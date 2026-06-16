L'iPhone pliable sera présenté ultérieurement. Son prix a été dévoilé.

Apple se prépare depuis un certain temps à investir le marché des smartphones pliables, mais de récentes informations laissent entendre que la sortie de l'appareil pourrait être retardée. Selon des sources proches de la chaîne d'approvisionnement asiatique, l'iPhone Ultra ne sera pas commercialisé avant début 2027. Des fuites précédentes évoquaient une sortie en 2026. Des sources proches des fournisseurs d'Apple affirment que l'entreprise continue de faire face à des défis technologiques et à des problèmes de production de composants. Ces derniers mois, des problèmes liés à la conception de la charnière ont été signalés ; celle-ci aurait généré des bruits indésirables lors de l'ouverture et de la fermeture de l'appareil. Par la suite, certaines sources ont suggéré que le véritable problème pourrait résider dans les processus de production de la carte mère et l'assemblage CMS des composants. La technologie de montage en surface (CMS) consiste à fixer directement les composants électroniques sur la surface d'un circuit imprimé, ce qui permet de concevoir des appareils plus compacts. Dans le cas d'un iPhone pliable, chaque millimètre compte ; par conséquent, toute difficulté dans ce domaine peut impacter le calendrier du projet. Une déclaration récente du PDG de Largan Precision, l'un des principaux partenaires d'Apple, a alimenté les spéculations. Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, il a évoqué la possibilité que le lancement d'un nouveau produit Apple soit repoussé au début de l'année prochaine. Bien qu'aucun nom précis n'ait été mentionné, certains analystes ont supposé qu'il s'agissait d'un iPhone pliable. On pourrait donc avoir l'impression qu'Apple se concentre sur le perfectionnement du produit, quitte à retarder son lancement, plutôt que de se précipiter pour introduire une nouvelle catégorie d'appareils sur le marché.
Apple pourrait tout à fait dévoiler l'appareil lors de sa conférence de septembre, en même temps que la gamme iPhone 18 Pro, sa commercialisation débutant quelques mois plus tard. Un tel scénario serait cohérent avec les problèmes de disponibilité de la mémoire et la capacité de production limitée des lignes 2 nm de TSMC. Comparativement aux smartphones pliables concurrents de Samsung, Honor et Huawei, Apple semble adopter une approche beaucoup plus prudente et se concentrer sur l'élimination des défauts les plus fréquemment critiqués de cette catégorie d'appareils. D'après les fuites, l'iPhone Ultra serait doté d'un écran OLED Samsung M14, d'une charnière de conception avancée faisant également office de dissipateur thermique, d'une chambre à vapeur pour le refroidissement et d'un design minimisant la visibilité des courbures de l'écran. Le smartphone serait équipé du processeur A20 Pro, épaulé par 12 Go de RAM et le modem C2 propriétaire d'Apple. Fait intéressant, l'appareil serait dépourvu de Face ID et utiliserait Touch ID. Le prix ne sera pas bon marché non plus. Selon certaines sources, il faudrait compter environ 2 000 $ pour la version de base et jusqu'à 2 200 $ pour la version la plus chère.
Apple pourrait tout à fait dévoiler l'appareil lors de sa conférence de septembre, en même temps que la gamme iPhone 18 Pro, sa commercialisation débutant quelques mois plus tard. Un tel scénario serait cohérent avec les problèmes de disponibilité de la mémoire et la capacité de production limitée des lignes 2 nm de TSMC. Comparativement aux smartphones pliables concurrents de Samsung, Honor et Huawei, Apple semble adopter une approche beaucoup plus prudente et se concentrer sur l'élimination des défauts les plus fréquemment critiqués de cette catégorie d'appareils. D'après les fuites, l'iPhone Ultra serait doté d'un écran OLED Samsung M14, d'une charnière de conception avancée faisant également office de dissipateur thermique, d'une chambre à vapeur pour le refroidissement et d'un design minimisant la visibilité des courbures de l'écran. Le smartphone serait équipé du processeur A20 Pro, épaulé par 12 Go de RAM et le modem C2 propriétaire d'Apple. Fait intéressant, l'appareil serait dépourvu de Face ID et utiliserait Touch ID. Le prix ne sera pas bon marché non plus. Selon certaines sources, il faudrait compter environ 2 000 $ pour la version de base et jusqu'à 2 200 $ pour la version la plus chère.
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