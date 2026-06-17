Android 17 Officiel : Toutes les nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et les développeurs

Android 17 est officiellement disponible sur les Pixel compatibles, et cette fois, Google ne se contente pas de quelques ajustements : il s'agit d'une mise à jour majeure pour les développeurs et, par conséquent, pour tous les utilisateurs d'Android. Soyons clairs : certaines de ces nouvelles fonctionnalités arriveront discrètement sur les smartphones, mais leurs conséquences se feront sentir. L'enjeu principal d'Android 17 réside dans son orientation vers l'IA et les grands écrans . Google a décidé qu'il n'était plus acceptable que les applications ignorent les modes tablette, pliable et ordinateur, et a rendu l'adaptation obligatoire. Parallèlement, l'entreprise a ouvert la voie aux agents d'IA capables d'opérer directement au sein des applications et a renforcé son contrôle sur la gestion de la mémoire. Voyons ce qui a réellement changé.
Grands écrans : Plus d'excuses pour les développeurs
Avec Android 17, les applications ciblant le niveau d'API 37 ne peuvent plus verrouiller l'orientation ni empêcher la mise à l'échelle sur les écrans de plus de 600 dp de largeur, ce qui concerne les tablettes, les appareils pliables et les smartphones en mode bureau. Le système ignorera tout simplement les anciens attributs manifestes tels que screenOrientationet resizeableActivity=false. Les seuls jeux classés comme tels sur le Play Store font exception. Trois nouvelles fonctionnalités multitâches arrivent également , qui changeront votre façon d'utiliser les applications sur les grands écrans :
- Bulles d'applications : Appuyez longuement sur n'importe quelle icône d'application dans le lanceur et elle se transformera en bulle flottante. Cette fonctionnalité est disponible sur les téléphones, les appareils pliables et les tablettes.
- Barre de bulles : Sur les tablettes et les appareils pliables, la barre des tâches comprend désormais un espace dédié pour gérer et organiser ces bulles.
- Mode PiP interactif sur ordinateur : En mode ordinateur, les fenêtres Image dans l’image deviennent pleinement interactives, et non plus seulement visibles.
Google a également lancé Continuer , une fonctionnalité qui permet de reprendre une activité effectuée sur un smartphone depuis une tablette d'un simple clic, avec un lien direct vers l'endroit où elle s'était arrêtée. Il s'agit en fait d'une copie conforme de Handoff d'Apple , et elle arrive avec une douzaine d'années de retard.
Fonctions d'application : les applications deviennent des outils pour les agents d'IA
L'innovation la plus intéressante dans le domaine de l'IA est AppFunctions , une API qui permet aux développeurs d'exposer les fonctions de leur application sous forme d'« outils » utilisables par des agents IA, comme Gemini . Ainsi, un assistant IA peut créer une note, rechercher un contact ou lancer une action dans une application tierce sans que l'utilisateur ait à ouvrir quoi que ce soit manuellement. Ce mécanisme, appelé Android MCP ( Model Context Protocol), est l'équivalent embarqué du protocole MCP. La bibliothèque Jetpack qui l'implémente est actuellement en version alpha. Son intégration avec Gemini est encore en avant-première privée, mais les développeurs peuvent d'ores et déjà s'y préparer. Il s'agit d'un des fondements sur lesquels Google souhaite bâtir Gemini Intelligence , le système qui transformera Android d'un système d'exploitation classique en une plateforme plus proactive.
Mémoire, performances et quelques autres contraintes
Android 17 introduit des limites strictes concernant la mémoire des applications : les processus qui dépassent la limite autorisée par la RAM de l’appareil sont arrêtés net. Ce problème n’est pas nouveau, mais il est désormais appliqué systématiquement. Les développeurs souhaitant le diagnostiquer trouveront la chaîne de caractères correspondante MemoryLimiter:AnonSwapdans les journaux de sortie de l’application. En termes de performances globales , Android 17 apporte trois améliorations significatives :
- Le système de gestion de la mémoire d'ART introduit des collectes de nouvelle génération , réduisant ainsi les pauses, la consommation du processeur et les chutes d'images pendant les animations. Cette fonctionnalité sera également disponible sur Android 12 et versions ultérieures via les mises à jour système de Google Play.
- MessageQueue devient sans verrou pour les applications ciblant le SDK 37, avec des améliorations au démarrage et à la fluidité dans les scénarios multithread.
- Les applications ciblant le SDK 37 ne pourront plus modifier les champs static finalpar réflexion : toute personne tentant de le faire recevra une exception, et toute personne tentant de le faire via JNI plantera directement.
Soyons clairs : il s’agit de modifications susceptibles de rendre inutilisables des applications mal conçues . Les développeurs utilisant d’anciennes bibliothèques ou des techniques non standard auraient tout intérêt à effectuer des tests avant publication.
