Linux 7.1 est dÃ©sormais disponible : changements majeurs pour NTFS, les processeurs Intel et les cartes graphiques.

La nouvelle version du noyau Linux vient d'Ãªtre publiÃ©e et, bien qu'elle n'apporte pas de fonctionnalitÃ©s rÃ©volutionnaires immÃ©diatement visibles, de nombreuses amÃ©liorations ont Ã©tÃ© apportÃ©es en interne. Linux 7.1 introduit un pilote NTFS entiÃ¨rement repensÃ©, plusieurs amÃ©liorations pour les processeurs Intel modernes et des correctifs qui devraient se traduire par de meilleures performances pour les cartes graphiques AMD et Intel. Comme d'habitude, Linus Torvalds est Ã l'origine du projet et a annoncÃ© officiellement la sortie de la version stable du nouveau noyau. Le dÃ©ploiement de la mise Ã jour sur les diffÃ©rentes distributions est en cours. Certains utilisateurs la recevront dans les prochaines semaines, tandis que d'autres devront patienter. Avec la sortie du nouveau noyau, la pÃ©riode d'intÃ©gration des modifications pour la prochaine version Linux 7.2 est Ã©galement ouverte. Les dÃ©veloppeurs peuvent donc soumettre les nouvelles fonctionnalitÃ©s et solutions dÃ©veloppÃ©es ces derniers mois. Torvalds lui-mÃªme a admis que cette pÃ©riode pourrait Ãªtre quelque peu inhabituelle. Le crÃ©ateur de Linux voyage Ã l'international et travaille dans diffÃ©rents fuseaux horaires ; le processus d'approbation risque donc d'Ãªtre moins rÃ©gulier qu'Ã l'accoutumÃ©e. MalgrÃ© cela, il n'envisage pas pour le moment de reporter la prochaine version.
L'une des modifications les plus intÃ©ressantes concerne le pilote NTFS entiÃ¨rement repensÃ©. Celle-ci profitera principalement aux utilisateurs de Linux et de Windows fonctionnant simultanÃ©ment. Le systÃ¨me de fichiers NTFS est un standard de l'Ã©cosystÃ¨me Microsoft depuis des annÃ©es, ce qui rend sa prise en charge essentielle pour les utilisateurs d'ordinateurs fonctionnant dans des environnements mixtes. Le nouveau pilote est conÃ§u pour amÃ©liorer la stabilitÃ©, la compatibilitÃ© et la vitesse des partitions utilisÃ©es par Windows. Pour les utilisateurs, cela se traduit par un accÃ¨s plus efficace aux donnÃ©es stockÃ©es sur les disques partagÃ©s entre les deux systÃ¨mes d'exploitation. Le nouveau noyau prend Ã©galement en charge la technologie FRED d'Intel. Cette solution est conÃ§ue pour les futurs processeurs Panther Lake et les gÃ©nÃ©rations futures de puces Intel. Les modifications apportÃ©es visent Ã amÃ©liorer la gestion des interruptions et la communication entre le matÃ©riel et le systÃ¨me d'exploitation. En pratique, cela se traduit par des performances systÃ¨me accrues et une meilleure rÃ©activitÃ© lors de l'exÃ©cution de tÃ¢ches exigeantes. Bien que la plupart des utilisateurs ne remarquent pas immÃ©diatement ces amÃ©liorations, les fabricants de matÃ©riel informatique soulignent depuis longtemps que de telles optimisations jouent un rÃ´le de plus en plus important dans la course aux performances accrues.
Linux 7.1 apporte Ã©galement une nouvelle sÃ©rie d'amÃ©liorations pour les joueurs et les utilisateurs d'ordinateurs Ã©quipÃ©s de cartes graphiques modernes. Les GPU Intel Arc Battlemage ont bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une attention particuliÃ¨re, avec de nouvelles optimisations de pilotes qui les rendent plus performants. Des amÃ©liorations ont Ã©galement Ã©tÃ© apportÃ©es aux anciennes cartes graphiques AMD Radeon, qui restent populaires auprÃ¨s des utilisateurs Linux. Cette mise Ã jour inclut Ã©galement les pilotes AMDGPU, i915 et Virtio. Les dÃ©veloppeurs se sont concentrÃ©s sur l'amÃ©lioration de la stabilitÃ© et la correction des bugs affectant les performances graphiques. Comme pour la plupart des nouvelles versions du noyau, une part importante des modifications consiste en des corrections de bogues. Les dÃ©veloppeurs ont rÃ©solu des problÃ¨mes liÃ©s aux fuites de mÃ©moire, aux erreurs d'utilisation aprÃ¨s libÃ©ration et Ã la mauvaise gestion des ressources dans de nombreux sous-systÃ¨mes. Les mises Ã jour concernent l'USB, le rÃ©seau, le stockage, les E/S Ã usage gÃ©nÃ©ral (GPIO), l'I2C et les mÃ©canismes de virtualisation. Des correctifs ont Ã©galement Ã©tÃ© apportÃ©s pour Hyper-V, VMBus et d'autres technologies utilisÃ©es dans les environnements serveur et cloud.
