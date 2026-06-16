Google Earth propose désormais un simulateur de vol gratuit directement dans votre navigateur

Google a discrètement ajouté une fonctionnalité à son service populaire qui pourrait attirer des millions de nouveaux utilisateurs. Google Earth dispose désormais d'un simulateur de vol complet, fonctionnant directement dans votre navigateur web. Inutile d'installer des programmes supplémentaires, d'acheter du matériel coûteux ou de souscrire un abonnement. Il suffit d'ouvrir le site web et de prendre son envol. Lancée le 12 juin, cette nouvelle fonctionnalité suscite déjà un vif intérêt auprès des passionnés d'aviation, de voyages et d'exploration virtuelle. Google démontre une fois de plus que même des services bien établis peuvent bénéficier d'une seconde jeunesse. Pour certains utilisateurs, ce n'est pas une nouveauté. Le simulateur de vol est présent dans Google Earth depuis 2007. Pendant des années, cependant, il est resté un module complémentaire caché, disponible uniquement dans la version de bureau du programme. C'était l'un des easter eggs les plus célèbres de Google. Le problème, c'est que la plupart des utilisateurs n'en ont jamais découvert l'existence. L'entreprise a décidé de rendre cette fonctionnalité accessible à tous les utilisateurs de navigateurs web. Concrètement, cela signifie que chacun peut désormais programmer un vol au-dessus de n'importe quel endroit du globe en quelques secondes. Google qualifie cette nouvelle fonctionnalité d'expérimentale, ce qui laisse supposer qu'elle pourrait évoluer et s'enrichir de nouvelles capacités à l'avenir.
Les utilisateurs peuvent choisir entre deux appareils totalement différents. Le premier est le chasseur F-16, qui permet des vols à grande vitesse au-dessus des villes, des montagnes et des côtes. La seconde option est le Cirrus SR22, un avion de tourisme léger conçu pour des vols touristiques panoramiques de détente. Google ne cherche pas à concurrencer les simulateurs professionnels utilisés par les passionnés d'aviation. Le modèle de vol a été simplifié et les commandes s'appuient sur le clavier (Page précédente et Page suivante pour les gaz) et la souris. L'objectif n'est pas de reproduire fidèlement chaque aspect du pilotage, mais avant tout d'explorer le monde sous un angle totalement inédit. Le principal atout de ce nouvel outil est la possibilité d'explorer pratiquement n'importe quel endroit sur Terre. Survoler la tour Eiffel, le Grand Canyon, Manhattan ou les Tatras ne prend que quelques clics. Vous pouvez également découvrir votre quartier ou votre ville vus du ciel. Google exploite une vaste base de données de données spatiales, d'images satellites et de modèles 3D de bâtiments, développée au fil des années au sein de Google Earth. Cela permet aux utilisateurs d'observer les villes, les montagnes, les côtes et les monuments de manière beaucoup plus immersive qu'en consultant simplement des cartes.
Bien que l'utilisation du simulateur ne nécessite pas un ordinateur puissant, la qualité de votre connexion internet est primordiale. Google Earth télécharge les données de terrain, de bâtiments et de textures en temps réel. Un débit internet lent peut entraîner un décalage dans l'affichage des panoramas détaillés, et certains objets peuvent paraître momentanément moins nets. Cela devient particulièrement évident lors des vols à grande vitesse de F-16 au-dessus de vastes zones urbaines. Plus la vitesse est élevée et plus l'environnement est complexe, plus la bande passante de la connexion devient cruciale. Cependant, avec une connexion internet haut débit stable, l'expérience peut s'avérer étonnamment fluide. Le point de référence naturel demeure Microsoft Flight Simulator, considéré comme l'un des simulateurs de vol les plus avancés au monde. Cependant, Google n'a aucune intention de rivaliser sur ce terrain. Son simulateur manque d'aérodynamique réaliste, de systèmes embarqués sophistiqués et de procédures de vol complexes. L'entreprise a privilégié une accessibilité maximale. Nul besoin de télécharger des centaines de gigaoctets de données, d'investir dans un joystick ou de posséder une carte graphique puissante. Cette solution s'adresse à ceux qui souhaitent survoler spontanément n'importe quel point du globe et l'admirer à vol d'oiseau.
