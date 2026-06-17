Microsoft regroupe les correctifs de Windows 11 en un seul processus d'installation.

Depuis des années, les mises à jour de Windows sont une source de frustration pour de nombreux utilisateurs. Le téléchargement de correctifs, les redémarrages à répétition et les situations où une simple mise à jour nécessite plusieurs redémarrages pour se terminer sont devenus monnaie courante avec le système d'exploitation de Microsoft. Aujourd'hui, l'entreprise annonce un changement qui pourrait considérablement simplifier l'ensemble du processus. Microsoft a commencé à tester un nouveau mécanisme de mise à jour pour Windows 11. Son objectif principal est de réduire le nombre de redémarrages nécessaires à l'installation des correctifs mensuels. Concrètement, les utilisateurs n'auront plus besoin que d'un seul redémarrage au lieu de plusieurs. Auparavant, le système traitait souvent les correctifs de sécurité, les mises à jour de pilotes, les packages .NET, les correctifs de bogues et les mises à jour du microprogramme séparément. Chacun de ces éléments pouvait nécessiter sa propre étape d'installation, et parfois un redémarrage. Avec le nouveau modèle, Windows téléchargera tous les packages disponibles en arrière-plan, puis les installera lors d'une seule mise à jour. Le résultat est simple : un seul redémarrage au lieu de plusieurs. Il s'agit là de l'une des modifications les plus pratiques apportées à Windows 11 depuis longtemps. Pendant des années, les utilisateurs se sont plaints de la lenteur des installations de mises à jour et de la fréquence excessive des messages de redémarrage.
Ce changement s'inscrit dans le cadre de la nouvelle initiative de Microsoft, Windows K2. Ce projet vise principalement à améliorer les performances du système, à accroître sa stabilité et à corriger les bogues signalés par les utilisateurs. Ces dernières années, Windows 11 a été critiqué à maintes reprises pour ses problèmes de performances, ses mises à jour défaillantes et certaines fonctionnalités qui n'ont pas toujours été bien accueillies. Microsoft souhaite désormais privilégier les éléments fondamentaux du système d'exploitation. Au lieu de multiplier les ajouts expérimentaux, l'entreprise se concentre sur l'expérience utilisateur au quotidien. Le problème, c'est que nous avons entendu ce genre de promesses à maintes reprises ces derniers mois.
Une fois les modifications implémentées, les utilisateurs du programme Insider des canaux expérimental et bêta recevront des mises à jour hebdomadaires. Ceux qui utilisent les versions standard du système et installent manuellement les correctifs recevront des mises à jour deux fois par mois. Les utilisateurs qui conservent le calendrier de mise à jour classique n'auront à redémarrer leur ordinateur qu'une seule fois durant le cycle d'installation mensuel. Pour beaucoup, cela pourrait signifier la fin de la situation où l'ordinateur, après avoir terminé son travail, annonce de manière inattendue les prochaines étapes de la mise à jour et prolonge le processus d'arrêt ou de démarrage du système.
Microsoft a également prévu d'autres améliorations, notamment une fonction de recherche système repensée. La nouvelle version de Windows 11 détecte mieux les fautes d'orthographe et les erreurs de frappe. Si un utilisateur saisit « outlook » dans la barre de recherche, le système reconnaîtra qu'il s'agit d'Outlook et affichera l'application correspondante dans les résultats. Ce changement, en apparence mineur, peut considérablement accélérer le travail quotidien, en particulier sur les ordinateurs utilisés en entreprise et au bureau. La dernière version de Windows 11 apporte également plusieurs améliorations mineures. Microsoft a optimisé les performances de l'Explorateur de fichiers, de la barre des tâches et de l'application Paramètres. L'entreprise annonce également une stabilité accrue du Bloc-notes, des améliorations audio et des correctifs pour les outils de récupération système et de gestion à distance des appareils.
Ce changement s'inscrit dans le cadre de la nouvelle initiative de Microsoft, Windows K2. Ce projet vise principalement à améliorer les performances du système, à accroître sa stabilité et à corriger les bogues signalés par les utilisateurs. Ces dernières années, Windows 11 a été critiqué à maintes reprises pour ses problèmes de performances, ses mises à jour défaillantes et certaines fonctionnalités qui n'ont pas toujours été bien accueillies. Microsoft souhaite désormais privilégier les éléments fondamentaux du système d'exploitation. Au lieu de multiplier les ajouts expérimentaux, l'entreprise se concentre sur l'expérience utilisateur au quotidien. Le problème, c'est que nous avons entendu ce genre de promesses à maintes reprises ces derniers mois.
Une fois les modifications implémentées, les utilisateurs du programme Insider des canaux expérimental et bêta recevront des mises à jour hebdomadaires. Ceux qui utilisent les versions standard du système et installent manuellement les correctifs recevront des mises à jour deux fois par mois. Les utilisateurs qui conservent le calendrier de mise à jour classique n'auront à redémarrer leur ordinateur qu'une seule fois durant le cycle d'installation mensuel. Pour beaucoup, cela pourrait signifier la fin de la situation où l'ordinateur, après avoir terminé son travail, annonce de manière inattendue les prochaines étapes de la mise à jour et prolonge le processus d'arrêt ou de démarrage du système.
Microsoft a également prévu d'autres améliorations, notamment une fonction de recherche système repensée. La nouvelle version de Windows 11 détecte mieux les fautes d'orthographe et les erreurs de frappe. Si un utilisateur saisit « outlook » dans la barre de recherche, le système reconnaîtra qu'il s'agit d'Outlook et affichera l'application correspondante dans les résultats. Ce changement, en apparence mineur, peut considérablement accélérer le travail quotidien, en particulier sur les ordinateurs utilisés en entreprise et au bureau. La dernière version de Windows 11 apporte également plusieurs améliorations mineures. Microsoft a optimisé les performances de l'Explorateur de fichiers, de la barre des tâches et de l'application Paramètres. L'entreprise annonce également une stabilité accrue du Bloc-notes, des améliorations audio et des correctifs pour les outils de récupération système et de gestion à distance des appareils.
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