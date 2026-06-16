Apple relève le seuil de RAM pour l'IA Siri, ce qui affecte l'iPhone 17 de base

Apple a relevé la barre en matière de mémoire requise pour les fonctionnalités d'IA avancées de Siri. Pour la première fois depuis le lancement d' Apple Intelligence, la configuration minimale requise n'est plus de 8 Go de RAM, mais de 12 Go de stockage unifié . De ce fait, l'iPhone 17 de base est automatiquement exclu de la liste des appareils compatibles avec les deux améliorations les plus intéressantes de Siri annoncées. Il s'agit donc d'une limitation matérielle annoncée par Apple, la première augmentation de seuil depuis l'introduction d'Apple Intelligence il y a deux ans. Il est important de comprendre ce que vous perdez et si cela mérite votre attention. Le nouveau modèle d'IA embarqué d'Apple alimente deux fonctionnalités spécifiques. La première concerne la voix de Siri : les utilisateurs d'un appareil compatible pourront ajuster l'expressivité et le rythme de l'assistant, et les personnaliser selon leurs préférences. La seconde, sans doute plus utile au quotidien, est la dictée vocale avancée : le modèle transforme directement la parole en texte soigné, gérant automatiquement la ponctuation, les majuscules et la mise en forme, grâce à une meilleure compréhension de la parole qui devrait réduire considérablement les erreurs. Ceux qui utilisent fréquemment la dictée , par exemple pour rédiger des messages, des notes ou des courriels, remarqueront certainement la différence. Pour tous les autres, l'ancienne voix de Siri et le moteur de transcription classique resteront probablement suffisants.
Tout le reste concernant Siri AI , y compris le contexte personnel, la reconnaissance de l'écran, les réponses web, la nouvelle application dédiée, l'intelligence visuelle et les outils d'écriture, fonctionne normalement sur l'iPhone 17 doté de 8 Go de RAM. Le modèle de base ne devient pas un smartphone sans intelligence artificielle : il bénéficie toujours du nouvel assistant de type chatbot avec iOS 27 , mais avec des voix plus anciennes et un moteur de transcription moins précis. Les appareils répondant à l'exigence de 12 Go sont : l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max, l'iPad avec puce M4 ou ultérieure, le Mac avec puce M3 ou ultérieure et l'Apple Vision Pro avec puce M5. iOS 27 est actuellement en version bêta pour développeurs , la version bêta publique étant prévue le mois prochain et la version stable cet automne. La décision d'Apple de segmenter les fonctions d'IA en fonction de la RAM n'est pas nouvelle dans le secteur, mais c'est une première pour Apple Intelligence : jusqu'à présent, la distinction entre les appareils dotés de 8 Go de RAM et ceux qui n'en possèdent pas était floue. Désormais, un second niveau est ajouté, et nous pensons que ce ne sera pas le dernier à mesure que les modèles embarqués deviendront plus ambitieux.
Tout le reste concernant Siri AI , y compris le contexte personnel, la reconnaissance de l'écran, les réponses web, la nouvelle application dédiée, l'intelligence visuelle et les outils d'écriture, fonctionne normalement sur l'iPhone 17 doté de 8 Go de RAM. Le modèle de base ne devient pas un smartphone sans intelligence artificielle : il bénéficie toujours du nouvel assistant de type chatbot avec iOS 27 , mais avec des voix plus anciennes et un moteur de transcription moins précis. Les appareils répondant à l'exigence de 12 Go sont : l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max, l'iPad avec puce M4 ou ultérieure, le Mac avec puce M3 ou ultérieure et l'Apple Vision Pro avec puce M5. iOS 27 est actuellement en version bêta pour développeurs , la version bêta publique étant prévue le mois prochain et la version stable cet automne. La décision d'Apple de segmenter les fonctions d'IA en fonction de la RAM n'est pas nouvelle dans le secteur, mais c'est une première pour Apple Intelligence : jusqu'à présent, la distinction entre les appareils dotés de 8 Go de RAM et ceux qui n'en possèdent pas était floue. Désormais, un second niveau est ajouté, et nous pensons que ce ne sera pas le dernier à mesure que les modèles embarqués deviendront plus ambitieux.
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