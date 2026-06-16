Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur en un an. Que se passe-t-il avec les cryptomonnaies ?

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur en un an. Que se passe-t-il avec les ...
Publié le: 16/06/2026 @ 15:05:49: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieEn juillet 2025 encore, le Bitcoin établissait de nouveaux records, dépassant les 123 000 dollars. Aujourd'hui, la cryptomonnaie la plus populaire au monde se négocie autour de 66 000 dollars, soit une baisse de près de 50 %. Contrairement aux apparences, ce problème n'est toutefois pas propre au marché des actifs numériques. D'autres actifs prisés des investisseurs ont également sous-performé ces derniers mois. L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a connu une correction, tout comme l'or, qui avait auparavant atteint des sommets historiques. Les analystes estiment que cela pourrait indiquer que les investisseurs réduisent le risque dans leurs portefeuilles, et pas seulement qu'ils se détournent des cryptomonnaies. Les taux d'intérêt élevés constituent un facteur supplémentaire. Dans un tel contexte, les capitaux se détournent souvent des investissements plus spéculatifs au profit d'instruments financiers plus sûrs. L'intelligence artificielle (IA) devient un concurrent de plus en plus sérieux sur le marché des cryptomonnaies. Le développement dynamique de cette technologie attire l'attention des investisseurs qui, jusqu'à récemment, se concentraient principalement sur la blockchain et les actifs numériques. De ce fait, des capitaux affluent vers les entreprises liées à l'IA, aux centres de données et aux systèmes informatiques modernes. Le Bitcoin doit donc composer non seulement avec sa propre volatilité, mais aussi avec l'intérêt des investisseurs.

Les partisans du Bitcoin affirment depuis des années que cette cryptomonnaie peut diversifier les portefeuilles d'investissement. Le problème, cependant, est qu'en pratique, elle évolue souvent dans le même sens que d'autres actifs risqués. Les critiques soulignent également que le Bitcoin ne génère ni flux de trésorerie, ni dividendes, ni intérêts, ce qui rend son évaluation difficile par les méthodes traditionnelles. À leurs yeux, il s'apparente davantage à un objet de collection, dont la valeur dépend principalement du prix que quelqu'un sera prêt à payer à l'avenir. Malgré la popularité croissante des ETF Bitcoin, de nombreux conseillers financiers recommandent de limiter l'exposition aux cryptomonnaies à 1-5 % de son portefeuille. Cela permet de profiter des gains potentiels tout en limitant l'impact des fortes baisses. Une chose est sûre : le Bitcoin, et les cryptomonnaies en général, continuent de susciter un vif intérêt, et ce sujet a de nouveau fait parler de lui en Pologne suite au troisième veto du président Nawrocki sur la législation encadrant ce marché. Deux camps se dessinent : pour certains, il s’agit de l’équivalent numérique de l’or, tandis que pour d’autres, c’est un actif purement spéculatif. Cependant, la récente correction a démontré que la volatilité demeure une caractéristique inhérente au marché des cryptomonnaies.
Des fuites révèlent la date de sortie ... »« Apple relève le seuil de RAM pour l'IA ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 12-06EconomieVisa souhaite que nous connections nos cartes de paiement à ChatGPT
 10-06EconomieLenovo va augmenter les prix de tous ses produits.
 28-05EconomieLG pourrait céder sa division téléviseurs à Hisense. La Chine prend le contrôle du secteur.
 26-05EconomieNVIDIA a critiqué la pénurie de mémoire sur le marché.
 14-05EconomieUn homme politique coréen souhaite partager les profits de l'IA avec les citoyens. Panique boursière à la clé
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Apple16-06
L'iPhone pliable sera présenté ultérieurement. Son prix a été dévoilé.
 AMD16-06
AMD retire-t-il le GPU intégré des processeurs Ryzen ? Zen 6 pourrait tout miser sur l’IA.
 Intel16-06
Des fuites révèlent la date de sortie des processeurs Intel avec iGPU NVIDIA RTX
 Economie16-06
Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur en un an. Que se passe-t-il avec les cryptomonnaies ?
 iOS16-06
Apple relève le seuil de RAM pour l'IA Siri, ce qui affecte l'iPhone 17 de base
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page