Pendant des années, Google a bâti sa réputation sur la rapidité, la précision et des outils permettant aux utilisateurs d'accéder à l'information bien plus efficacement que ses concurrents. Cependant, on s'inquiète de plus en plus du fait que l'entreprise abandonne la philosophie qui a fait d'elle un géant d'Internet. Google a désactivé l'opérateur « inurl », l'un de ses outils de recherche avancée les plus utiles. Cette fonctionnalité était utilisée par les spécialistes du référencement, les administrateurs de sites web, les analystes de sécurité, les journalistes et les internautes avertis. La décision, prise sans préavis, a immédiatement suscité une vague de critiques. L'opérateur « inurl » permettait de rechercher des pages contenant un mot ou une expression spécifique directement dans l'URL. Cela permettait de trouver rapidement des sections précises de sites web, de la documentation technique, des articles de blog ou des ressources spécifiques enfouies dans l'arborescence d'un site. Pour les spécialistes du référencement (SEO), il s'agissait d'une fonctionnalité essentielle utilisée lors des analyses concurrentielles et des audits techniques. Cet outil était souvent utilisé conjointement avec l'opérateur « site: », permettant de limiter les résultats à un domaine sélectionné. En pratique, il suffisait de connaître un fragment de l'adresse internet pour trouver les documents recherchés en quelques secondes.
Ces derniers jours, des utilisateurs ont commencé à constater des problèmes de fonctionnement de l'opérateur. Des signalements sont apparus simultanément dans plusieurs pays, et des tests effectués par des utilisateurs indépendants ont confirmé que la fonctionnalité était hors service à l'échelle mondiale. Ce qui a particulièrement interpellé la communauté internet, c'est l'absence de toute déclaration de Google expliquant les raisons de la désactivation de l'outil. L'opérateur a tout simplement cessé de fournir des résultats conformes à son fonctionnement antérieur. Pour les professionnels utilisant le moteur de recherche, cela signifie qu'une partie de leurs processus de travail quotidiens devra être repensée. Les spécialistes du référencement (SEO) seront les plus touchés. Pendant des années, l'opérateur « inurl » a fait partie intégrante de presque tous les audits de sites web avancés. Il permettait d'identifier rapidement des types spécifiques de sous-pages, d'analyser l'architecture du site et de vérifier l'indexation des ressources. Parallèlement, cette fonction était utilisée par les experts en cybersécurité. Grâce à des requêtes soigneusement construites, il était possible de localiser les panneaux d'administration, de tester les répertoires et de découvrir des fichiers de configuration exposés accidentellement.
D'après certains analystes, l'opérateur a également facilité la recherche de ressources en ligne mal sécurisées par des personnes malveillantes. Le moteur de recherche a peut-être conclu que le maintien de ce mécanisme engendrerait plus de problèmes que d'avantages. Cependant, ses concurrents n'ont aucune intention de suivre cette voie. Paradoxalement, cette fonctionnalité n'a pas disparu des autres moteurs de recherche. L'opérateur « inurl » fonctionne toujours dans de nombreuses solutions alternatives, notamment Yandex et DuckDuckGo. Cela rend la décision de Google d'autant plus controversée. Cet outil n'était ni une relique technologique ni une fonctionnalité abandonnée par l'ensemble du secteur. Il est encore utilisé quotidiennement par des milliers de professionnels. De plus en plus de questions se posent quant à savoir si Google simplifie délibérément son moteur de recherche au détriment des utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées.
Ces derniers jours, des utilisateurs ont commencé à constater des problèmes de fonctionnement de l'opérateur. Des signalements sont apparus simultanément dans plusieurs pays, et des tests effectués par des utilisateurs indépendants ont confirmé que la fonctionnalité était hors service à l'échelle mondiale. Ce qui a particulièrement interpellé la communauté internet, c'est l'absence de toute déclaration de Google expliquant les raisons de la désactivation de l'outil. L'opérateur a tout simplement cessé de fournir des résultats conformes à son fonctionnement antérieur. Pour les professionnels utilisant le moteur de recherche, cela signifie qu'une partie de leurs processus de travail quotidiens devra être repensée. Les spécialistes du référencement (SEO) seront les plus touchés. Pendant des années, l'opérateur « inurl » a fait partie intégrante de presque tous les audits de sites web avancés. Il permettait d'identifier rapidement des types spécifiques de sous-pages, d'analyser l'architecture du site et de vérifier l'indexation des ressources. Parallèlement, cette fonction était utilisée par les experts en cybersécurité. Grâce à des requêtes soigneusement construites, il était possible de localiser les panneaux d'administration, de tester les répertoires et de découvrir des fichiers de configuration exposés accidentellement.
D'après certains analystes, l'opérateur a également facilité la recherche de ressources en ligne mal sécurisées par des personnes malveillantes. Le moteur de recherche a peut-être conclu que le maintien de ce mécanisme engendrerait plus de problèmes que d'avantages. Cependant, ses concurrents n'ont aucune intention de suivre cette voie. Paradoxalement, cette fonctionnalité n'a pas disparu des autres moteurs de recherche. L'opérateur « inurl » fonctionne toujours dans de nombreuses solutions alternatives, notamment Yandex et DuckDuckGo. Cela rend la décision de Google d'autant plus controversée. Cet outil n'était ni une relique technologique ni une fonctionnalité abandonnée par l'ensemble du secteur. Il est encore utilisé quotidiennement par des milliers de professionnels. De plus en plus de questions se posent quant à savoir si Google simplifie délibérément son moteur de recherche au détriment des utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées.
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