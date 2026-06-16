Les prix des smartphones et des ordinateurs portables pourraient exploser à cause d'une résine

Pendant des années, l'industrie technologique s'est concentrée sur les processeurs, la mémoire et les puces d'IA de dernière génération. Or, l'une des plus grandes crises de la chaîne d'approvisionnement mondiale en électronique s'est révélée être un matériau dont la plupart des utilisateurs ignoraient l'existence. La résine PPE de haute pureté, utilisée dans la production de circuits imprimés (PCB) de pointe, est devenue du jour au lendemain l'une des matières premières les plus précieuses du secteur technologique. Suite à la fermeture d'un immense complexe pétrochimique en Arabie saoudite, les prix des PCB ont grimpé de près de 40 % en un seul mois. Les experts préviennent que les fabricants de smartphones, d'ordinateurs, de routeurs, d'équipements réseau et d'infrastructures d'intelligence artificielle pourraient bientôt en subir les conséquences. Les perturbations à Jubail ne datent pas des attaques de missiles des 6 et 7 avril. Les installations avaient déjà été fermées fin mars, lorsqu'il est devenu évident que le transport de marchandises par le détroit d'Ormuz était trop risqué en raison du conflit. Ces attaques ont encore davantage fragilisé un système logistique déjà fortement affaibli. D'après les experts du secteur, la chaîne d'approvisionnement est paralysée à un point critique de l'ensemble du marché de l'électronique. Le problème est d'autant plus aigu que la production de résine PPE reste concentrée dans un petit nombre d'usines à travers le monde.
Pour l'utilisateur lambda, la carte de circuit imprimé reste un élément invisible de l'appareil. Elle assure la connexion entre le processeur, la mémoire, les modules de communication et tous les composants essentiels. La résine PPE confère aux cartes de circuits imprimés modernes leurs propriétés électriques et thermiques. Elle permet la conception de smartphones toujours plus fins, de serveurs d'IA plus performants et de systèmes 5G avancés. Le problème, c'est que le remplacement de ce matériau est loin d'être simple. Il exige de repenser des systèmes entiers, de réaliser de nouveaux tests de fiabilité et de recertifier les produits. Cela représente des mois de travail et des coûts considérables pour les fabricants. « Les cartes de circuits imprimés sont le système nerveux de tous les appareils modernes, et lorsque leur prix s'envole, le problème se propage rapidement aux téléphones, aux ordinateurs portables, aux objets connectés, aux consoles de jeux, aux routeurs et aux serveurs d'IA », a déclaré Mark Vena, PDG et analyste principal chez SmartTech Research.
Les premiers effets se font déjà sentir sur le marché. Les analystes de Goldman Sachs indiquent que les prix des circuits imprimés ont augmenté de près de 40 % entre mars et avril. Les principaux fabricants de circuits imprimés ont commencé à revoir leurs prix à la hausse, certaines entreprises annonçant des augmentations allant jusqu'à 25 %. Par ailleurs, les délais de livraison se sont considérablement allongés. Pour certains matériaux utilisés dans la production de circuits imprimés, les délais d'approvisionnement sont passés de trois à quinze semaines. Les experts soulignent que la crise actuelle rappelle les problèmes de semi-conducteurs survenus pendant la pandémie. La différence réside dans le fait que, cette fois-ci, la source du problème ne provient pas des processeurs, mais d'un matériau intervenant bien plus tôt dans la chaîne de production. La situation devient particulièrement préoccupante en raison de l'énorme demande générée par le développement de l'IA. Les centres de données modernes utilisent d'énormes quantités de circuits imprimés de pointe. Chaque serveur exécutant des modèles d'IA possède des structures multicouches exigeant des matériaux de la plus haute qualité. Si les pénuries persistent dans les prochains mois, les problèmes pourraient affecter non seulement les fabricants d'électronique grand public, mais aussi les entreprises développant l'infrastructure de l'IA générative. Les experts indiquent que les secteurs des serveurs d'IA, des dispositifs 5G et des systèmes de réseaux avancés pourraient être les plus durement touchés par la crise.