Protection de la vie privée : permis temporaires et nouvelles protections
Android 17 poursuit la tendance aux autorisations temporaires et contextuelles , réduisant ainsi l'accès permanent aux données sensibles. Les changements les plus importants pour les utilisateurs finaux sont les suivants :
- Sélecteur de contacts au niveau du système : les applications peuvent demander l’accès uniquement à des champs de contact spécifiques (courriel, téléphone) choisis par l’utilisateur, sans avoir besoin de l’autorisation générique READ_CONTACTS.
- Bouton de localisation : Bouton système permettant d’obtenir une localisation précise uniquement pour la session en cours.
- API EyeDropper : Sélectionnez une couleur à partir de n’importe quel pixel de l’écran sans nécessiter d’autorisation de capture d’écran.
- Protection contre les codes OTP par SMS : les messages contenant des codes à usage unique sont retardés de trois heures pour les applications qui ne sont pas les destinataires prévus. Pour les applications ciblant le SDK 37, cette protection s’applique à tous les codes OTP par SMS standard.
I l existe également une nouvelle fonctionnalité que peu de gens remarqueront, mais qui est utile : lorsqu’un clavier physique est connecté , Android 17 n’affiche plus par défaut le dernier caractère saisi dans les mots de passe. C'est un petit détail, mais c'est judicieux. Enfin, les applications ciblant le SDK 37 et accédant au réseau local (appareils domotiques, Chromecast, etc.) doivent désormais déclarer explicitement leur autorisation ACCESS_LOCAL_NETWORK. À défaut, elles seront bloquées par le système.
Caméra, médias et composition en premier : le reste des nouvelles fonctionnalités
Côté photo et multimédia , Android 17 introduit le format RAW14 pour une profondeur de couleur maximale sur les capteurs compatibles, la prise en charge du codec vidéo H.266/VVC , un encodeur logiciel HE-AAC étendu pour un son de qualité même en cas de faible bande passante, et des extensions d'appareil photo définies par les fabricants permettant à ces derniers d'ajouter leurs propres modes photo. La compatibilité avec les appareils auditifs Bluetooth LE Audio est également disponible , avec la possibilité de séparer les notifications et les sonneries du flux audio de l'appareil. La nouvelle la plus importante pour les développeurs est que Jetpack Compose devient le seul standard pour le développement Android. Les bibliothèques basées sur les vues (Fragment, RecyclerView, ViewPager) passent en mode maintenance : elles ne recevront plus que des correctifs pour les bogues critiques, et aucune nouvelle fonctionnalité. Google l'affirme explicitement : tout nouveau développement Android passe par Compose.
Android 17 est également disponible en version bêta sur les appareils Honor, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Vivo et Xiaomi . Pour savoir quels smartphones recevront la mise à jour stable, consultez notre liste régulièrement mise à jour . Android 17 introduit un système qui renforce le contrôle sur tous les aspects : mémoire, autorisations, compatibilité avec les grands écrans. Cette mise à jour vise à instaurer une plus grande organisation et, pour les utilisateurs quotidiens d'Android, devrait se traduire par une expérience plus fluide. Toutefois, les changements les plus visibles n'apparaîtront qu'une fois les applications mises à jour pour prendre en charge les nouvelles API.
Grands écrans : Plus d'excuses pour les développeurs
Avec Android 17, les applications ciblant le niveau d'API 37 ne peuvent plus verrouiller l'orientation ni empêcher la mise à l'échelle sur les écrans de plus de 600 dp de largeur, ce qui concerne les tablettes, les appareils pliables et les smartphones en mode bureau. Le système ignorera tout simplement les anciens attributs manifestes tels que screenOrientationet resizeableActivity=false. Les seuls jeux classés comme tels sur le Play Store font exception. Trois nouvelles fonctionnalités multitâches arrivent également , qui changeront votre façon d'utiliser les applications sur les grands écrans :
- Bulles d'applications : Appuyez longuement sur n'importe quelle icône d'application dans le lanceur et elle se transformera en bulle flottante. Cette fonctionnalité est disponible sur les téléphones, les appareils pliables et les tablettes.
- Barre de bulles : Sur les tablettes et les appareils pliables, la barre des tâches comprend désormais un espace dédié pour gérer et organiser ces bulles.
- Mode PiP interactif sur ordinateur : En mode ordinateur, les fenêtres Image dans l’image deviennent pleinement interactives, et non plus seulement visibles.
Google a également lancé Continuer , une fonctionnalité qui permet de reprendre une activité effectuée sur un smartphone depuis une tablette d'un simple clic, avec un lien direct vers l'endroit où elle s'était arrêtée. Il s'agit en fait d'une copie conforme de Handoff d'Apple , et elle arrive avec une douzaine d'années de retard.
Fonctions d'application : les applications deviennent des outils pour les agents d'IA
L'innovation la plus intéressante dans le domaine de l'IA est AppFunctions , une API qui permet aux développeurs d'exposer les fonctions de leur application sous forme d'« outils » utilisables par des agents IA, comme Gemini . Ainsi, un assistant IA peut créer une note, rechercher un contact ou lancer une action dans une application tierce sans que l'utilisateur ait à ouvrir quoi que ce soit manuellement. Ce mécanisme, appelé Android MCP ( Model Context Protocol), est l'équivalent embarqué du protocole MCP. La bibliothèque Jetpack qui l'implémente est actuellement en version alpha. Son intégration avec Gemini est encore en avant-première privée, mais les développeurs peuvent d'ores et déjà s'y préparer. Il s'agit d'un des fondements sur lesquels Google souhaite bâtir Gemini Intelligence , le système qui transformera Android d'un système d'exploitation classique en une plateforme plus proactive.
