer une grande villa où Henry Stauf avait invité six invités, chacun d'eux effrayé et manipulé pour lui rendre un petit service innocent : rencontrer le septième guest. Au moment où vous explorerez les lieux, plusieurs années se seront écoulées et le manoir sera en ruines, mais les énigmes incluses à l'intérieur ne le seront pas. Dans un mélange de frissons et d'ambiance macabre, le joueur devra retracer les événements de cette nuit-là, revivre les agissements des différents invités, résoudre les différentes énigmes disséminées un peu partout, et enfin arriver à la sombre vérité des lieux. La même chose se produit dans The 7th Guest Remake , un remake complet du titre, plus de 30 ans après la sortie originale, qui fera le bonheur des fans du premier mais aussi des nouveaux venus, grâce à de superbes graphismes, un gameplay adapté aux temps modernes, de nombreux casses-têtes similaires mais en même temps des énigmes revisitées, et une expérience digne d'un escape game moderne. Notez que si vous possédez déjà "The 7th Guest VR" sur votre compte PlayStation Store, vous pourrez télécharger cette nouvelle version gratuitement (et l'inverse est également vrai).

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