 Se connecter 
 Se connecter 
        
Microsoft a encore une fois semé la pagaille avec une mise à jour de Windows 11
Publié le: 15/06/2026 @ 17:10:47: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a déployé la semaine dernière les dernières mises à jour de sécurité pour Windows 11 dans le cadre de son Patch Tuesday de juin. Cependant, certains utilisateurs ont commencé à signaler divers problèmes qui, dans certains cas, peuvent perturber l'utilisation quotidienne de leur ordinateur. Les bogues les plus fréquemment signalés incluent les écrans bleus de la mort, les blocages système, les problèmes d'accès à OneDrive et Dropbox, ainsi que les erreurs de récupération BitLocker. Ces signalements concernent principalement le correctif KB5094126. D'après les informations publiées, certains appareils affichent l'erreur 0xc0430001 après la mise à jour, provoquant un écran bleu de la mort. Certains suggèrent que le problème pourrait être lié à des modifications antérieures des certificats de démarrage sécurisé, qui avaient déjà entraîné des complications similaires sur certaines configurations matérielles. Selon Microsoft, ce problème peut provenir du fichier boot.stl, utilisé par le démarrage sécurisé pour vérifier les fichiers de démarrage de confiance. Si ce fichier est absent lors de la préparation du support d'installation ou s'il est incompatible avec la version du système d'exploitation et l'architecture matérielle utilisées, l'ordinateur risque de ne pas démarrer correctement.

Parallèlement, des blocages système sont signalés après l'installation de mises à jour. Ce problème se produit sur les ordinateurs Lenovo, bien qu'il soit actuellement difficile d'en déterminer précisément l'ampleur et la cause exacte. Les problèmes liés aux services cloud suscitent également un intérêt considérable. Un administrateur d'entreprise a analysé la situation et a conclu que le conflit pourrait provenir du fonctionnement du mécanisme de contrôle des comptes d'utilisateurs (UAC). D'après ses observations, la désactivation du Contrôle de compte d'utilisateur (UAC) et l'utilisation d'un compte administrateur provoquaient des dysfonctionnements de OneDrive et Dropbox dans l'Explorateur de fichiers. Après la réactivation de l'UAC, les services ont fonctionné correctement, malgré la présence de la mise à jour sur le système. Pour l'instant, les questions sont plus nombreuses que les réponses, et Microsoft n'a pas communiqué sur le sujet. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain correctif pour résoudre ces problèmes. Malheureusement, le géant de Redmond a souvent tendance à rendre Windows 11 inutilisable avec ses mises à jour, et ce cas ne fait pas exception.
« Le smartphone de Trump s'est avéré êt...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 11-06WindowsWindows 11 simplifiera la gestion des imprimantes. Microsoft dévoile les détails.
 04-06WindowsWindows 11 ralentit secrètement le Wi-Fi : comment désactiver l’économie d’énergie et restaurer les performances
 03-06WindowsMicrosoft permettra de désactiver l'IA. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans Windows 11.
 02-06WindowsNouvelle vulnérabilité critique détectée dans Windows Server
 29-05WindowsMicrosoft ajoute une fonctionnalité à Windows 11 visant à améliorer les performances du système
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Windows15-06
Microsoft a encore une fois semé la pagaille avec une mise à jour de Windows 11
 Mobile15-06
Le smartphone de Trump s'est avéré être une copie du HTC U24 Pro.
 Matériel15-06
Le mini-PC Peladn HO5 avec le Ryzen AI 9 HX 470 est proposé au prix de 1 300 $.
 Programmation15-06
L'IA écrit déjà la majeure partie du code et génère une quantité considérable de bugs
 Linux15-06
Linux 7.1 est désormais disponible : changements majeurs pour NTFS, les processeurs Intel et les cartes graphiques.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page