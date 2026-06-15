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Le mini-PC Peladn HO5 avec le Ryzen AI 9 HX 470 est proposé au prix de 1 300 $.
Publié le: 15/06/2026 @ 17:08:06: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielPeladn a élargi sa gamme d'ordinateurs compacts avec une nouvelle modification du modèle HO5, basée sur un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 470 à 12 cœurs avec une fréquence d'horloge allant jusqu'à 5,2 GHz, une unité de traitement de réseau neuronal (NPU) avec 55 TOPS de performances d'IA et une carte graphique intégrée Radeon 890M. Le nouveau modèle est également équipé de 32 Go de RAM, d'un disque SSD de 1 To, de deux emplacements M.2 PCIe 4.0 x4, d'un port OCuLink 4i avec interface PCIe Gen3 pour la connexion d'une carte graphique externe haute performance, d'un boîtier de 130 x 130 x 55 mm, d'un système de refroidissement avec chambre à vapeur et ventilateur centrifuge, d'adaptateurs sans fil Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, d'une interface USB-C 40 Gbit/s, de deux ports USB-A 10 Gbit/s et de deux ports USB-A, de deux ports Ethernet 2,5 Gbit/s, d'interfaces HDMI 2.1 et DisplayPort, ainsi que d'un éclairage RGB personnalisable. Cet ordinateur sera disponible plus tard ce mois-ci au prix de 1 300 $.

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