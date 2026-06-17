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Microsoft veut enfin gagner de l'argent grâce aux jeux vidéo
Publié le: 17/06/2026 @ 15:14:32: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftAprès 25 ans d'investissement dans Xbox, Microsoft perd clairement patience : le PDG de l'entreprise, Satya Nadella, a clairement indiqué que la division devait enfin devenir une activité rentable, et non pas un simple projet subventionné par la direction. Dans une interview accordée au podcast Hard Fork, Nadella n'a pas mâché ses mots : on ne peut pas reprocher à Microsoft de ne pas s'être investi dans la Xbox ces vingt-cinq dernières années, mais l'ère du financement inconditionnel touche à sa fin. De plus, le PDG a ironiquement admis que YouTube gagne plus d'argent grâce aux jeux Xbox que Microsoft elle-même, ce qui en dit long sur l'incapacité de l'entreprise à monétiser son propre catalogue. C'est un point important, car pendant des années, le Game Pass a été considéré comme un argument de vente dans la guerre des consoles, et non comme un produit à équilibrer. À l'inverse, Sony a toujours privilégié les exclusivités haut de gamme et les marges élevées, tandis que Microsoft s'est concentré sur le volume et la disponibilité (deux axes qui se sont avérés contre-productifs) et en subit aujourd'hui les conséquences financières.

Asha Sharma s'est vu confier le travail le plus difficile de l'industrie du jeu vidéo.
Concrètement, cela signifie que la nouvelle PDG de Xbox, Asha Sharma (en poste depuis une centaine de jours), s'est vu confier l'une des tâches les plus difficiles du secteur : définir un modèle opérationnel qui unira les consoles, les PC, le cloud et les appareils mobiles en un seul écosystème cohérent et rentable. Xbox se trouve actuellement à la croisée des chemins, sa direction privilégiant publiquement la rentabilité à la croissance du nombre d'utilisateurs. Si ce plan échoue, plusieurs options sont envisagées : une scission, une coentreprise ou la vente de l'ensemble de la division . Le projet clé actuellement est Project Helix, une console de nouvelle génération conçue pour permettre aux jeux PC de tourner sur Xbox. Il sera également intéressant de suivre de près la décision de Microsoft concernant une éventuelle augmentation des prix du Game Pass et la manière dont Sharma gérera les investissements dans les franchises majeures : Halo, Fallout et Elder Scrolls devraient bénéficier de financements supplémentaires pour leur développement, au détriment des studios.
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