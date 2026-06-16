Xbox proposera des jeux et des consoles avec des plans de paiement échelonnés.

Publié le: 16/06/2026 @ 19:10:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Des informations ont circulé aujourd'hui en ligne selon lesquelles Microsoft pourrait introduire prochainement un tout nouveau système de paiement pour ses produits et services. Ce système permettrait aux utilisateurs d'acheter des consoles de jeux, des accessoires, des abonnements et même des jeux vidéo en une seule fois et de les payer ultérieurement, y compris en plusieurs fois. Il s'agit en fait d'un paiement échelonné, un modèle déjà utilisé depuis longtemps dans d'autres secteurs. Par exemple, les magasins d'électronique proposent des modalités similaires pour les smartphones et les réfrigérateurs. La seule différence réside dans le fait que les principaux acteurs du marché n'ont jusqu'à présent pas mis en place de tels dispositifs pour les consoles de jeux, préférant proposer aux utilisateurs le modèle de paiement classique pour l'achat de biens et de services.
Cette approche s'inscrit parfaitement dans la volonté de rendre la prochaine génération de consoles plus accessible aux joueurs, surtout si leur prix est nettement supérieur à celui des modèles actuels. Si un utilisateur juge une console trop chère, il risque de renoncer à l'achat et d'opter pour un autre modèle. En revanche, lui proposer la possibilité d'acheter une console maintenant et de la payer plus tard en plusieurs fois pourrait l'inciter à acquérir même le nouveau modèle, plus onéreux. De plus, un tel système serait également avantageux pour les jeux : les joueurs seraient plus enclins à payer une partie du prix d'achat immédiatement, puis à régler le reste progressivement. Pour Xbox, cela pourrait résoudre plusieurs problèmes simultanément.
Cette approche s'inscrit parfaitement dans la volonté de rendre la prochaine génération de consoles plus accessible aux joueurs, surtout si leur prix est nettement supérieur à celui des modèles actuels. Si un utilisateur juge une console trop chère, il risque de renoncer à l'achat et d'opter pour un autre modèle. En revanche, lui proposer la possibilité d'acheter une console maintenant et de la payer plus tard en plusieurs fois pourrait l'inciter à acquérir même le nouveau modèle, plus onéreux. De plus, un tel système serait également avantageux pour les jeux : les joueurs seraient plus enclins à payer une partie du prix d'achat immédiatement, puis à régler le reste progressivement. Pour Xbox, cela pourrait résoudre plusieurs problèmes simultanément.
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