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GentleOS : L'OS moderne fonctionnant sur un processeur de 1982 et 4 Mo de RAM
Publié le: 17/06/2026 @ 18:28:13: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsVous avez encore un vieux PC 32 bits dans votre cave qui démarre encore ? Ou peut-être avez-vous trouvé un ordinateur préhistorique dans une brocante et vous ne savez pas quoi en faire ? Il existe un projet qui pourrait lui donner une seconde vie inattendue : GentleOS . Disponible gratuitement sur GitHub au format open source , GentleOS est un système d'exploitation de style moderne conçu spécifiquement pour du matériel que l'on ne trouve même plus dans une calculatrice aujourd'hui, avec une prise en charge des processeurs jusqu'à 16 bits comme l'Intel 80186 , sorti en 1982. Quarante ans d'histoire, et GentleOS fonctionne dessus. La configuration minimale requise est tellement basse qu'elle pourrait être une erreur : un processeur i386, 4 Mo de RAM et un écran VGA d'une résolution de 640 x 480 pixels suffisent. Rien de plus. L'architecture est monolithique , ce qui signifie que le système entier s'exécute sur un seul espace d'adressage afin d'optimiser les performances avec un matériel aussi limité et de réduire les erreurs. Malgré ces contraintes extrêmes, GentleOS offre une interface épurée et un ensemble d'applications de base : horloge, calendrier, calculatrice, solitaire, Snake, un jeu de mémoire et même un outil de dessin. Ce n'est évidemment pas Windows 11, mais il est étonnamment complet pour ce qu'il entreprend.

Du côté des logiciels historiques , GentleOS bénéficie d'un intérêt croissant pour les systèmes d'exploitation d'antan. La version 16 bits, appelée GentleOS/16 , est spécialement conçue pour des appareils comme le 80186 et constitue sans doute l'aspect le plus curieux du projet. Les développeurs ont déjà annoncé que des mises à jour correctives et de nouvelles applications seront bientôt disponibles . On peut nous traiter de nostalgiques, mais l'idée d'un système d'exploitation moderne tournant sur du matériel antérieur à Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui est véritablement fascinante. Ce n'est pas un produit pour tout le monde – il s'adresse clairement aux amateurs et aux passionnés d'informatique rétro – mais le simple fait qu'il existe et fonctionne est déjà une nouveauté. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page GitHub dédiée au projet .
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