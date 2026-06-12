 Se connecter 
 Se connecter 
        
Panne massive sur Facebook, Instagram et Messenger
PubliÃ© le: 12/06/2026 @ 18:09:07: Par Nic007 Dans "Social"
SocialUne panne mondiale affecte Facebook et Instagram. Les signalements se multiplient sur DownDetector, les premiers Ã©tant apparus vendredi aprÃ¨s 15h. Les utilisateurs ne peuvent gÃ©nÃ©ralement pas accÃ©der aux services de Meta Platforms, et WhatsApp rencontre Ã©galement des problÃ¨mes. Vendredi aprÃ¨s-midi, les services de Meta Platforms ont Ã©tÃ© touchÃ©s par une panne. Facebook, Instagram, Messenger et mÃªme WhatsApp, Ã©galement propriÃ©tÃ© du gÃ©ant technologique, Ã©taient hors service. Les premiers signalements de la panne sont apparus sur DownDetector aprÃ¨s 15h00. Les utilisateurs ont Ã©tÃ© dÃ©connectÃ©s de leurs comptes et ne peuvent actuellement pas se reconnecter. Chaque tentative se solde par le message Â« Une erreur inattendue s'est produite Â». L'ampleur de la panne est inconnue, mais elle serait mondiale. La Pologne est en tout cas touchÃ©e. On ignore pour l'instant la cause des problÃ¨mes et quand les services seront rÃ©tablis. Ce sera probablement bientÃ´t. Il est intÃ©ressant de noter que des informations antÃ©rieures faisaient Ã©tat de problÃ¨mes avec les services de Cloudflare. Toutefois, il convient de rappeler que Meta utilise ses propres serveurs, qui ne sont pas affiliÃ©s Ã  Cloudflare. Par consÃ©quent, les deux pannes sont sans lien.
« La direction de Xbox va fermer des studi...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 10-06SocialLe Canada envisage d'interdire les mÃ©dias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, mais prÃ©voit des exceptions.
 28-05SocialL'Allemagne souhaite contrÃ´ler les algorithmes de Facebook et TikTok. Le gouvernement identifiera les mÃ©dias Â« pertinents Â».
 28-05SocialLes abonnements payants sur Instagram, Facebook et WhatsApp sont lancÃ©es
 18-05SocialElon Musk annonce une lutte contre la haine sur X. Le problÃ¨me, c'est que les statistiques disent le contraire.
 13-05SocialTikTok lance un abonnement sans publicitÃ©
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Social12-06
Panne massive sur Facebook, Instagram et Messenger
 Microsoft12-06
La direction de Xbox va fermer des studios et licencier des employÃ©s.
 MatÃ©riel12-06
SK Hynix se prÃ©pare Ã  lancer une mÃ©moire de nouvelle gÃ©nÃ©ration.
 Jeux VidÃ©os12-06
La manette DualSense bÃ©nÃ©ficie dÃ©sormais d'une compatibilitÃ© sans fil complÃ¨te sur PC.
 MatÃ©riel12-06
TSMC dÃ©veloppe une nouvelle technologie de fabrication pour les puces d'IA.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page