Activer cette nouvelle fonctionnalité est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de se rendre sur le site web de Google Earth, de lancer l'exploration de la carte et d'accéder à la section « Outils », où l'option « Simulateur de vol » apparaît. Après avoir sélectionné l'appareil, l'utilisateur est presque instantanément transporté dans le cockpit et peut commencer son vol. Le résultat est tellement convaincant qu'il est difficile de résister à la tentation de survoler à nouveau un lieu que l'on ne connaît qu'en photos ou dont on rêve depuis des années.
Les utilisateurs peuvent choisir entre deux appareils totalement différents. Le premier est le chasseur F-16, qui permet des vols à grande vitesse au-dessus des villes, des montagnes et des côtes. La seconde option est le Cirrus SR22, un avion de tourisme léger conçu pour des vols touristiques panoramiques de détente. Google ne cherche pas à concurrencer les simulateurs professionnels utilisés par les passionnés d'aviation. Le modèle de vol a été simplifié et les commandes s'appuient sur le clavier (Page précédente et Page suivante pour les gaz) et la souris. L'objectif n'est pas de reproduire fidèlement chaque aspect du pilotage, mais avant tout d'explorer le monde sous un angle totalement inédit. Le principal atout de ce nouvel outil est la possibilité d'explorer pratiquement n'importe quel endroit sur Terre. Survoler la tour Eiffel, le Grand Canyon, Manhattan ou les Tatras ne prend que quelques clics. Vous pouvez également découvrir votre quartier ou votre ville vus du ciel. Google exploite une vaste base de données de données spatiales, d'images satellites et de modèles 3D de bâtiments, développée au fil des années au sein de Google Earth. Cela permet aux utilisateurs d'observer les villes, les montagnes, les côtes et les monuments de manière beaucoup plus immersive qu'en consultant simplement des cartes.
Bien que l'utilisation du simulateur ne nécessite pas un ordinateur puissant, la qualité de votre connexion internet est primordiale. Google Earth télécharge les données de terrain, de bâtiments et de textures en temps réel. Un débit internet lent peut entraîner un décalage dans l'affichage des panoramas détaillés, et certains objets peuvent paraître momentanément moins nets. Cela devient particulièrement évident lors des vols à grande vitesse de F-16 au-dessus de vastes zones urbaines. Plus la vitesse est élevée et plus l'environnement est complexe, plus la bande passante de la connexion devient cruciale. Cependant, avec une connexion internet haut débit stable, l'expérience peut s'avérer étonnamment fluide. Le point de référence naturel demeure Microsoft Flight Simulator, considéré comme l'un des simulateurs de vol les plus avancés au monde. Cependant, Google n'a aucune intention de rivaliser sur ce terrain. Son simulateur manque d'aérodynamique réaliste, de systèmes embarqués sophistiqués et de procédures de vol complexes. L'entreprise a privilégié une accessibilité maximale. Nul besoin de télécharger des centaines de gigaoctets de données, d'investir dans un joystick ou de posséder une carte graphique puissante. Cette solution s'adresse à ceux qui souhaitent survoler spontanément n'importe quel point du globe et l'admirer à vol d'oiseau.
Activer cette nouvelle fonctionnalité est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de se rendre sur le site web de Google Earth, de lancer l'exploration de la carte et d'accéder à la section « Outils », où l'option « Simulateur de vol » apparaît. Après avoir sélectionné l'appareil, l'utilisateur est presque instantanément transporté dans le cockpit et peut commencer son vol. Le résultat est tellement convaincant qu'il est difficile de résister à la tentation de survoler à nouveau un lieu que l'on ne connaît qu'en photos ou dont on rêve depuis des années.
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-06GoogleGoogle a désactivé l'opérateur « inurl », l'un de ses outils de recherche avancée les plus utiles.
11-06GoogleGoogle va dépenser des millions en électriciens et soudeurs. L'IA ne les remplacera pas. 1
05-06GoogleGoogle lance Gemini Go, une version allégée de son assistant IA pour les smartphones abordables
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité