Microsoft a encore une fois semé la pagaille avec une mise à jour de Windows 11

Microsoft a déployé la semaine dernière les dernières mises à jour de sécurité pour Windows 11 dans le cadre de son Patch Tuesday de juin. Cependant, certains utilisateurs ont commencé à signaler divers problèmes qui, dans certains cas, peuvent perturber l'utilisation quotidienne de leur ordinateur. Les bogues les plus fréquemment signalés incluent les écrans bleus de la mort, les blocages système, les problèmes d'accès à OneDrive et Dropbox, ainsi que les erreurs de récupération BitLocker. Ces signalements concernent principalement le correctif KB5094126. D'après les informations publiées, certains appareils affichent l'erreur 0xc0430001 après la mise à jour, provoquant un écran bleu de la mort. Certains suggèrent que le problème pourrait être lié à des modifications antérieures des certificats de démarrage sécurisé, qui avaient déjà entraîné des complications similaires sur certaines configurations matérielles. Selon Microsoft, ce problème peut provenir du fichier boot.stl, utilisé par le démarrage sécurisé pour vérifier les fichiers de démarrage de confiance. Si ce fichier est absent lors de la préparation du support d'installation ou s'il est incompatible avec la version du système d'exploitation et l'architecture matérielle utilisées, l'ordinateur risque de ne pas démarrer correctement.
Parallèlement, des blocages système sont signalés après l'installation de mises à jour. Ce problème se produit sur les ordinateurs Lenovo, bien qu'il soit actuellement difficile d'en déterminer précisément l'ampleur et la cause exacte. Les problèmes liés aux services cloud suscitent également un intérêt considérable. Un administrateur d'entreprise a analysé la situation et a conclu que le conflit pourrait provenir du fonctionnement du mécanisme de contrôle des comptes d'utilisateurs (UAC). D'après ses observations, la désactivation du Contrôle de compte d'utilisateur (UAC) et l'utilisation d'un compte administrateur provoquaient des dysfonctionnements de OneDrive et Dropbox dans l'Explorateur de fichiers. Après la réactivation de l'UAC, les services ont fonctionné correctement, malgré la présence de la mise à jour sur le système. Pour l'instant, les questions sont plus nombreuses que les réponses, et Microsoft n'a pas communiqué sur le sujet. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain correctif pour résoudre ces problèmes. Malheureusement, le géant de Redmond a souvent tendance à rendre Windows 11 inutilisable avec ses mises à jour, et ce cas ne fait pas exception.
Parallèlement, des blocages système sont signalés après l'installation de mises à jour. Ce problème se produit sur les ordinateurs Lenovo, bien qu'il soit actuellement difficile d'en déterminer précisément l'ampleur et la cause exacte. Les problèmes liés aux services cloud suscitent également un intérêt considérable. Un administrateur d'entreprise a analysé la situation et a conclu que le conflit pourrait provenir du fonctionnement du mécanisme de contrôle des comptes d'utilisateurs (UAC). D'après ses observations, la désactivation du Contrôle de compte d'utilisateur (UAC) et l'utilisation d'un compte administrateur provoquaient des dysfonctionnements de OneDrive et Dropbox dans l'Explorateur de fichiers. Après la réactivation de l'UAC, les services ont fonctionné correctement, malgré la présence de la mise à jour sur le système. Pour l'instant, les questions sont plus nombreuses que les réponses, et Microsoft n'a pas communiqué sur le sujet. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain correctif pour résoudre ces problèmes. Malheureusement, le géant de Redmond a souvent tendance à rendre Windows 11 inutilisable avec ses mises à jour, et ce cas ne fait pas exception.
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