Est-il judicieux de mettre Ã jour votre systÃ¨me maintenant ? Pour la plupart des utilisateurs, la rÃ©ponse est : il nâ€™y a pas dâ€™urgence. Si votre installation actuelle est stable, il est prÃ©fÃ©rable dâ€™attendre la publication dâ€™une mise Ã jour par la distribution. Cependant, la situation est diffÃ©rente pour ceux qui possÃ¨dent du nouveau matÃ©riel ou un ordinateur ayant dÃ©jÃ rencontrÃ© des problÃ¨mes lors de lâ€™installation de Linux. Dans ces cas-lÃ , Linux 7.1 peut apporter une compatibilitÃ© et une prise en charge nettement amÃ©liorÃ©es pour les pÃ©riphÃ©riques qui ne fonctionnaient pas correctement jusquâ€™Ã prÃ©sent.
L'une des modifications les plus intÃ©ressantes concerne le pilote NTFS entiÃ¨rement repensÃ©. Celle-ci profitera principalement aux utilisateurs de Linux et de Windows fonctionnant simultanÃ©ment. Le systÃ¨me de fichiers NTFS est un standard de l'Ã©cosystÃ¨me Microsoft depuis des annÃ©es, ce qui rend sa prise en charge essentielle pour les utilisateurs d'ordinateurs fonctionnant dans des environnements mixtes. Le nouveau pilote est conÃ§u pour amÃ©liorer la stabilitÃ©, la compatibilitÃ© et la vitesse des partitions utilisÃ©es par Windows. Pour les utilisateurs, cela se traduit par un accÃ¨s plus efficace aux donnÃ©es stockÃ©es sur les disques partagÃ©s entre les deux systÃ¨mes d'exploitation. Le nouveau noyau prend Ã©galement en charge la technologie FRED d'Intel. Cette solution est conÃ§ue pour les futurs processeurs Panther Lake et les gÃ©nÃ©rations futures de puces Intel. Les modifications apportÃ©es visent Ã amÃ©liorer la gestion des interruptions et la communication entre le matÃ©riel et le systÃ¨me d'exploitation. En pratique, cela se traduit par des performances systÃ¨me accrues et une meilleure rÃ©activitÃ© lors de l'exÃ©cution de tÃ¢ches exigeantes. Bien que la plupart des utilisateurs ne remarquent pas immÃ©diatement ces amÃ©liorations, les fabricants de matÃ©riel informatique soulignent depuis longtemps que de telles optimisations jouent un rÃ´le de plus en plus important dans la course aux performances accrues.
Linux 7.1 apporte Ã©galement une nouvelle sÃ©rie d'amÃ©liorations pour les joueurs et les utilisateurs d'ordinateurs Ã©quipÃ©s de cartes graphiques modernes. Les GPU Intel Arc Battlemage ont bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une attention particuliÃ¨re, avec de nouvelles optimisations de pilotes qui les rendent plus performants. Des amÃ©liorations ont Ã©galement Ã©tÃ© apportÃ©es aux anciennes cartes graphiques AMD Radeon, qui restent populaires auprÃ¨s des utilisateurs Linux. Cette mise Ã jour inclut Ã©galement les pilotes AMDGPU, i915 et Virtio. Les dÃ©veloppeurs se sont concentrÃ©s sur l'amÃ©lioration de la stabilitÃ© et la correction des bugs affectant les performances graphiques. Comme pour la plupart des nouvelles versions du noyau, une part importante des modifications consiste en des corrections de bogues. Les dÃ©veloppeurs ont rÃ©solu des problÃ¨mes liÃ©s aux fuites de mÃ©moire, aux erreurs d'utilisation aprÃ¨s libÃ©ration et Ã la mauvaise gestion des ressources dans de nombreux sous-systÃ¨mes. Les mises Ã jour concernent l'USB, le rÃ©seau, le stockage, les E/S Ã usage gÃ©nÃ©ral (GPIO), l'I2C et les mÃ©canismes de virtualisation. Des correctifs ont Ã©galement Ã©tÃ© apportÃ©s pour Hyper-V, VMBus et d'autres technologies utilisÃ©es dans les environnements serveur et cloud.
Est-il judicieux de mettre Ã jour votre systÃ¨me maintenant ? Pour la plupart des utilisateurs, la rÃ©ponse est : il nâ€™y a pas dâ€™urgence. Si votre installation actuelle est stable, il est prÃ©fÃ©rable dâ€™attendre la publication dâ€™une mise Ã jour par la distribution. Cependant, la situation est diffÃ©rente pour ceux qui possÃ¨dent du nouveau matÃ©riel ou un ordinateur ayant dÃ©jÃ rencontrÃ© des problÃ¨mes lors de lâ€™installation de Linux. Dans ces cas-lÃ , Linux 7.1 peut apporter une compatibilitÃ© et une prise en charge nettement amÃ©liorÃ©es pour les pÃ©riphÃ©riques qui ne fonctionnaient pas correctement jusquâ€™Ã prÃ©sent.
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