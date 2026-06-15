Le smartphone de Trump s'est avéré être une copie du HTC U24 Pro.

Des réparateurs d'iFixit et de NBC ont ouvert le Trump T1 et découvert le smartphone dont il s'inspirait. Il s'agissait du HTC U24 Pro, sorti deux ans auparavant. L'enquête a révélé que les deux appareils sont quasiment identiques en termes de conception et de composants. Seules les puces mémoire (Micron et SK Hynix) et les batteries (5 000 mAh et 4 600 mAh respectivement) diffèrent. Cependant, le Trump T1 n'est pas encore commercialisé et ses rares propriétaires sont uniquement des blogueurs et des journalistes. Pour rappel, le HTC U24 Pro est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 de 4 nanomètres, d'un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+ et une fréquence d'images de 120 Hz, d'une caméra frontale de 50 MP, d'une triple caméra principale avec des modules d'une résolution de 50 MP, 50 MP (zoom optique 2x) et 8 MP (ultra grand-angle), et prend en charge la charge filaire, sans fil et inversée avec une puissance de 60 W, 15 W et 5 W, respectivement.
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