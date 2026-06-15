Samsung souhaite Ã©liminer le principal inconvÃ©nient des smartphones pliables

Depuis des annÃ©es, la courbure visible de l'Ã©cran reprÃ©sente l'un des plus grands dÃ©fis pour les fabricants de smartphones pliables. MalgrÃ© les amÃ©liorations apportÃ©es Ã la conception des gÃ©nÃ©rations suivantes, les utilisateurs constatent encore des marques de pliure visibles. Cependant, Samsung travaille sur une solution qui devrait amÃ©liorer considÃ©rablement l'esthÃ©tique et la durabilitÃ©. Selon ZDNet Korea, Samsung prÃ©pare un nouveau modÃ¨le, provisoirement baptisÃ© Wide Fold. L'un des changements majeurs rÃ©side dans l'utilisation d'un verre UTG (Ultra Thin Glass) nettement plus Ã©pais, qui constitue actuellement le principal Ã©lÃ©ment de protection des Ã©crans pliables de Samsung. La nouvelle couche de verre aurait une Ã©paisseur de 60 micromÃ¨tres, contre 45 micromÃ¨tres pour le verre du Galaxy Z Fold8. Cela reprÃ©sente une augmentation d'environ 30 %. Ce changement peut paraÃ®tre minime, mais dans le cas des Ã©crans pliables, mÃªme de si petites diffÃ©rences ont un impact significatif sur le confort d'utilisation et la durabilitÃ© de l'appareil.
Samsung dÃ©veloppe la technologie UTG depuis des annÃ©es et fait figure de pionnier dans son utilisation sur les appareils grand public. Jusqu'Ã prÃ©sent, l'entreprise privilÃ©giait les couches de verre plus fines, car elles rÃ©duisaient le risque d'endommagement de l'Ã©cran lors de pliages rÃ©pÃ©tÃ©s. Toutefois, cette approche prÃ©sentait aussi des inconvÃ©nients : la courbure de l'Ã©cran restait plus visible et sa rÃ©sistance Ã la pression ou au contact d'objets pointus Ã©tait limitÃ©e. La nouvelle solution vise Ã attÃ©nuer la visibilitÃ© de la marque caractÃ©ristique au centre de l'Ã©cran et Ã amÃ©liorer la durabilitÃ© globale de la dalle. Apple suivrait une voie similaire, prÃ©parant son propre smartphone pliable. La firme de Cupertino teste diffÃ©rentes Ã©paisseurs de verre et des couches de protection supplÃ©mentaires afin d'accroÃ®tre la rÃ©sistance aux rayures. Comparativement aux premiÃ¨res gÃ©nÃ©rations de smartphones pliables, les modÃ¨les actuels offrent des charniÃ¨res beaucoup plus raffinÃ©es et des Ã©crans plus rÃ©sistants, mais le problÃ¨me de la flexion visible reste l'une des limitations les plus frÃ©quemment citÃ©es pour cette catÃ©gorie d'appareils.
Lâ€™utilisation dâ€™un verre plus Ã©pais nâ€™est cependant pas chose aisÃ©e. Ces composants sont plus coÃ»teux Ã produire et nÃ©cessitent une ingÃ©nierie de pointe pour rÃ©sister Ã 200 000 cycles de pliage et de dÃ©pliage sur plusieurs annÃ©es dâ€™utilisation. La visibilitÃ© de la courbure de l'Ã©cran est l'un des principaux arguments avancÃ©s par ceux qui hÃ©sitent encore Ã acheter un smartphone pliable. AttÃ©nuer cet effet pourrait convaincre davantage de personnes d'opter pour ce type d'appareil.
Samsung dÃ©veloppe la technologie UTG depuis des annÃ©es et fait figure de pionnier dans son utilisation sur les appareils grand public. Jusqu'Ã prÃ©sent, l'entreprise privilÃ©giait les couches de verre plus fines, car elles rÃ©duisaient le risque d'endommagement de l'Ã©cran lors de pliages rÃ©pÃ©tÃ©s. Toutefois, cette approche prÃ©sentait aussi des inconvÃ©nients : la courbure de l'Ã©cran restait plus visible et sa rÃ©sistance Ã la pression ou au contact d'objets pointus Ã©tait limitÃ©e. La nouvelle solution vise Ã attÃ©nuer la visibilitÃ© de la marque caractÃ©ristique au centre de l'Ã©cran et Ã amÃ©liorer la durabilitÃ© globale de la dalle. Apple suivrait une voie similaire, prÃ©parant son propre smartphone pliable. La firme de Cupertino teste diffÃ©rentes Ã©paisseurs de verre et des couches de protection supplÃ©mentaires afin d'accroÃ®tre la rÃ©sistance aux rayures. Comparativement aux premiÃ¨res gÃ©nÃ©rations de smartphones pliables, les modÃ¨les actuels offrent des charniÃ¨res beaucoup plus raffinÃ©es et des Ã©crans plus rÃ©sistants, mais le problÃ¨me de la flexion visible reste l'une des limitations les plus frÃ©quemment citÃ©es pour cette catÃ©gorie d'appareils.
Lâ€™utilisation dâ€™un verre plus Ã©pais nâ€™est cependant pas chose aisÃ©e. Ces composants sont plus coÃ»teux Ã produire et nÃ©cessitent une ingÃ©nierie de pointe pour rÃ©sister Ã 200 000 cycles de pliage et de dÃ©pliage sur plusieurs annÃ©es dâ€™utilisation. La visibilitÃ© de la courbure de l'Ã©cran est l'un des principaux arguments avancÃ©s par ceux qui hÃ©sitent encore Ã acheter un smartphone pliable. AttÃ©nuer cet effet pourrait convaincre davantage de personnes d'opter pour ce type d'appareil.
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