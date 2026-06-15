Le Royaume-Uni va interdire TikTok et Instagram aux adolescents

Le Premier ministre Keir Starmer a annoncÃ© que les personnes de moins de 16 ans seront interdites d'accÃ¨s aux rÃ©seaux sociaux, et que les nouvelles rÃ¨gles concerneront Ã©galement les plateformes de jeux et les services de diffusion en direct permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec des inconnus. Si ce plan est mis en Å“uvre, le Royaume-Uni rejoindra les rangs des pays ayant optÃ© pour une intrusion sans prÃ©cÃ©dent dans la vie numÃ©rique des jeunes. Le gouvernement justifie cette mesure par la nÃ©cessitÃ© de protÃ©ger les enfants. Cependant, les critiques mettent en garde contre les difficultÃ©s d'application de cette rÃ©glementation et le risque de restreindre la libertÃ© en ligne. Lors d'une confÃ©rence de presse, le Premier ministre britannique a clairement indiquÃ© la position de son gouvernement. Keir Starmer a dÃ©clarÃ© qu'une interdiction totale des rÃ©seaux sociaux pour les moins de 16 ans Ã©tait la meilleure faÃ§on de protÃ©ger les plus jeunes internautes. Selon lui, cette nouvelle rÃ©glementation vise Ã modifier le rapport des parents et des enfants aux activitÃ©s en ligne. M. Starmer soutient que limiter l'accÃ¨s aux plateformes de rÃ©seaux sociaux permettra aux jeunes de consacrer plus de temps Ã des activitÃ©s hors Ã©cran et de rÃ©duire ainsi le risque d'exposition Ã des contenus prÃ©judiciables.
Les autoritÃ©s britanniques envisagent Ã©galement d'Ã©tendre la nouvelle rÃ©glementation aux plateformes de jeux et aux services de diffusion en direct. La possibilitÃ© que des enfants et des adolescents engagent des conversations avec des inconnus est particuliÃ¨rement prÃ©occupante. M. Starmer a comparÃ© cette situation Ã celle du monde rÃ©el, affirmant qu'aucun parent responsable ne permettrait Ã son enfant d'interagir librement avec un adulte inconnu. Le gouvernement estime que les mÃªmes normes devraient s'appliquer dans le domaine numÃ©rique. Cela signifie que certaines fonctionnalitÃ©s de communication prÃ©sentes dans les jeux en ligne populaires peuvent Ãªtre soumises Ã des restrictions supplÃ©mentaires ou Ã des conditions d'Ã¢ge. L'interdiction annoncÃ©e n'est pas une surprise. Ces derniÃ¨res annÃ©es, Londres a systÃ©matiquement renforcÃ© ses exigences envers les grandes entreprises technologiques. Les plateformes en ligne sont tenues de mettre en place des mÃ©canismes de vÃ©rification de l'Ã¢ge, de modifier leurs algorithmes et de limiter l'accÃ¨s des enfants aux contenus jugÃ©s dangereux. Les autoritÃ©s s'attaquent de plus en plus au problÃ¨me des mÃ©canismes de conception d'applications addictives qui incitent Ã un temps d'Ã©cran prolongÃ©.
La santÃ© mentale des jeunes suscite Ã©galement des inquiÃ©tudes croissantes. Les dÃ©cideurs politiques pointent du doigt une augmentation de l'anxiÃ©tÃ©, de la dÃ©pression et des problÃ¨mes d'estime de soi, que certains experts attribuent Ã un usage intensif des rÃ©seaux sociaux. Le Royaume-Uni n'est pas le premier pays Ã vouloir limiter l'accÃ¨s des adolescents aux rÃ©seaux sociaux. En dÃ©cembre dernier, l'Australie est devenue le premier pays au monde Ã interdire l'utilisation de certains rÃ©seaux sociaux aux moins de 16 ans. L'Espagne, la France et le Portugal Ã©tudient actuellement des mesures similaires. Le Premier ministre espagnol, Pedro SÃ¡nchez, a dÃ©jÃ annoncÃ© des mesures visant Ã limiter l'accÃ¨s des mineurs aux contenus violents et pornographiques. En France, Emmanuel Macron plaide depuis des mois pour accÃ©lÃ©rer le processus d'interdiction de l'utilisation des rÃ©seaux sociaux par les moins de 15 ans.
Le gouvernement britannique a menÃ© une vaste consultation publique sur l'avenir des rÃ©seaux sociaux. Parents, enseignants, acteurs du secteur technologique et jeunes internautes y ont participÃ©. Les autoritÃ©s ont reÃ§u plus de 116 000 rÃ©ponses. Les rÃ©sultats Ã©taient sans Ã©quivoque : la grande majoritÃ© des parents estimaient que les risques liÃ©s aux rÃ©seaux sociaux lâ€™emportaient sur les avantages. Un groupe encore plus important Ã©tait favorable Ã lâ€™instauration dâ€™un Ã¢ge minimum de 16 ans pour lâ€™utilisation des plateformes de rÃ©seaux sociaux. MalgrÃ© la volontÃ© politique, tous les experts ne sont pas convaincus que les interdictions produiront les rÃ©sultats escomptÃ©s. Certains psychologues et chercheurs soulignent le manque de preuves tangibles confirmant l'efficacitÃ© de telles solutions. Ils estiment que le problÃ¨me est bien plus complexe qu'une simple restriction d'accÃ¨s aux applications. Les jeunes ne parlent pas d'une seule voix. Nombre d'adolescents reconnaissent les dangers des rÃ©seaux sociaux, mais soulignent en mÃªme temps qu'Internet est devenu un Ã©lÃ©ment important de la vie sociale, de l'Ã©ducation et des loisirs.
