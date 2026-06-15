Les fonctionnalitÃ©s dâ€™IA de Copilot arrivent sur les ordinateurs plus anciens.

Microsoft prÃ©sente les PC Copilot+ comme une nouvelle gÃ©nÃ©ration d'appareils Ã©quipÃ©s d'unitÃ©s de traitement rÃ©seau (NPU) assurant le traitement local des tÃ¢ches d'IA. Cependant, des informations rÃ©centes laissent entendre que l'entreprise pourrait progressivement Ã©tendre l'accÃ¨s Ã certaines fonctionnalitÃ©s d'IA Ã d'autres types de matÃ©riel, ouvrant ainsi la voie aux utilisateurs d'ordinateurs plus anciens dotÃ©s de processeurs et de cartes graphiques traditionnels. D'aprÃ¨s les informations partagÃ©es sur GitHub concernant une version expÃ©rimentale du kit de dÃ©veloppement logiciel (SDK) pour applications Windows, Microsoft teste la possibilitÃ© d'exÃ©cuter des API de modÃ¨les de langage sur des ordinateurs Ã©quipÃ©s de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX sÃ©rie 30 et modÃ¨les plus rÃ©cents disposant d'au moins 6 Go de mÃ©moire vidÃ©o. Actuellement, cette solution est uniquement accessible aux membres du programme Windows Insider utilisant des versions expÃ©rimentales et aprÃ¨s activation du mode dÃ©veloppeur, mais les Ã©volutions envisagÃ©es semblent trÃ¨s prometteuses. Cela signifie que certaines des fonctions liÃ©es Ã l'utilisation locale des modÃ¨les d'IA pourront Ã l'avenir fonctionner Ã©galement sur des ordinateurs sans NPU dÃ©diÃ©, qui Ã©tait jusqu'Ã prÃ©sent l'une des principales caractÃ©ristiques distinctives des ordinateurs Copilot+ PC. Il convient toutefois de souligner que les utilisateurs ne bÃ©nÃ©ficieront pas de l'ensemble des fonctionnalitÃ©s disponibles sur les PC Copilot+, certaines solutions restant liÃ©es Ã des NPU spÃ©cialisÃ©s.
Microsoft pourrait avoir plusieurs raisons pour cette dÃ©cision. L'une d'elles est la popularitÃ© limitÃ©e des ordinateurs dotÃ©s d'intelligence artificielle. Ces derniÃ¨res annÃ©es, les analystes ont soulignÃ© Ã maintes reprises que les clients achetaient de nouveaux appareils principalement pour des raisons de mise Ã niveau matÃ©rielle, et non pour la prÃ©sence de fonctionnalitÃ©s basÃ©es sur l'IA. ComparÃ©es aux NPU, les cartes graphiques ne sont pas toujours plus Ã©conomes en Ã©nergie, mais elles offrent souvent des performances trÃ¨s Ã©levÃ©es lors du traitement de modÃ¨les d'IA, notamment sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables plus puissants. Un autre facteur pourrait Ãªtre la situation actuelle du marchÃ© informatique. La hausse des coÃ»ts de la mÃ©moire et du stockage fait grimper le prix des nouveaux appareils, et certaines analyses indiquent un dÃ©clin des ventes de PC. Dans ce contexte, Ã©tendre les fonctionnalitÃ©s d'IA aux anciens matÃ©riels pourrait s'avÃ©rer un moyen bien plus efficace pour Microsoft d'accroÃ®tre le nombre d'utilisateurs de Copilot.
Microsoft pourrait avoir plusieurs raisons pour cette dÃ©cision. L'une d'elles est la popularitÃ© limitÃ©e des ordinateurs dotÃ©s d'intelligence artificielle. Ces derniÃ¨res annÃ©es, les analystes ont soulignÃ© Ã maintes reprises que les clients achetaient de nouveaux appareils principalement pour des raisons de mise Ã niveau matÃ©rielle, et non pour la prÃ©sence de fonctionnalitÃ©s basÃ©es sur l'IA. ComparÃ©es aux NPU, les cartes graphiques ne sont pas toujours plus Ã©conomes en Ã©nergie, mais elles offrent souvent des performances trÃ¨s Ã©levÃ©es lors du traitement de modÃ¨les d'IA, notamment sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables plus puissants. Un autre facteur pourrait Ãªtre la situation actuelle du marchÃ© informatique. La hausse des coÃ»ts de la mÃ©moire et du stockage fait grimper le prix des nouveaux appareils, et certaines analyses indiquent un dÃ©clin des ventes de PC. Dans ce contexte, Ã©tendre les fonctionnalitÃ©s d'IA aux anciens matÃ©riels pourrait s'avÃ©rer un moyen bien plus efficace pour Microsoft d'accroÃ®tre le nombre d'utilisateurs de Copilot.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
05-06MicrosoftWord plante sur des millions d'ordinateurs. VÃ©rifiez si votre version d'Office est concernÃ©e.
03-06MicrosoftProjet Solara : Microsoft travaille sur un systÃ¨me dâ€™exploitation pour agents IA basÃ© sur Android
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©