Les grands fabricants d'électronique bénéficient de contrats à long terme et de stocks nettement plus importants que leurs concurrents plus petits. Cela leur permet d'absorber l'impact des hausses de coûts pendant un certain temps. Toutefois, cela ne les rend pas pour autant totalement à l'abri des difficultés. Tous les iPhone, smartphones Samsung et ordinateurs portables modernes utilisent les mêmes fournisseurs mondiaux de composants pour circuits imprimés. Même les entreprises les plus puissantes ne peuvent fabriquer d'appareils sans composants essentiels. D'après les analystes, les premières conséquences pourraient se faire sentir dans le segment de l'électronique à faible marge. Les smartphones de milieu de gamme, les équipements de jeu, les routeurs, les accessoires informatiques et les téléphones pliables, dont la conception requiert des circuits imprimés plus sophistiqués, sont particulièrement vulnérables.
Pour l'utilisateur lambda, la carte de circuit imprimé reste un élément invisible de l'appareil. Elle assure la connexion entre le processeur, la mémoire, les modules de communication et tous les composants essentiels. La résine PPE confère aux cartes de circuits imprimés modernes leurs propriétés électriques et thermiques. Elle permet la conception de smartphones toujours plus fins, de serveurs d'IA plus performants et de systèmes 5G avancés. Le problème, c'est que le remplacement de ce matériau est loin d'être simple. Il exige de repenser des systèmes entiers, de réaliser de nouveaux tests de fiabilité et de recertifier les produits. Cela représente des mois de travail et des coûts considérables pour les fabricants. « Les cartes de circuits imprimés sont le système nerveux de tous les appareils modernes, et lorsque leur prix s'envole, le problème se propage rapidement aux téléphones, aux ordinateurs portables, aux objets connectés, aux consoles de jeux, aux routeurs et aux serveurs d'IA », a déclaré Mark Vena, PDG et analyste principal chez SmartTech Research.
Les premiers effets se font déjà sentir sur le marché. Les analystes de Goldman Sachs indiquent que les prix des circuits imprimés ont augmenté de près de 40 % entre mars et avril. Les principaux fabricants de circuits imprimés ont commencé à revoir leurs prix à la hausse, certaines entreprises annonçant des augmentations allant jusqu'à 25 %. Par ailleurs, les délais de livraison se sont considérablement allongés. Pour certains matériaux utilisés dans la production de circuits imprimés, les délais d'approvisionnement sont passés de trois à quinze semaines. Les experts soulignent que la crise actuelle rappelle les problèmes de semi-conducteurs survenus pendant la pandémie. La différence réside dans le fait que, cette fois-ci, la source du problème ne provient pas des processeurs, mais d'un matériau intervenant bien plus tôt dans la chaîne de production. La situation devient particulièrement préoccupante en raison de l'énorme demande générée par le développement de l'IA. Les centres de données modernes utilisent d'énormes quantités de circuits imprimés de pointe. Chaque serveur exécutant des modèles d'IA possède des structures multicouches exigeant des matériaux de la plus haute qualité. Si les pénuries persistent dans les prochains mois, les problèmes pourraient affecter non seulement les fabricants d'électronique grand public, mais aussi les entreprises développant l'infrastructure de l'IA générative. Les experts indiquent que les secteurs des serveurs d'IA, des dispositifs 5G et des systèmes de réseaux avancés pourraient être les plus durement touchés par la crise.
Les grands fabricants d'électronique bénéficient de contrats à long terme et de stocks nettement plus importants que leurs concurrents plus petits. Cela leur permet d'absorber l'impact des hausses de coûts pendant un certain temps. Toutefois, cela ne les rend pas pour autant totalement à l'abri des difficultés. Tous les iPhone, smartphones Samsung et ordinateurs portables modernes utilisent les mêmes fournisseurs mondiaux de composants pour circuits imprimés. Même les entreprises les plus puissantes ne peuvent fabriquer d'appareils sans composants essentiels. D'après les analystes, les premières conséquences pourraient se faire sentir dans le segment de l'électronique à faible marge. Les smartphones de milieu de gamme, les équipements de jeu, les routeurs, les accessoires informatiques et les téléphones pliables, dont la conception requiert des circuits imprimés plus sophistiqués, sont particulièrement vulnérables.
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