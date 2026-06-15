Microsoft accÃ©lÃ¨re le dÃ©veloppement d'Edge. Les mises Ã  jour seront publiÃ©es plus frÃ©quemment.

PubliÃ© le: 15/06/2026 @ 00:18:17: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft a annoncÃ© un changement important dans le dÃ©veloppement de son navigateur Edge. DÃ¨s la fin aoÃ»t, les utilisateurs de la version stable recevront les nouvelles mises Ã jour beaucoup plus frÃ©quemment qu'auparavant, l'entreprise adoptant un cycle de mise Ã jour bimensuel sur toutes les principales plateformes. Le nouveau calendrier dÃ©butera avec la version 152 d'Edge, dont la sortie est prÃ©vue le 27 aoÃ»t. Ã€ partir de cette date, des versions stables seront publiÃ©es toutes les deux semaines sur Windows, macOS, Linux et appareils mobiles. Microsoft explique que l'objectif de cette modification est de dÃ©ployer plus rapidement de nouvelles fonctionnalitÃ©s, des amÃ©liorations de la plateforme et des mises Ã jour de sÃ©curitÃ©. Selon l'entreprise, la publication plus frÃ©quente de mises Ã jour plus petites permettra Ã©galement de rÃ©duire la complexitÃ© de chaque version, rendant ainsi la mise en Å“uvre des changements plus efficace pour les particuliers comme pour les entreprises.
ParallÃ¨lement, le dÃ©veloppeur souligne qu'il n'a pas l'intention d'abandonner le canal Stable Ã©tendu, qui restera disponible pour les organisations prÃ©fÃ©rant un rythme de mise Ã jour plus lent. Dans ce cas, les nouvelles versions continueront d'Ãªtre publiÃ©es toutes les huit semaines, soit aprÃ¨s chaque sÃ©rie de quatre mises Ã jour du canal Stable standard. Ainsi, les versions 152, 156, 160 et 164 seront Ã©galement proposÃ©es aux utilisateurs suivant ce modÃ¨le de mise Ã jour plus progressif. Cette modification ne requiert aucune action supplÃ©mentaire de la part des administrateurs utilisant actuellement le canal stable standard. Les utilisateurs recevront simplement les nouvelles versions plus frÃ©quemment qu'auparavant.
Ces derniers mois, Microsoft a fait Ã©voluer Edge de maniÃ¨re constante, en ajoutant de nouveaux outils pour amÃ©liorer la compatibilitÃ© avec les sites web, en modifiant les fonctionnalitÃ©s liÃ©es Ã Copilot et en corrigeant des failles de sÃ©curitÃ©. Ce rythme de dÃ©veloppement accÃ©lÃ©rÃ© pourrait signifier que des changements similaires deviendront encore plus frÃ©quents. Dans le mÃªme temps, Microsoft a pris une dÃ©cision qui a suscitÃ© l'indignation des utilisateurs de navigateurs. Fin juin, la fonctionnalitÃ© Collections, utilisÃ©e par les utilisateurs d'Edge, sera supprimÃ©e. Certains estiment qu'elle Ã©tait sous-estimÃ©e.
ParallÃ¨lement, le dÃ©veloppeur souligne qu'il n'a pas l'intention d'abandonner le canal Stable Ã©tendu, qui restera disponible pour les organisations prÃ©fÃ©rant un rythme de mise Ã jour plus lent. Dans ce cas, les nouvelles versions continueront d'Ãªtre publiÃ©es toutes les huit semaines, soit aprÃ¨s chaque sÃ©rie de quatre mises Ã jour du canal Stable standard. Ainsi, les versions 152, 156, 160 et 164 seront Ã©galement proposÃ©es aux utilisateurs suivant ce modÃ¨le de mise Ã jour plus progressif. Cette modification ne requiert aucune action supplÃ©mentaire de la part des administrateurs utilisant actuellement le canal stable standard. Les utilisateurs recevront simplement les nouvelles versions plus frÃ©quemment qu'auparavant.
Ces derniers mois, Microsoft a fait Ã©voluer Edge de maniÃ¨re constante, en ajoutant de nouveaux outils pour amÃ©liorer la compatibilitÃ© avec les sites web, en modifiant les fonctionnalitÃ©s liÃ©es Ã Copilot et en corrigeant des failles de sÃ©curitÃ©. Ce rythme de dÃ©veloppement accÃ©lÃ©rÃ© pourrait signifier que des changements similaires deviendront encore plus frÃ©quents. Dans le mÃªme temps, Microsoft a pris une dÃ©cision qui a suscitÃ© l'indignation des utilisateurs de navigateurs. Fin juin, la fonctionnalitÃ© Collections, utilisÃ©e par les utilisateurs d'Edge, sera supprimÃ©e. Certains estiment qu'elle Ã©tait sous-estimÃ©e.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
11-06NavigateursGoogle a publiÃ© une nouvelle mise Ã jour de sÃ©curitÃ© pour son navigateur Chrome, corrigeant 74 failles de sÃ©curitÃ©.
10-06NavigateursGoogle met fin Ã la prise en charge d'uBlock Origin. Changement majeur Ã venir pour Chrome
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©