Spotify va supprimer les connexions par nom d'utilisateur à partir du 1er septembre 2026

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Spotify va supprimer les connexions par nom d'utilisateur à partir du 1er septe...
Publié le: 17/06/2026 @ 18:29:28: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueSi vous faites partie de ceux qui se connectent à Spotify avec leur identifiant et leur mot de passe , sachez que cette méthode est vouée à disparaître. Spotify a commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs pour les avertir qu'à compter du 1er septembre 2026 , la connexion par identifiant ne sera plus possible. Ce changement ne concerne que cette méthode de connexion spécifique : les utilisateurs se connectant par e-mail et mot de passe, compte Google ou compte Apple n’ont rien à faire. Seul l’ancien système d’identifiants, que Spotify a conservé pendant des années parallèlement aux autres modes de connexion, sera supprimé. Dans le message envoyé aux utilisateurs, Spotify écrit explicitement :

À compter du 1er septembre 2026, vous ne pourrez plus vous connecter avec votre nom d'utilisateur. Vous pourrez vous connecter à la place avec votre adresse courriel.

L'entreprise vous encourage également à vérifier ou à mettre à jour l'adresse électronique associée à votre compte avant que la modification ne prenne effet. Le point pratique est simple : si vous ne vous souvenez plus de l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous inscrire sur Spotify, il est temps de la retrouver. Vous pouvez vérifier cela dans les paramètres de votre compte sur le site officiel avant septembre, afin d'éviter de vous retrouver bloqué sur un nouvel appareil. Ce n'est pas grave, mais c'est le genre de problème agaçant qui se règle en deux minutes maintenant, et en vingt minutes de panique dans quelques mois.
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