Les prix de la mémoire DDR5 augmenteront de 500 % d'ici la fin de l'année !

La hausse constante des prix de la mémoire DDR5 rend de plus en plus difficile la mise à niveau des ordinateurs existants et la construction de nouveaux systèmes. Le marché de la DDR5 a connu de légères fluctuations ces derniers mois, mais l'essor de l'IA a empêché la poursuite de la baisse des prix. Au contraire, ces derniers ont continué d'augmenter régulièrement : dans la plupart des régions, les modules DDR5 se vendent désormais environ quatre à cinq fois leur prix initial. De plus, après une chute de 440 % en février à 410 % en mars, les prix ont rebondi. Bien que les valeurs actuelles soient inférieures aux pics observés en début d'année, elles restent supérieures à 400 % des niveaux de juillet 2025. Par ailleurs, selon des données de vente au détail récentes, les prix de la DDR5 ont de nouveau augmenté en juin, atteignant 419 % de leur niveau de référence de juillet 2025.
La plus forte hausse de prix moyenne a concerné le kit mémoire 2x32 Go DDR5-6000 CL28, dont le prix a augmenté de 22 % en un seul mois. Alors qu'il coûtait environ 208 € en juillet 2025, son prix a grimpé jusqu'à près de 1 000 € il y a quelques mois, avant de retrouver son niveau record. D'autres kits, comme le 2x32 Go DDR5-6400 CL32, ont également connu une augmentation plus modérée. La plupart des kits ont vu leur prix augmenter de 1 à 3 %, et si la tendance actuelle se maintient, l'indice des prix de la DDR5 pourrait frôler les 500 % d'ici la fin de l'année. Cela signifie qu'un kit de RAM coûtera cinq fois plus cher qu'en juin 2025. Cette augmentation fulgurante est de mauvais augure pour le marché des composants PC.
La plus forte hausse de prix moyenne a concerné le kit mémoire 2x32 Go DDR5-6000 CL28, dont le prix a augmenté de 22 % en un seul mois. Alors qu'il coûtait environ 208 € en juillet 2025, son prix a grimpé jusqu'à près de 1 000 € il y a quelques mois, avant de retrouver son niveau record. D'autres kits, comme le 2x32 Go DDR5-6400 CL32, ont également connu une augmentation plus modérée. La plupart des kits ont vu leur prix augmenter de 1 à 3 %, et si la tendance actuelle se maintient, l'indice des prix de la DDR5 pourrait frôler les 500 % d'ici la fin de l'année. Cela signifie qu'un kit de RAM coûtera cinq fois plus cher qu'en juin 2025. Cette augmentation fulgurante est de mauvais augure pour le marché des composants PC.
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