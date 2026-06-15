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Test Necrophosis : Full Consciousness (PS5) - Un jeu d'horreur particulier
Publié le: 15/06/2026 @ 19:01:31: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosVous incarnerez un squelette s'éveillant dans un mystérieux cimetière sablonneux, au cœur d'un royaume nommé Necrophosis. Des statues gigantesques aux figures terrifiantes vous entourent. Vous croiserez également des Dieux Anciens, tels qu'on les trouve dans les récits de Lovecraft. Que s'est-il réellement passé ? Necrophosis propose un gameplay axé sur la résolution d'énigmes complexes impliquant des objets spécifiques disséminés dans l'environnement. Vous découvrirez également divers éléments qui éclairent l'histoire du jeu. Si vous n'appréciez pas les phases d'action dans les jeux d'horreur, rassurez-vous : Necrophosis ne comporte aucun combat, mais privilégie la narration et les énigmes, avec une dimension d'exploration à la première personne. Au cours de votre périple, vous croiserez des personnages uniques et mystérieux, présentés dans un style de dialogue sombre. Certaines parties du jeu proposent des environnements plus ténébreux, mais l'exploration reste au cœur du jeu, sans que vous ayez à vous soucier d'autres détails. Cependant, à la longue, le jeu peut devenir monotone, car vous passerez beaucoup de temps à errer dans un même lieu avant de pouvoir accéder au suivant. L'histoire du jeu possède un thème original, mais malheureusement, sa présentation manque d'intérêt.

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