Keir Starmer a annoncÃ© que les premiÃ¨res rÃ©glementations seront prÃ©sentÃ©es dans le courant de l'annÃ©e. Le gouvernement britannique souhaite que l'interdiction entre en vigueur au printemps prochain. Si le plan est adoptÃ© sans modifications majeures, le Royaume-Uni deviendra l'un des pays occidentaux les plus restrictifs en matiÃ¨re d'accÃ¨s des enfants Ã Internet. Pour les gÃ©ants du numÃ©rique, ce sera un nouveau signe que l'Ã¨re de la quasi-libertÃ© d'action sur les rÃ©seaux sociaux touche Ã sa fin.
Les autoritÃ©s britanniques envisagent Ã©galement d'Ã©tendre la nouvelle rÃ©glementation aux plateformes de jeux et aux services de diffusion en direct. La possibilitÃ© que des enfants et des adolescents engagent des conversations avec des inconnus est particuliÃ¨rement prÃ©occupante. M. Starmer a comparÃ© cette situation Ã celle du monde rÃ©el, affirmant qu'aucun parent responsable ne permettrait Ã son enfant d'interagir librement avec un adulte inconnu. Le gouvernement estime que les mÃªmes normes devraient s'appliquer dans le domaine numÃ©rique. Cela signifie que certaines fonctionnalitÃ©s de communication prÃ©sentes dans les jeux en ligne populaires peuvent Ãªtre soumises Ã des restrictions supplÃ©mentaires ou Ã des conditions d'Ã¢ge. L'interdiction annoncÃ©e n'est pas une surprise. Ces derniÃ¨res annÃ©es, Londres a systÃ©matiquement renforcÃ© ses exigences envers les grandes entreprises technologiques. Les plateformes en ligne sont tenues de mettre en place des mÃ©canismes de vÃ©rification de l'Ã¢ge, de modifier leurs algorithmes et de limiter l'accÃ¨s des enfants aux contenus jugÃ©s dangereux. Les autoritÃ©s s'attaquent de plus en plus au problÃ¨me des mÃ©canismes de conception d'applications addictives qui incitent Ã un temps d'Ã©cran prolongÃ©.
La santÃ© mentale des jeunes suscite Ã©galement des inquiÃ©tudes croissantes. Les dÃ©cideurs politiques pointent du doigt une augmentation de l'anxiÃ©tÃ©, de la dÃ©pression et des problÃ¨mes d'estime de soi, que certains experts attribuent Ã un usage intensif des rÃ©seaux sociaux. Le Royaume-Uni n'est pas le premier pays Ã vouloir limiter l'accÃ¨s des adolescents aux rÃ©seaux sociaux. En dÃ©cembre dernier, l'Australie est devenue le premier pays au monde Ã interdire l'utilisation de certains rÃ©seaux sociaux aux moins de 16 ans. L'Espagne, la France et le Portugal Ã©tudient actuellement des mesures similaires. Le Premier ministre espagnol, Pedro SÃ¡nchez, a dÃ©jÃ annoncÃ© des mesures visant Ã limiter l'accÃ¨s des mineurs aux contenus violents et pornographiques. En France, Emmanuel Macron plaide depuis des mois pour accÃ©lÃ©rer le processus d'interdiction de l'utilisation des rÃ©seaux sociaux par les moins de 15 ans.
Le gouvernement britannique a menÃ© une vaste consultation publique sur l'avenir des rÃ©seaux sociaux. Parents, enseignants, acteurs du secteur technologique et jeunes internautes y ont participÃ©. Les autoritÃ©s ont reÃ§u plus de 116 000 rÃ©ponses. Les rÃ©sultats Ã©taient sans Ã©quivoque : la grande majoritÃ© des parents estimaient que les risques liÃ©s aux rÃ©seaux sociaux lâ€™emportaient sur les avantages. Un groupe encore plus important Ã©tait favorable Ã lâ€™instauration dâ€™un Ã¢ge minimum de 16 ans pour lâ€™utilisation des plateformes de rÃ©seaux sociaux. MalgrÃ© la volontÃ© politique, tous les experts ne sont pas convaincus que les interdictions produiront les rÃ©sultats escomptÃ©s. Certains psychologues et chercheurs soulignent le manque de preuves tangibles confirmant l'efficacitÃ© de telles solutions. Ils estiment que le problÃ¨me est bien plus complexe qu'une simple restriction d'accÃ¨s aux applications. Les jeunes ne parlent pas d'une seule voix. Nombre d'adolescents reconnaissent les dangers des rÃ©seaux sociaux, mais soulignent en mÃªme temps qu'Internet est devenu un Ã©lÃ©ment important de la vie sociale, de l'Ã©ducation et des loisirs.
Keir Starmer a annoncÃ© que les premiÃ¨res rÃ©glementations seront prÃ©sentÃ©es dans le courant de l'annÃ©e. Le gouvernement britannique souhaite que l'interdiction entre en vigueur au printemps prochain. Si le plan est adoptÃ© sans modifications majeures, le Royaume-Uni deviendra l'un des pays occidentaux les plus restrictifs en matiÃ¨re d'accÃ¨s des enfants Ã Internet. Pour les gÃ©ants du numÃ©rique, ce sera un nouveau signe que l'Ã¨re de la quasi-libertÃ© d'action sur les rÃ©seaux sociaux touche Ã sa fin.
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