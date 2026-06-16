Des fuites révèlent la date de sortie des processeurs Intel avec iGPU NVIDIA RTX

Le marché des APU pourrait connaître des changements importants dans les années à venir. Ceci est rendu possible grâce à la collaboration entre Intel et NVIDIA, qui travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle génération de puces combinant processeurs x86 et puissantes cartes graphiques RTX. Si les plans actuels se concrétisent, les premiers résultats de ce partenariat devraient être visibles début 2028. D'après les dernières informations, Intel prévoit de lancer ses nouveaux SoC au premier trimestre 2028. Il est possible que la présentation officielle ait lieu au CES, qui est depuis des années le lieu de présentation des technologies les plus importantes pour les ordinateurs personnels. Les nouveaux modèles exploiteront des cœurs de processeur Intel et des puces graphiques dédiées NVIDIA RTX. Cette combinaison devrait offrir des performances élevées pour les jeux et les applications d'intelligence artificielle.
L'objectif ? Mettre fin à la domination d'AMD sur le segment haut de gamme. Le principal concurrent de cette nouvelle architecture sera la famille de puces AMD Strix Halo, qui fait actuellement référence en matière de performances pour les ordinateurs portables haut de gamme. Selon des informations non officielles, la plateforme, baptisée Serpent Lake, combinera des cœurs CPU Titan Lake avec une puce graphique basée sur l'architecture Rubin, le GPU de nouvelle génération de NVIDIA. L'ensemble du système sera fabriqué à l'aide de la lithographie N3P de TSMC et prendra en charge la mémoire LPDDR6, offrant une bande passante nettement supérieure aux solutions actuelles. Ces nouvelles puces pourraient également jouer un rôle important sur le marché des PC consoles portables, où les processeurs AMD dominent actuellement, utilisés dans des appareils comme la Steam Deck, l'Asus ROG Xbox Ally et la Lenovo Legion Go. Cependant, Intel a commencé à réduire ses pertes grâce à ses processeurs Panther Lake dotés de la carte graphique Arc de nouvelle génération. Un partenariat avec NVIDIA pourrait consolider sa position, d'autant plus que la technologie RTX et la prise en charge des fonctionnalités d'IA avancées deviennent de plus en plus importantes pour les fabricants de consoles de jeux mobiles.
Bien que le projet s'annonce très ambitieux, les premières livraisons de puces ne sont pas attendues avant le second semestre 2027. Beaucoup dépendra des progrès d'Intel dans le développement de la technologie de gravure 18A et dans l'atteinte d'une efficacité de production adéquate. Cependant, si la coopération entre Intel et NVIDIA est fructueuse, AMD aura un problème majeur car, pour la première fois, elle devra affronter simultanément deux de ses plus grands concurrents.
L'objectif ? Mettre fin à la domination d'AMD sur le segment haut de gamme. Le principal concurrent de cette nouvelle architecture sera la famille de puces AMD Strix Halo, qui fait actuellement référence en matière de performances pour les ordinateurs portables haut de gamme. Selon des informations non officielles, la plateforme, baptisée Serpent Lake, combinera des cœurs CPU Titan Lake avec une puce graphique basée sur l'architecture Rubin, le GPU de nouvelle génération de NVIDIA. L'ensemble du système sera fabriqué à l'aide de la lithographie N3P de TSMC et prendra en charge la mémoire LPDDR6, offrant une bande passante nettement supérieure aux solutions actuelles. Ces nouvelles puces pourraient également jouer un rôle important sur le marché des PC consoles portables, où les processeurs AMD dominent actuellement, utilisés dans des appareils comme la Steam Deck, l'Asus ROG Xbox Ally et la Lenovo Legion Go. Cependant, Intel a commencé à réduire ses pertes grâce à ses processeurs Panther Lake dotés de la carte graphique Arc de nouvelle génération. Un partenariat avec NVIDIA pourrait consolider sa position, d'autant plus que la technologie RTX et la prise en charge des fonctionnalités d'IA avancées deviennent de plus en plus importantes pour les fabricants de consoles de jeux mobiles.
Bien que le projet s'annonce très ambitieux, les premières livraisons de puces ne sont pas attendues avant le second semestre 2027. Beaucoup dépendra des progrès d'Intel dans le développement de la technologie de gravure 18A et dans l'atteinte d'une efficacité de production adéquate. Cependant, si la coopération entre Intel et NVIDIA est fructueuse, AMD aura un problème majeur car, pour la première fois, elle devra affronter simultanément deux de ses plus grands concurrents.
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