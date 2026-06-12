Panne massive sur Facebook, Instagram et Messenger

Une panne mondiale affecte Facebook et Instagram. Les signalements se multiplient sur DownDetector, les premiers Ã©tant apparus vendredi aprÃ¨s 15h. Les utilisateurs ne peuvent gÃ©nÃ©ralement pas accÃ©der aux services de Meta Platforms, et WhatsApp rencontre Ã©galement des problÃ¨mes. Vendredi aprÃ¨s-midi, les services de Meta Platforms ont Ã©tÃ© touchÃ©s par une panne. Facebook, Instagram, Messenger et mÃªme WhatsApp, Ã©galement propriÃ©tÃ© du gÃ©ant technologique, Ã©taient hors service. Les premiers signalements de la panne sont apparus sur DownDetector aprÃ¨s 15h00. Les utilisateurs ont Ã©tÃ© dÃ©connectÃ©s de leurs comptes et ne peuvent actuellement pas se reconnecter. Chaque tentative se solde par le message Â« Une erreur inattendue s'est produite Â». L'ampleur de la panne est inconnue, mais elle serait mondiale. La Pologne est en tout cas touchÃ©e. On ignore pour l'instant la cause des problÃ¨mes et quand les services seront rÃ©tablis. Ce sera probablement bientÃ´t. Il est intÃ©ressant de noter que des informations antÃ©rieures faisaient Ã©tat de problÃ¨mes avec les services de Cloudflare. Toutefois, il convient de rappeler que Meta utilise ses propres serveurs, qui ne sont pas affiliÃ©s Ã Cloudflare. Par consÃ©quent, les deux pannes sont sans lien.
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