Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur en un an. Que se passe-t-il avec les cryptomonnaies ?

En juillet 2025 encore, le Bitcoin établissait de nouveaux records, dépassant les 123 000 dollars. Aujourd'hui, la cryptomonnaie la plus populaire au monde se négocie autour de 66 000 dollars, soit une baisse de près de 50 %. Contrairement aux apparences, ce problème n'est toutefois pas propre au marché des actifs numériques. D'autres actifs prisés des investisseurs ont également sous-performé ces derniers mois. L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a connu une correction, tout comme l'or, qui avait auparavant atteint des sommets historiques. Les analystes estiment que cela pourrait indiquer que les investisseurs réduisent le risque dans leurs portefeuilles, et pas seulement qu'ils se détournent des cryptomonnaies. Les taux d'intérêt élevés constituent un facteur supplémentaire. Dans un tel contexte, les capitaux se détournent souvent des investissements plus spéculatifs au profit d'instruments financiers plus sûrs. L'intelligence artificielle (IA) devient un concurrent de plus en plus sérieux sur le marché des cryptomonnaies. Le développement dynamique de cette technologie attire l'attention des investisseurs qui, jusqu'à récemment, se concentraient principalement sur la blockchain et les actifs numériques. De ce fait, des capitaux affluent vers les entreprises liées à l'IA, aux centres de données et aux systèmes informatiques modernes. Le Bitcoin doit donc composer non seulement avec sa propre volatilité, mais aussi avec l'intérêt des investisseurs.
Les partisans du Bitcoin affirment depuis des années que cette cryptomonnaie peut diversifier les portefeuilles d'investissement. Le problème, cependant, est qu'en pratique, elle évolue souvent dans le même sens que d'autres actifs risqués. Les critiques soulignent également que le Bitcoin ne génère ni flux de trésorerie, ni dividendes, ni intérêts, ce qui rend son évaluation difficile par les méthodes traditionnelles. À leurs yeux, il s'apparente davantage à un objet de collection, dont la valeur dépend principalement du prix que quelqu'un sera prêt à payer à l'avenir. Malgré la popularité croissante des ETF Bitcoin, de nombreux conseillers financiers recommandent de limiter l'exposition aux cryptomonnaies à 1-5 % de son portefeuille. Cela permet de profiter des gains potentiels tout en limitant l'impact des fortes baisses. Une chose est sûre : le Bitcoin, et les cryptomonnaies en général, continuent de susciter un vif intérêt, et ce sujet a de nouveau fait parler de lui en Pologne suite au troisième veto du président Nawrocki sur la législation encadrant ce marché. Deux camps se dessinent : pour certains, il s’agit de l’équivalent numérique de l’or, tandis que pour d’autres, c’est un actif purement spéculatif. Cependant, la récente correction a démontré que la volatilité demeure une caractéristique inhérente au marché des cryptomonnaies.
Les partisans du Bitcoin affirment depuis des années que cette cryptomonnaie peut diversifier les portefeuilles d'investissement. Le problème, cependant, est qu'en pratique, elle évolue souvent dans le même sens que d'autres actifs risqués. Les critiques soulignent également que le Bitcoin ne génère ni flux de trésorerie, ni dividendes, ni intérêts, ce qui rend son évaluation difficile par les méthodes traditionnelles. À leurs yeux, il s'apparente davantage à un objet de collection, dont la valeur dépend principalement du prix que quelqu'un sera prêt à payer à l'avenir. Malgré la popularité croissante des ETF Bitcoin, de nombreux conseillers financiers recommandent de limiter l'exposition aux cryptomonnaies à 1-5 % de son portefeuille. Cela permet de profiter des gains potentiels tout en limitant l'impact des fortes baisses. Une chose est sûre : le Bitcoin, et les cryptomonnaies en général, continuent de susciter un vif intérêt, et ce sujet a de nouveau fait parler de lui en Pologne suite au troisième veto du président Nawrocki sur la législation encadrant ce marché. Deux camps se dessinent : pour certains, il s’agit de l’équivalent numérique de l’or, tandis que pour d’autres, c’est un actif purement spéculatif. Cependant, la récente correction a démontré que la volatilité demeure une caractéristique inhérente au marché des cryptomonnaies.
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