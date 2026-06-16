AMD retire-t-il le GPU intégré des processeurs Ryzen ? Zen 6 pourrait tout miser sur l’IA.

AMD pourrait bien préparer une révolution majeure pour les processeurs de bureau Ryzen basés sur l'architecture Zen 6. L'une des nouveautés devrait se faire au détriment d'une fonctionnalité que les utilisateurs de socket AM5 considéraient comme acquise. Ce changement risque de susciter davantage de débats que le gain de performances lui-même. AMD s'apprête à introduire l'un des changements les plus controversés de l'histoire des processeurs de bureau Ryzen. D'après les dernières informations concernant la future famille de processeurs Olympic Ridge, basée sur l'architecture Zen 6, la société prévoit d'intégrer pour la première fois un accélérateur d'IA (NPU) à ses puces de bureau standard. Ce faisant, elle sacrifiera une fonctionnalité devenue standard depuis le lancement de la plateforme AM5 : la carte graphique intégrée. Les processeurs Ryzen actuels pour socket AM5 intègrent un petit GPU intégré basé sur l'architecture Radeon. Bien qu'il ne soit pas conçu pour le jeu, il permet d'utiliser l'ordinateur sans carte graphique dédiée. Si les dernières informations se confirment, cette fonctionnalité pourrait disparaître complètement avec la génération Zen 6. À la place, AMD intégrerait un module NPU spécialisé à la puce d'E/S, chargé d'accélérer les calculs liés à l'IA. Ce serait la première fois que les processeurs de bureau Ryzen classiques bénéficieraient d'une prise en charge dédiée de l'IA sans nécessiter d'APU. Cela témoigne clairement de la volonté du fabricant d'adapter son offre à l'importance croissante des fonctions d'IA dans les ordinateurs de bureau.
Olympic Ridge devrait également représenter une avancée architecturale majeure. Selon les rumeurs, elle utiliserait le procédé N2P de TSMC, augmenterait l'IPC et introduirait de nouvelles configurations de cœurs. Des fuites évoquent des modèles de 6 à 24 cœurs, avec un seul chiplet CCD offrant jusqu'à 12 cœurs Zen 6. Des variantes avec mémoire 3D V-Cache seraient également disponibles. Il est également question de la prise en charge de la mémoire DDR5 CUDIMM, ce qui pourrait améliorer les capacités d'overclocking et la stabilité de la mémoire à haute fréquence. Parmi les autres nouveautés potentielles figurent des améliorations de la plateforme liées à la prise en charge des normes de communication et de mémoire modernes. Pour l'instant, toutes ces informations sont à considérer comme non officielles. Cependant, si AMD abandonne effectivement le GPU intégré au profit du NPU, il s'agirait de l'un des changements les plus importants apportés aux PC de bureau Ryzen depuis le lancement de la plateforme AM5. Pour certains, cela représente un pas vers un avenir dominé par l'IA, tandis que pour d'autres, cela signifie la perte d'une fonctionnalité pratique.
Olympic Ridge devrait également représenter une avancée architecturale majeure. Selon les rumeurs, elle utiliserait le procédé N2P de TSMC, augmenterait l'IPC et introduirait de nouvelles configurations de cœurs. Des fuites évoquent des modèles de 6 à 24 cœurs, avec un seul chiplet CCD offrant jusqu'à 12 cœurs Zen 6. Des variantes avec mémoire 3D V-Cache seraient également disponibles. Il est également question de la prise en charge de la mémoire DDR5 CUDIMM, ce qui pourrait améliorer les capacités d'overclocking et la stabilité de la mémoire à haute fréquence. Parmi les autres nouveautés potentielles figurent des améliorations de la plateforme liées à la prise en charge des normes de communication et de mémoire modernes. Pour l'instant, toutes ces informations sont à considérer comme non officielles. Cependant, si AMD abandonne effectivement le GPU intégré au profit du NPU, il s'agirait de l'un des changements les plus importants apportés aux PC de bureau Ryzen depuis le lancement de la plateforme AM5. Pour certains, cela représente un pas vers un avenir dominé par l'IA, tandis que pour d'autres, cela signifie la perte d'une fonctionnalité pratique.
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