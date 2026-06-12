La direction de Xbox va fermer des studios et licencier des employÃ©s.

Aujourd'hui, Windows Central a publiÃ© une analyse dÃ©taillÃ©e de la situation complexe de Xbox. Selon de nouvelles donnÃ©es, la division ne dÃ©gage actuellement qu'une marge opÃ©rationnelle d'environ 3 % aprÃ¨s dÃ©duction de toutes les charges. Autrement dit, l'entreprise est Ã seulement 3 % du seuil de rentabilitÃ©. Par consÃ©quent, la prochaine Ã©tape pour Asha Sharma, la nouvelle PDG, aprÃ¨s la baisse du prix du Game Pass Ultimate et le relancement du programme d'exclusivitÃ©s, sera une tentative de Â« redÃ©marrage Â» de Xbox, impliquant une nouvelle vague de licenciements et peut-Ãªtre mÃªme la fermeture de studios. D'aprÃ¨s des sources internes, les ventes de consoles sont en baisse depuis longtemps et plusieurs jeux, dont Avowed, Keeper, Kiln, South of Midnight, Hellblade 2, Forza Motorsport et The Outer Worlds 2, ont rÃ©alisÃ© des performances nettement infÃ©rieures aux attentes de Microsoft.
D'autres projets, comme Perfect Dark et Everwild de Rare (annulÃ©s) et Project Blackbird de ZeniMax Online, ont engendrÃ© des pertes nettes sur investissement. ParallÃ¨lement, le dÃ©veloppement de State of Decay 3 d'Undead Labs et du reboot de Fable par Playground Games prend plus de temps que prÃ©vu, ce qui signifie que leurs coÃ»ts sont dÃ©jÃ supÃ©rieurs aux estimations. Mais surtout, selon le rapport, Xbox n'a pas rÃ©ussi Ã rÃ©server suffisamment de capacitÃ© de stockage Ã des prix stables Ã l'avance, ce qui pourrait entraÃ®ner des pertes de plusieurs centaines de dollars sur chaque console Xbox Series S ou Series X vendue. La situation est clairement problÃ©matique et l'entreprise devra tÃ´t ou tard prendre des dÃ©cisions difficiles pour Ã©viter l'effondrement total de cette division.
D'autres projets, comme Perfect Dark et Everwild de Rare (annulÃ©s) et Project Blackbird de ZeniMax Online, ont engendrÃ© des pertes nettes sur investissement. ParallÃ¨lement, le dÃ©veloppement de State of Decay 3 d'Undead Labs et du reboot de Fable par Playground Games prend plus de temps que prÃ©vu, ce qui signifie que leurs coÃ»ts sont dÃ©jÃ supÃ©rieurs aux estimations. Mais surtout, selon le rapport, Xbox n'a pas rÃ©ussi Ã rÃ©server suffisamment de capacitÃ© de stockage Ã des prix stables Ã l'avance, ce qui pourrait entraÃ®ner des pertes de plusieurs centaines de dollars sur chaque console Xbox Series S ou Series X vendue. La situation est clairement problÃ©matique et l'entreprise devra tÃ´t ou tard prendre des dÃ©cisions difficiles pour Ã©viter l'effondrement total de cette division.
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