Mémoire, performances et quelques autres contraintes
Android 17 introduit des limites strictes concernant la mémoire des applications : les processus qui dépassent la limite autorisée par la RAM de l’appareil sont arrêtés net. Ce problème n’est pas nouveau, mais il est désormais appliqué systématiquement. Les développeurs souhaitant le diagnostiquer trouveront la chaîne de caractères correspondante MemoryLimiter:AnonSwapdans les journaux de sortie de l’application. En termes de performances globales , Android 17 apporte trois améliorations significatives :
- Le système de gestion de la mémoire d'ART introduit des collectes de nouvelle génération , réduisant ainsi les pauses, la consommation du processeur et les chutes d'images pendant les animations. Cette fonctionnalité sera également disponible sur Android 12 et versions ultérieures via les mises à jour système de Google Play.
- MessageQueue devient sans verrou pour les applications ciblant le SDK 37, avec des améliorations au démarrage et à la fluidité dans les scénarios multithread.
- Les applications ciblant le SDK 37 ne pourront plus modifier les champs static finalpar réflexion : toute personne tentant de le faire recevra une exception, et toute personne tentant de le faire via JNI plantera directement.
Soyons clairs : il s’agit de modifications susceptibles de rendre inutilisables des applications mal conçues . Les développeurs utilisant d’anciennes bibliothèques ou des techniques non standard auraient tout intérêt à effectuer des tests avant publication.
Protection de la vie privée : permis temporaires et nouvelles protections
Android 17 poursuit la tendance aux autorisations temporaires et contextuelles , réduisant ainsi l'accès permanent aux données sensibles. Les changements les plus importants pour les utilisateurs finaux sont les suivants :
- Sélecteur de contacts au niveau du système : les applications peuvent demander l’accès uniquement à des champs de contact spécifiques (courriel, téléphone) choisis par l’utilisateur, sans avoir besoin de l’autorisation générique READ_CONTACTS.
- Bouton de localisation : Bouton système permettant d’obtenir une localisation précise uniquement pour la session en cours.
- API EyeDropper : Sélectionnez une couleur à partir de n’importe quel pixel de l’écran sans nécessiter d’autorisation de capture d’écran.
- Protection contre les codes OTP par SMS : les messages contenant des codes à usage unique sont retardés de trois heures pour les applications qui ne sont pas les destinataires prévus. Pour les applications ciblant le SDK 37, cette protection s’applique à tous les codes OTP par SMS standard.
I l existe également une nouvelle fonctionnalité que peu de gens remarqueront, mais qui est utile : lorsqu’un clavier physique est connecté , Android 17 n’affiche plus par défaut le dernier caractère saisi dans les mots de passe. C'est un petit détail, mais c'est judicieux. Enfin, les applications ciblant le SDK 37 et accédant au réseau local (appareils domotiques, Chromecast, etc.) doivent désormais déclarer explicitement leur autorisation ACCESS_LOCAL_NETWORK. À défaut, elles seront bloquées par le système.
Caméra, médias et composition en premier : le reste des nouvelles fonctionnalités
Côté photo et multimédia , Android 17 introduit le format RAW14 pour une profondeur de couleur maximale sur les capteurs compatibles, la prise en charge du codec vidéo H.266/VVC , un encodeur logiciel HE-AAC étendu pour un son de qualité même en cas de faible bande passante, et des extensions d'appareil photo définies par les fabricants permettant à ces derniers d'ajouter leurs propres modes photo. La compatibilité avec les appareils auditifs Bluetooth LE Audio est également disponible , avec la possibilité de séparer les notifications et les sonneries du flux audio de l'appareil. La nouvelle la plus importante pour les développeurs est que Jetpack Compose devient le seul standard pour le développement Android. Les bibliothèques basées sur les vues (Fragment, RecyclerView, ViewPager) passent en mode maintenance : elles ne recevront plus que des correctifs pour les bogues critiques, et aucune nouvelle fonctionnalité. Google l'affirme explicitement : tout nouveau développement Android passe par Compose.
Android 17 est également disponible en version bêta sur les appareils Honor, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Vivo et Xiaomi . Pour savoir quels smartphones recevront la mise à jour stable, consultez notre liste régulièrement mise à jour . Android 17 introduit un système qui renforce le contrôle sur tous les aspects : mémoire, autorisations, compatibilité avec les grands écrans. Cette mise à jour vise à instaurer une plus grande organisation et, pour les utilisateurs quotidiens d'Android, devrait se traduire par une expérience plus fluide. Toutefois, les changements les plus visibles n'apparaîtront qu'une fois les applications mises à jour pour prendre en charge les nouvelles API.
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