Le mode Xbox était censé accélérer les jeux sous Windows 11. Les premiers tests montrent un résultat complètement différent.

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Le mode Xbox était censé accélérer les jeux sous Windows 11. Les premiers te...
Publié le: 17/06/2026 @ 14:51:42: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMicrosoft s'efforce de convaincre les joueurs que Windows 11 peut offrir un meilleur environnement de jeu, notamment sur les appareils mobiles et les ordinateurs principalement utilisés pour le divertissement. Le mode Xbox, déployé auprès des utilisateurs depuis fin avril, constitue un élément clé de cette stratégie. La solution vise à simplifier le fonctionnement du système via un contrôleur, à intégrer différentes plateformes et à améliorer les performances en réduisant le nombre de processus système exécutés. Cependant, des tests indépendants préliminaires montrent que la réalité est quelque peu différente. Le nouveau mode remplace le bureau Windows 11 par une interface spécialement conçue pour les manettes. Après le démarrage de l'ordinateur, les utilisateurs accèdent directement à un environnement similaire à celui d'une console, où ils peuvent lancer des jeux et accéder à des services comme Xbox, Steam et l'Epic Games Store. En théorie, ce mode vise non seulement à améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi à libérer des ressources système en désactivant les éléments du bureau et en limitant les processus d'arrière-plan inutiles.



Linus Tech Tips a testé les nouvelles fonctionnalités. Les testeurs ont comparé les performances d'un ordinateur fonctionnant sous Windows 11 standard et avec le nouveau mode Xbox. Plusieurs jeux ont été testés, notamment Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, F1 24 et Doom: The Dark Ages, exécutés en résolution 1080p et 1440p. Dans le cas de Forza Horizon 5, l'ordinateur a obtenu des résultats pratiquement identiques en mode standard et après le passage en mode Xbox. Les différences étaient négligeables. Un constat similaire a été fait pour les autres jeux testés : la fréquence d'images est restée quasiment inchangée quel que soit le mode sélectionné. Cela ne signifie pas pour autant que le mode Xbox est dénué d'avantages. Des tests ont démontré qu'il consomme en réalité moins de RAM que l'interface standard de Windows 11. Lors des mesures, le système a nécessité environ 4,5 Go de RAM, tandis que l'environnement Windows classique avec l'application Xbox en occupait plus de 5 Go. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs d'ordinateurs dotés de moins de RAM pourront constater de légères améliorations de performances, même si cela ne se traduira pas forcément par une augmentation immédiate du nombre d'images par seconde dans les jeux. Comparé à SteamOS, conçu dès le départ comme un système dédié aux jeux, le mode Xbox s'apparente davantage à une extension de Windows qu'à un espace de travail totalement inédit.
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