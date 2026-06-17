Threads compte déjà un demi-milliard d'utilisateurs et rattrape X.

Threads, la plateforme créée par Meta principalement pour concurrencer X, franchit une nouvelle étape importante. L'entreprise a annoncé que l'application compte désormais plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit une augmentation d'environ 100 millions de personnes depuis août dernier. Threads a fait ses débuts à l'été 2023 et a immédiatement exploité l'immense base d'utilisateurs d'Instagram. L'intégration des deux plateformes a permis la création rapide d'une communauté, et Meta a activement promu le contenu de Threads sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, le géant des réseaux sociaux affirme que la croissance du service est de plus en plus organique. Les utilisateurs sont plus enclins à lancer l'application directement, plutôt que d'y accéder via d'autres services Meta. Selon l'entreprise, cela témoigne de la maturation de la plateforme et du développement de sa propre identité. Threads connaît une croissance particulièrement dynamique en Asie. Les métadonnées indiquent que le temps passé sur l'application a considérablement augmenté en Corée du Sud et au Japon, entre autres pays. Par rapport à l'année dernière, l'activité des utilisateurs dans ces pays a progressé respectivement de 80 % et 130 %. La popularité croissante de la plateforme en Asie pourrait s'avérer cruciale pour son expansion future, d'autant plus que ces marchés figurent parmi les plus actifs en termes d'utilisation des médias sociaux.
Parallèlement à l'annonce de ces nouvelles statistiques, Meta a également dévoilé d'autres améliorations. La plus importante sera un centre de découverte communautaire, qui permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement des groupes et des sujets correspondant à leurs centres d'intérêt. La plateforme introduira également des badges spéciaux pour les membres les plus actifs de la communauté. La fonctionnalité de chat en direct sera également étendue et devrait être accessible à tous les utilisateurs en juillet. Les fils de discussion bénéficieront également de nouveaux outils pour personnaliser les recommandations. Une fonctionnalité « Votre Algo » permettra aux utilisateurs d'influencer le fonctionnement de l'algorithme sans avoir à publier de message dédié. Auparavant, certains utilisateurs tentaient de modifier les recommandations en publiant des messages tels que « Cher Algo ». La nouvelle solution se veut plus discrète, même si les changements resteront temporaires. Meta souhaite conserver la maîtrise de la présentation du contenu tout en offrant aux utilisateurs un contrôle accru sur ce qui apparaît dans leurs flux.
Bien que Threads ne génère pas encore de revenus significatifs pour l'entreprise, son taux de croissance démontre que la plateforme a le potentiel de devenir l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, avait précédemment suggéré que Threads pourrait à terme dépasser le milliard d'utilisateurs. Les résultats actuels indiquent que cet objectif semble désormais plus accessible qu'il y a quelques mois.
Parallèlement à l'annonce de ces nouvelles statistiques, Meta a également dévoilé d'autres améliorations. La plus importante sera un centre de découverte communautaire, qui permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement des groupes et des sujets correspondant à leurs centres d'intérêt. La plateforme introduira également des badges spéciaux pour les membres les plus actifs de la communauté. La fonctionnalité de chat en direct sera également étendue et devrait être accessible à tous les utilisateurs en juillet. Les fils de discussion bénéficieront également de nouveaux outils pour personnaliser les recommandations. Une fonctionnalité « Votre Algo » permettra aux utilisateurs d'influencer le fonctionnement de l'algorithme sans avoir à publier de message dédié. Auparavant, certains utilisateurs tentaient de modifier les recommandations en publiant des messages tels que « Cher Algo ». La nouvelle solution se veut plus discrète, même si les changements resteront temporaires. Meta souhaite conserver la maîtrise de la présentation du contenu tout en offrant aux utilisateurs un contrôle accru sur ce qui apparaît dans leurs flux.
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