Linux fait ses adieux au processeur Intel 486 après 36 ans (!) d'activité

C'est la fin d'une ère dans le monde informatique. Le noyau Linux 7.1, le plus récent, apporte un changement attendu depuis longtemps : la suppression définitive de la prise en charge des processeurs Intel 486, parmi les puces les plus emblématiques de l'histoire de l'informatique. Avec eux, d'autres vestiges des décennies passées disparaissent du code source, plus de 140 000 lignes de code ayant été supprimées. Pour la plupart des utilisateurs d'ordinateurs modernes, cette décision passera inaperçue. Cependant, pour la communauté Linux, c'est un moment symbolique qui démontre que même le système d'exploitation le plus conservateur et compatible ne peut pas maintenir indéfiniment la prise en charge de technologies vieilles de plusieurs décennies. Le processeur Intel 486, lancé en 1989, a équipé les ordinateurs personnels du monde entier pendant de nombreuses années. Pour beaucoup, il s'agissait de leur première expérience avec un ordinateur personnel véritablement puissant. Linux a maintenu sa compatibilité avec ce matériel pendant des décennies, malgré l'évolution fulgurante des générations de processeurs suivantes. En pratique, le nombre d'ordinateurs équipés de puces 486 encore utilisés est depuis longtemps négligeable, mais le code responsable de leur fonctionnement est resté intégré au noyau Linux. Les premières tentatives de suppression de la prise en charge sont apparues dès 2025, lors du développement du noyau 6.15. À l'époque, la modification avait été annulée dans les dernières phases de développement. Cette fois-ci, la décision a été maintenue jusqu'au bout. Les créateurs de Linux ont conclu que la maintenance de fragments de code spécifiques pour des processeurs datant de plus de trente ans n'était plus techniquement justifiée.
La suppression de la prise en charge du processeur Intel 486 s'inscrit dans un vaste programme de nettoyage du noyau Linux 7.1. Les développeurs ont également supprimé la prise en charge de nombreux périphériques obsolètes, d'anciens ports pour souris et de certaines architectures matérielles qui ne sont plus développées depuis longtemps. Le résultat est impressionnant : plus de 140 000 lignes de code ont disparu du dépôt, et d'autres sections sont déjà en attente de suppression. Pour les développeurs de systèmes, cela signifie une maintenance de projet simplifiée, moins d'erreurs potentielles et une plus grande attention portée au matériel moderne. L'une des nouveautés les plus intéressantes de Linux 7.1 est l'introduction du pilote NTFSplus. Développée par le programmeur sud-coréen Namjae Jeon, cette nouvelle solution vise à remplacer à terme le pilote NTFS actuel. Le changement le plus important réside dans la prise en charge complète de la lecture et de l'écriture des partitions utilisées par Windows. Le nouveau pilote a été entièrement reconstruit et adapté à l'architecture du noyau moderne. Il intègre également la boîte à outils ntfsprogs-plus, qui permet de réparer certaines corruptions du système de fichiers NTFS. C'est une nouvelle particulièrement importante pour les utilisateurs de supports de récupération Linux. Les outils de récupération de données pour ordinateurs Windows pourraient bientôt bénéficier de fonctionnalités nettement supérieures.
Les développeurs du noyau ne se sont pas contentés d'effectuer des nettoyages et d'ajouter de nouveaux pilotes. Linux 7.1 apporte également des améliorations aux systèmes de fichiers exFAT, ext4 et Btrfs. Les modifications apportées à exFAT, un format répandu utilisé dans les cartes mémoire, les clés USB et les disques durs externes, sont particulièrement intéressantes. Le nouveau mécanisme permet une allocation plus rapide de l'espace disque sans nécessiter d'opérations supplémentaires sur le support. Il devrait en résulter une réduction de la fragmentation des données et une amélioration des performances de stockage. Le sous-système de mémoire d'échange a également été repensé. Ce domaine revêt une importance renouvelée avec l'intérêt croissant porté à la compression de la mémoire et à l'optimisation des performances des ordinateurs dotés de moins de RAM.
Linux 7.1 fait également progresser les technologies utilisées par les centres de données et les applications modernes. Le mécanisme eBPF a été intégré à io_uring, l'une des interfaces d'entrée/sortie les plus importantes de ces dernières années. Ceci offre aux développeurs de nouvelles possibilités pour concevoir des services réseau et des systèmes de traitement de données performants. Le noyau principal intègre également un ordonnanceur de tâches extensible, précédemment développé par Oracle, entre autres. De nouvelles fonctionnalités sont également présentes dans le domaine de la virtualisation. La sécurité des plateformes ARM prises en charge par KVM a été renforcée, et la protection d'accès aux identifiants de processus dans le répertoire /proc du système a été améliorée.
La suppression de la prise en charge du processeur Intel 486 s'inscrit dans un vaste programme de nettoyage du noyau Linux 7.1. Les développeurs ont également supprimé la prise en charge de nombreux périphériques obsolètes, d'anciens ports pour souris et de certaines architectures matérielles qui ne sont plus développées depuis longtemps. Le résultat est impressionnant : plus de 140 000 lignes de code ont disparu du dépôt, et d'autres sections sont déjà en attente de suppression. Pour les développeurs de systèmes, cela signifie une maintenance de projet simplifiée, moins d'erreurs potentielles et une plus grande attention portée au matériel moderne. L'une des nouveautés les plus intéressantes de Linux 7.1 est l'introduction du pilote NTFSplus. Développée par le programmeur sud-coréen Namjae Jeon, cette nouvelle solution vise à remplacer à terme le pilote NTFS actuel. Le changement le plus important réside dans la prise en charge complète de la lecture et de l'écriture des partitions utilisées par Windows. Le nouveau pilote a été entièrement reconstruit et adapté à l'architecture du noyau moderne. Il intègre également la boîte à outils ntfsprogs-plus, qui permet de réparer certaines corruptions du système de fichiers NTFS. C'est une nouvelle particulièrement importante pour les utilisateurs de supports de récupération Linux. Les outils de récupération de données pour ordinateurs Windows pourraient bientôt bénéficier de fonctionnalités nettement supérieures.
Les développeurs du noyau ne se sont pas contentés d'effectuer des nettoyages et d'ajouter de nouveaux pilotes. Linux 7.1 apporte également des améliorations aux systèmes de fichiers exFAT, ext4 et Btrfs. Les modifications apportées à exFAT, un format répandu utilisé dans les cartes mémoire, les clés USB et les disques durs externes, sont particulièrement intéressantes. Le nouveau mécanisme permet une allocation plus rapide de l'espace disque sans nécessiter d'opérations supplémentaires sur le support. Il devrait en résulter une réduction de la fragmentation des données et une amélioration des performances de stockage. Le sous-système de mémoire d'échange a également été repensé. Ce domaine revêt une importance renouvelée avec l'intérêt croissant porté à la compression de la mémoire et à l'optimisation des performances des ordinateurs dotés de moins de RAM.
Linux 7.1 fait également progresser les technologies utilisées par les centres de données et les applications modernes. Le mécanisme eBPF a été intégré à io_uring, l'une des interfaces d'entrée/sortie les plus importantes de ces dernières années. Ceci offre aux développeurs de nouvelles possibilités pour concevoir des services réseau et des systèmes de traitement de données performants. Le noyau principal intègre également un ordonnanceur de tâches extensible, précédemment développé par Oracle, entre autres. De nouvelles fonctionnalités sont également présentes dans le domaine de la virtualisation. La sécurité des plateformes ARM prises en charge par KVM a été renforcée, et la protection d'accès aux identifiants de processus dans le répertoire /proc du système a été améliorée.
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